Haber: Mert Osman Erman

2010 Temmuz'unda romantik komedi filmi Arthur'un çekimleri sırasında, komedyenin anonim bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilmektedir. Brand'e, İngiliz medyasında yapılan raporların ardından tecavüz, cinsel saldırılar ve duygusal istismar suçlamaları yöneltilmektedir.

Brand suçlamaları reddediyor ve ilişkilerinin "her zaman rıza ile" olduğunu söylüyor.

Brand henüz dava hakkında yanıt vermedi.

İngiliz polisi, Brand aleyhine yapılan bir dizi iddiayı soruşturduklarını söyledi, ancak Cuma günü New York Eyaleti Yüce Mahkemesi'nde açılan dava, böyle bir suçlama ile ilgili ilk davadır. Dava dilekçesinde, "Jane Doe" olarak adlandırılan kadın, 7 Temmuz 2010'daki saldırıdan önce aktörün sette "sarhoş göründüğünü, alkol koktuğunu ve bir şişe votka taşıdığını" iddia ediyor.

Daha sonra aynı gün, davacı, Brand'in kendisine tüm oyuncu ve ekibin önünde cinsel organını gösterdiğini belirtiyor.

Aynı gün daha sonra, davalı kadın, prodüksiyon ekibi üyelerinin dışarıdan kapıyı beklediği bir banyoya girdi ve ona saldırdı.

Film stüdyosu Warner Bros Pictures ve yapımın diğer şirketleri de davalı olarak adlandırılmıştır.

Kadın, iddia edilen saldırının sonucunda aşırı utanç, utanç ve korku yaşadığını, başkalarına güvenmekte zorlandığını iddia ediyor.

Hala bir oyuncu olarak çalıştığı için davayla ilişkilendirilme konusunda mesleki endişeleri olduğunu belirtiyor ve endüstride "kara listeye alınabileceğinden" korkuyor.

Belgede, başlangıçta üç gün için rezerve edildiği, ancak saldırıdan sonra diğer günler için geri getirilmediği ve sadece bir günlük ücret alındığı belirtilmektedir.

Kimliği açıklanırsa takipçilerinden taciz korkusu da bulunmaktadır.

Bu dava, suç süresinin dolmasına rağmen cinsel suç kurbanlarının 24 Kasım 2022 ve 24 Kasım 2023 tarihleri arasında bir yıllık bir dönemde sivil dava dosyası açmalarına izin veren New York yasası olan Yetişkin Kurtulanlar Kanunu uyarınca açılmıştır.

Dört kadından gelen suçlamalar ilk kez Sunday Times, Times ve Channel 4 Dispatches'ın ortak bir soruşturmasında ortaya atıldı.

Bu kadınlar, aktörün İngiltere ve Los Angeles'ta, 2006 ile 2013 yılları arasında, BBC Radio 2, Channel 4 ve Hollywood aktörü olarak yüksek profilli işlerde bulunduğu dönemde onlara cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiler.

O zamandan beri Londra Polisi, Brand hakkında medya raporlarına dayalı olarak cinsel suç iddialarını soruşturduğunu söylerken, Thames Valley Polisi de taciz ve takip iddialarını araştırıyor.

Medya incelemesinden bir gün önce, komedyen suçlamaları reddettiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı.

Videoda, kendisine karşı "ciddi suçlamaların" yapılacağını söyledi ve ilişkilerinin "kesinlikle her zaman rıza ile olduğunu" belirtti.