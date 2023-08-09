Moskova

Zaytsev, gündemdeki konulara ilişkin haftalık basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in "Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönme konusunda dile getirdiği sorunları çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Rusya'ya sunduğu teklifin hala yanıt beklediği" şeklindeki açıklamasını değerlendirdi.

Amerikan tarafının gerçek durumu hala gizlediğini söyleyen Zaytsev, "Batılılar, ağırlıklı olarak yem olan Ukrayna tahılının esas olarak 'iyi beslenmiş' Avrupa'ya gittiği konusunda sessizler. Odessa'dan İstanbul'a deniz insani yardım koridorunun, Kiev rejimi tarafından Sivastopol'a, Kırım köprüsüne ve Rus gemilerine yönelik terör saldırıları için kullanıldığı gerçeği konusunda sessiz kalıyorlar. Rusya'nın tarımsal ihracatının yasa dışı tek taraflı yaptırımlarla sistematik olarak engellenmesi konusunda sessiz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu koşullar altında pozisyonlarının aynı kaldığını vurgulayan Zaytsev, öncelikle Rus tarım bankası Rosselhozbank'ı SWIFT'e bağlama, yedek parça tedarikini sürdürme, nakliye lojistiği ve sigorta sağlanması, Rus şirketlerinin yurt dışındaki varlıklarına yeniden ulaşımının sağlanması konularının halledilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Zaytsev, "Ancak bundan sonra beyan edilen insani hedeflere uygun olarak Karadeniz Girişimi'ni yeniden canlandırma olasılığı değerlendirilir." diye konuştu.

Blinken, Rusya'nın sorun yaşadığı iddiasının "yanlış" olduğunu söylemişti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması'na geri dönmek için istediği şartlar konusunda yaptığı değerlendirmede, Moskova'nın tahıl ihracatında sorun yaşadığı iddiasının "yanlış" olduğunu söylemiş, Rusya'nın ihracat rakamlarının rekor seviyeye ulaştığını belirtmişti.

Rusya'nın bankacılık ve ulaşım konusundaki taleplerine de işaret eden Blinken, "Bu konudaki sorunların çözülmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Örneğin, bankalarımıza Rus tahılının ihracatını tamamen desteklediğimize ve Rusya tahılı, ulaşımı, sigortası gibi konularda yaptırımlardan korkmalarına gerek olmadığını belirten bir mektup gönderdim. Şu anda da BM'nin Rusya'nın endişelerine işaret eden bir önerisi masada. Rusya buna bir yanıt vermedi." ifadelerini kullanmıştı.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

AA