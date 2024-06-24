Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Ukrayna ordusunun Sivastopol kentine yönelik saldırı düzenlediği anımsatıldı.

Saldırı sonucu 2'si çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği, 150'den fazla kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının ABD yapımı misket içerikli "ATACMS" taktik füzelerle düzenlendiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Kiev yönetimi, ABD ve müttefiklerinin desteğiyle Sivastopol Rus halkına yönelik korkunç terör suçu işledi. Bu konudaki tüm görevler, ABD'li uzmanlar tarafından kendi uydu keşif verilerine göre belirlendi. Amerikan keşif uçağı Global Hawk, Kırım yakınlarında uçuş yaptı. ABD'nin bu korkunç saldırının suç ortağı olduğundan hiç şüphe yok. Buna mutlaka cevap verilecek. Rusya Federasyonu topraklarında bu ve diğer terör saldırılarından sorumlu olan herkes cezalandırılacak."