Ünlüler O’na emanet ediyor…

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Demet Akalın, Kıvanç Tatlıtuğ, Ayşe Özyılmazel, Selam Çilek Çiftçi, Gökhan Gönül, Kıraç, Alper Potuk gibi birçok ünlü ismin köpeğinin eğitimini o veriyor.

ÜNLÜLER ONA EMANET EDİYOR…

Birileri katleder, birileri de gözü gibi sakınır hayvanları… Ünlü ve medya dünyasının birçok ünlü isminin köpeğini eğiten Burak Ercan canla başla sahipsiz hayvanları gözü gibi koruyup, kollayan, doyuran yüreği güzel bir adam…

Demet Akalın, Kıvanç Tatlıtuğ, Ayşe Özyılmazel, Selam Çilek Çiftçi, Gökhan Gönül, Kıraç, Alper Potuk gibi birçok ünlü ismin köpeğinin eğitimini o veriyor.

Burak Ercan yarası olan, kaza geçirmiş veya ameliyat olmuş olan hayvanları tedavi ettikten sonra tamamen iyileşenleri yeni ve sıcak bir yuvaya kavuşabilmeleri için sahiplendiriyor.

Bir köpeği ailenizin ferdi yapmadan önce dikkat etmeniz gereken noktalar var. Bakabilecek koşullarda mı yaşıyorsunuz? Nasıl bir eviniz var ve evinizde hangi köpek türü rahat yaşayabilir? Alerjiniz varsa hangi türü almalısınız? Küçük çocuklu ailelerin tercihi ne olmalı? 17 yaşında başlayan 13 yıldır Dora K9 adında profesyonel köpek eğitim hizmetleri veren çiftliğin sahibi olan Burak Ercan ‘a bu konu ile ilgili sorularımızı yönelttik.

Köpek alırken ne gibi hatalar yapılıyor?

BE: Köpek ailenizin bir parçası oluyor. Bunu göz önüne alarak yaşam tarzımıza uygun ırk seçimi çok önemli. Öncelikle fotoğrafına bakıp beğendiğimiz köpeklerin ırk özellikleri günlük yaşamdaki uyumu. Çocuklarla uyumu, sosyal ırk olup olmadığı, aktivite saatlerinin sizlere uygunluğu araştırılmalıdır. Tüy sorunu fazlaca dert ediliyor veya alerji probleminiz var ise yine ırk seçiminde dikkatli davranılmalıdır.

Sizce köpekleri nerelerden almalıyız?

BE: Tabi ki tavsiyem kayıtlı üreticilerden ve seçercesine bakılarak alınmalıdır. Biliyorsunuz Dora K9 bünyesinde birçok sahiplenilmiş köpeğim de mevcut. Sahiplenmenin de bir seçenek olduğunu unutmamak gerekiyor.

Apartman dairesinde yaşıyorsak hangi türü almalıyız?

BE: Bu tamamen alacak kişinin yaşam tarzına bağlı olarak değişiyor. Köpekler evin büyüklüğü ile ilgilenmezler onlar için ayırabildiğiniz zaman verebildiğiniz sevgi önemlidir. Büyük ırk köpekler de apartmanlarda beslenebilir fakat günlük aktivitelerini gerçekleştirip enerjilerini atmanız koşuluyla

Apartman dairesinde yaşıyorsak hangi türü almalıyız?

BE: Antialerjik ırklar mevcut. Örneklendirmek gerekirse Poodle ,York shire ,Maltese gibi

Evde küçük bir çocuğu olan aileler hangi köpeği almalı?

BE: Yaşı büyük köpek alacak olur iseniz, köpeğin geçmişinde çocuklarla ilgili sorunu olup olmadığı araştırılmalıdır. Irk bu konuda çok mühim olmamakla birlikte köpeğin anne ve babasının agrafyonu da öğrenilmelidir. Kötü köpek yoktur kötü insan vardır. Köpekler eğitilebilirler. Eğer köpeğiniz çocuğunuza agrasyon gösteriyor ise ondan vazgeçmek yerine bir eğitmenden yardım almanızı tavsiye ederim.

