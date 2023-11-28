Moskova

TASS haber ajansına göre, Moskova’daki Lefortovo Mahkemesi, Gerşkoviç’in 30 Kasım’da sona erecek tutukluluk süresini 30 Ocak 2024’e kadar uzattığını bildirdi. Mahkeme, böylece Gerşkoviç’in tutukluluk süresinin toplamda 10 aya çıktığını aktardı.

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart'ta Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını bildirmişti.

Gerşkoviç'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyordu.

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gerşkoviç’in Yekaterinburg’daki faaliyetinin "gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığını" bildirmişti.

Rus mahkemesi, ağustos ayında, Gerşkoviç’in tutukluluk süresini 30 Kasım 2023’e kadar uzatmıştı.