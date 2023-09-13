MOSKOVA (AA)

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu gece Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Sivastopol şehrindeki Orconikidze isimli gemi onarım tesisine 10 seyir füzesi ve Karadeniz donanmasına ait gemilere denizde 3 insansız deniz aracıyla saldırı düzenledi." ifadesi kullanıldı.

Rus hava savunma sistemlerinin 7 seyir füzesini düşürdüğü belirtilen açıklamada, devriyedeki "Vasiliy Bıkov" gemisinin bütün Ukrayna insansız deniz araçlarını yok ettiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ukrayna seyir füzelerinin isabet etmesi sonucu onarımı süren 2 Rus gemisinin hasar gördüğü kaydedildi.