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Moskova

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Kore Savunma Bakanlığının daveti üzerine Şoygu başkanlığındaki Rus heyetinin 25-27 Temmuz tarihlerinde bu ülkeyi ziyaret edeceği ve Kore halkının 1950-1953 yıllarında Vatanseverlik Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferinin 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Bu ziyaret, Rusya-Kuzey Kore askeri bağlarının güçlenmesine yardım edecek ve iki ülke arasındaki işbirliğinin gelişmesinde önemli bir aşama olacaktır." ifadesi kullanıldı.

AA