Moskova

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, dün Putin’in Troşev ile Kremlin Sarayı’ndaki görüşmesinde Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Yunus-Bek Yevkurov da hazır bulundu.

Putin, Troşev'e yönelik “Son toplantıda, başta özel askeri operasyon bölgesinde olmak üzere çeşitli muharebe görevlerini yerine getirebilecek gönüllü birimlerin oluşumunda yer alacağınızı konuşmuştuk. Siz böyle bir birimde bir yıldan fazla süre savaştınız. Bunun ne olduğunu, nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Muharebe çalışmalarının en iyi ve başarılı şekilde devam etmesi için çözülmesi gereken konuları önceden biliyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

“Birlikte savaştığınız yoldaşlarınızla ilişkilerinizi sürdürüyorsunuz ve şu anda bu savaş görevlerini yerine getirmeye devam ediyorsunuz.” diyen Putin, sosyal haklarla ilgili konulardan da bahsetti.

Muharebe görevini yerine getirenlerin statüsü ne olursa olsun sosyal garantilerin herkes için geçerli olduğunu anlatan Putin, vatanı için hangi statüde olursa olsun savaşan herkesin bu anlamda eşit olduğuna dikkati çekti.

Troşev, Wagner’de “Sedoy” lakabıyla anılıyordu

Afganistan ve Çeçenistan savaşlarında Rus ordusunda görev yapan, Rusya İçişleri Bakanlığında çalışan Andrey Troşev, emekli olduktan sonra Wagner paralı savaşçı grubunda görev aldı.

Troşev, Wagner grubunda “Sedoy” lakabıyla komuta görevinde yer alıyordu.

Kremlin: Troşev artık Savunma Bakanlığında çalışıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin-Troşev görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Troşev, artık Rusya Savunma Bakanlığında çalışıyor.” dedi.

Putin, Wagner savaşçılarına “Sedoy”un emrine girmesini önermişti

Rusya Devlet Başkanı Putin, 14 Temmuz’da Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, 24 Haziran’da Ukrayna’da savaşan Wagner grubunun Rus yönetimine isyan etmesinden sonra 29 Haziran’da 35 Wagner komutanı ile Kremlin Sarayı’nda görüştüğü bilgisini paylaşmıştı.

Komutanlara farklı istihdam seçenekleri sunduğunu kaydeden Putin, Wagner savaşçılarına “Sedoy” lakabıyla anılan bir komutanın emri altına girmelerini önerdiğini ifade etmişti.

Wagner savaşçılarının bu komutanın emrinde 16 aydır hizmet verdiğine dikkati çeken Putin, “Hepsi bir yerde toplanıp hizmete devam edebilir ve onlar için hiçbir şey değişmez. Başından beri gerçek komutanları olan aynı kişi tarafından yönetilecekler.” şeklinde konuşmuştu.

Wagner'in kurucusu Prigojin'in Rusya'da düşen özel jette öldüğü açıklanmıştı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Wagner paralı savaşçı grubunun kurucusu Yevgeniy Prigojin'in bulunduğu özel jetin Tver’de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı.

Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova'dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.

Wagner’in hukuken varlığı olmadığını söyleyen Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.

AA