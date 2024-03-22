Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun bugün bazı askeri hedefleri vurduğu belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetlerince, savunma sanayi ve enerji tesislerine, demir yolu merkezlerine, cephaneliklere, Ukrayna ordusu mensupları ve yabancı paralı askerlerin konuşlandığı yerlere uzun menzilli hava, deniz ve karadan gönderilen hassas füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) büyük bir saldırı gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.

Saldırıların hedefine ulaştığı kaydedilen açıklamada, silah, askeri teçhizat ve mühimmat üreten ve onarım yapılan tesislerin çalışmalarında aksama yaşandığına dikkati çekildi.

Ukrayna'nın, Rusya'nın Belgorod bölgesine sızma girişimlerine de karşılık verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Topraklarımıza yönelik bombardımanlara ve Rus sınır yerleşimlerine sızma ve ele geçirme girişimlerine yanıt olarak, 'Kinjal' hipersonik füze, uzun menzilli hassas füzeler, füze sistemleri ve İHA'lar ile 49 misilleme saldırısı yaptık."

Açıklamada, saldırılar sonucunda Ukrayna ordusuna ait karar alma merkezlerinin, havaalanı altyapı tesislerinin, silah ve askeri teçhizat tamir atölyelerinin, İHA ve insansız deniz araçları için depolama alanlarının, lojistik üslerin ve yabancı paralı askerler için geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu belirtildi.