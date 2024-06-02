Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askeri birliklerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'daki cephe hattında ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubuna bağlı birlikler, başarılı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Umanskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Ukrayna ordusuna ait 2 adet "Mig-29" tipi savaş uçağı ve 50 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 609 uçak, 274 helikopter, 25 bin 14 İHA, 526 hava savunma füze sistemi, 16 bin 228 tank ve zırhlı araç, 1327 çok namlulu roketatar, 10 bin 24 obüs ve havan topu ile 22 bin 212 özel askeri araç imha edildi."

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, mayıs ayında Ukrayna'da 28 yerleşim biriminin Rus askeri güçlerince ele geçirildiğini aktararak, "Bu yıl toplam 880 kilometrekare Rus ordusunun kontrolüne geçti." ifadesini kullanmıştı.