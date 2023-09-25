Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna’nın saat 09.00 sularında uçak tipi İHA ile Rusya topraklarında “terör saldırısı” düzenleme girişiminde bulunduğu belirtilerek bir İHA’nın Belgorod bölgesi üzerinde vurulduğu kaydedildi.

Saat 10.00 civarında da Kursk ve Bryansk bölgeleri üzerinde Rus hava savunma sistemlerinin iki İHA’yı engellediği aktarılan açıklamada, saat 10.30 civarında da Kursk bölgesi üzerinde bir Ukrayna İHA’sının düşürüldüğü ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece ve sabah saatlerinde Karadeniz, Kırım, Kursk ve Bryansk bölgesinde Ukrayna’nın insansız hava aracı (İHA) saldırılarının engellendiğini bildirmişti.

AA