Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin’in çalışma ziyareti için Rusya’ya gelen Dışişleri Bakanı Fidan’ı yerel saatle 18.00’den sonra kabul edeceğini aktardı.

Fidan’ın, Moskova’da farklı düzeylerde temasları ve müzakereleri olduğunu kaydeden Peskov, Fidan’ın müzakerelerin sonuçları hakkında Putin ile konuşacağını ifade etti.

Peskov, geleneksel olarak Rusya-Türkiye gündeminin çok kapsamlı olduğunu ve müzakere edilecek pek çok konu olduğunu vurguladı.