Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna dün düzenlenen terör saldırısına yönelik soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Saldırıda 115 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, "Ölenlerin sayısı daha da artabilir. İlk verilere göre hayatını kaybedenlerin ölüm nedenleri ateşli silah yaralanmaları ve duman zehirlenmesiydi." bilgisi verildi.

Saldırganların otomatik silahlar ile mühimmatı olay yerinde bıraktığını ifade edilen açıklamada, tüm deliller üzerinde incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Rusya Sağlık Bakanlığı da 115 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını rapor ettiğini bildirmişti.