Ünlü müşterileriniz de var mı?

BE: Tabi var. Birkaç isim vermek gerekirse Kıvanç Tatlıtuğ, Özgür Aras, Ayşe Özyılmazel, Selam Çilek Çiftçi, Gökhan Gönül,Kıraç , Alper Potuk.

"Saldırgan köpek yoktur, incitilmiş köpek vardır." doğrumu bu söz.

BE: Hemen hemen doğru diyebiliriz. Fakat genetik olarak saldırganlık genlerle taşınabilir.

Köpek eğitimi için altın değerinde tavsiyeleriniz nelerdir.

BE: Köpek eğitimi, yetiştirilmesi konusunda bilgi ve deneyim sahibi değil iseler mutlaka bir eğitmen ile ilerlemelerini tavsiye ederim

Zamanınızın büyük bir kısmını köpeklerle geçiriyor ve onlara yeni bir şeyler öğretmeye çalışıyorsunuz. Sizin onlardan öğrendiğiniz bir şey var mı?

BE: Köpekler saf sevgi taşırlar. Gerçek sevgi nedir onlardan öğrenebilirsiniz.

Köpek sahiplerinin eğitim sırasında yaptığı en büyük hata ne?

BE: En çok sorunu zamanlama da yaşıyoruz. Ödüllendirme ve dediğimiz komutların geç veya dayanamayıp ödülle beslenmeleri eğitimde sonuç almayı geciktiriyor. Onları insanlaştırmak. Bize cevap verebilme ihtimalleri varmış gibi onlarla konuşuyor, onları kendi duygusal ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz. Aslında köpekleri eğitmek, biraz da sahibini eğitmekle alakalı. Birçok 'güçlü' müşterim var ama köpekleri onları dinlemiyor. Köpeklere 'Yürüyüşe çıkmak ister misin?' diye soramazsınız. Tasmasını takar ve götürürsünüz. Koşulsuz sevgi, köpeklere kendinizi dinletmeniz için yeterli değildir. Köpekler sonuçta hayvandır ve hayvanlar, duygusal liderleri takip etmezler. Onlar dominant olanları takip eder. Kararsız ve duygusal liderleri takip eden tek tür insanlardır.

Köpeklerin eğitiminde günlük aktivitelerin önemli bir yeri olduğunu söylüyorsunuz. Fakat her insanın buna ayıracak zamanı olmuyor. Sizce nasıl bir yol izlemeliler?

BE: Aile bireylerine vakit ayırmanız gerekliliği kadar mühim bir konu. Bu nedenle en başta konuştuğumuz gibi seçeceğimiz ırkın yaşam tarzımıza uygunluğu önemli. Yorucu bir iş hayatı veya dışarı çıkartamayacak bir sorununuz var ise salon tipi dediğimiz dışarıda az aktivasyon isteyen tuvaleti pete yapabilecek ırklar tercihimiz olmalıdır. Bunu da örneklendirmek gerekir ise pomeranian gibi.

Paris Hilton’la başlayan süs köpeği modası, son zamanlarda dünya çapında bir çılgınlık haline geldi. Paris Hilton'un köpeği, dünya çapında bir aksesuara dönüştü. Sizin yorumunuz ne bu konu da ?

BE: Eğer Paris'i taklit ederseniz, psikolojik sorunları olan bir köpeğe sahip olursunuz. Onlarca kadın, giderek süs köpeklerinden satın alıyor. Bazı kadınlar, köpekleri için renkli kıyafetler diktirirken, bazıları değerli taşlarla süslüyor. Kadınlar, köpeklerini ellerinde veya çantalarında her yere götürüyor. Salon köpeği veya süs köpeği olarak tanımlanan ki hiçbir hayvan süs değildir :) bu ırklar kadınların hatta son zamanlarda erkeklerin de gözdesi olmaya başladı. Ben köpeğinizi süslemeniz veya giydirmenizde hiçbir sakınca görmüyorum. Fakat süs olarak alınıp bir kenara atılıp onun bakımı ve ona vermeniz gereken sevgiyi esirgemeyi doğru bulmuyorum.