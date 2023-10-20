Moskova

Korotçenko, İsrail’in hastane saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Saldırıda kullanılan silahın belirlenmesi için uluslararası soruşturma yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Korotçenko, olayla ilgili tüm verilerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) himayesinde oluşturulacak özel komisyona teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Halihazırda öne sürülen versiyonlar dahil bir dizi faktörün bunun bir İsrail saldırısı olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Korotçenko ancak olay yerinde olmadan çok sayıda versiyonun öne sürülebileceğini dile getirdi.

"BM himayesinde olay yerinde soruşturma yapılmalı"

"Bu yüzden BM’nin himayesinde soruşturma yürütecek bu komisyonun doğrudan olay yerinde incelemeler yapması gerekir." diyen Korotçenko, İsrail'den tüm ön bilgilerin talep edilmesi dahil komisyonun tüm incelemeleri yapmasının önemli olduğunu vurguladı.

Soruşturma başlatılması için alınması gereken kararla ilgili görüşünü paylaşan Korotçenko, "İsrail'in müttefikleri olan Batı'nın, başta ABD, İngiltere ve Fransa olmak üzere böyle bir kararın alınmasını engelleyeceği açıktır." ifadesini kullandı.

Korotçenko, bu nedenle her şeyin hala yalnızca "enformasyon savaşı" düzleminde kalacağına işaret etti.

"İsrail'in dinleme kayıtlarını yayımlaması kanıt olamaz"

Bölgedeki gerçek çatışma koşullarında hava sahasının kontrolünün yüzde 100 ilgili İsrail kontrol sistemlerince gerçekleştirildiğini dile getiren Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle İsrail’in ön bilgi sunmaması, yalnızca hiçbir anlam içermeyen bazı dinlemeleri yayımlaması, bu füze saldırısının arkasında bölgede ve Gazze Şeridi’nde faaliyet gösteren bazı radikal grupların olduğuna ilişkin İsrail versiyonunun kanıtı olamaz. Gazze Şeridi ve etrafındaki hava sahasının kontrolü oldukça sıkı şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün bilgiler kayıtlı. Dolayısıyla bu durumda sadece bazı telsiz dinlemelerine inanılması doğru olmaz. Bunların kim tarafından ne zaman yapıldığı belli değil. İsrail'in tüm bilgileri vermesi gerekiyor.”

"Batı yüzünden Gazze’de olanlar, enformasyon savaşı içinde kalacak"

İsrail’in "güçlünün haklı olduğu" mantığıyla hareket ettiğini söyleyen Korotçenko, Gazze’deki hastane saldırısı konusunda Batı'nın desteğiyle açılacak soruşturmaya yönelik her türlü talebin başarısızlığa mahkum olacağını belirtti.

Korotçenko, “Dolayısıyla tüm bunlar, çatışmanın tarafları ve katılanları arasında yürütülen enformasyon savaşı çerçevesinde kalacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.