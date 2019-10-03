Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102784
ALTIN
276.267
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0587
EURO
6.2557
Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine Girdi
Gazeteci Aykut Kaya Dünya Evine...
Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa dikkat
Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa dikkat
TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta Altay-Bursaspor maçıyla açılıyor
TFF 1'inci Lig'de 7'nci hafta...
Darüşşafaka ile Tekfen 2019-2020 sezonuna birlikte devam edecek
Darüşşafaka ile Tekfen 2019-2020 sezonuna...
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 47'nci randevu
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında 47'nci...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Türkiye İran arasına sanat köprüsü

Aziz Karataş’ın röportajı için tıklayınız...

Türkiye İran arasına sanat köprüsü

Aziz Karataş’ın röportajı için tıklayınız...

03 Ekim 2019 Perşembe 15:44
6 Okunma
Türkiye İran arasına sanat köprüsü

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Yaptığı müziklerle Türkiye İran arasında deyim yerindeyse adetta mekik dokuyor Nader Berdizadeh. İlk klibini İstanbul Şile’de çeken ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen İran kökenli sanatçı ile önceki gün Önce Vatan Gazetesi olarak bir araya geldik. Ve çok keyifli bir söyleşiye imza attık… 

Sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Nader Berdizadeh, 30 yaşındayım, iran’da Gonbad kavus da yaşıyorum, üniversite öğretim görevlisiyim, hukuk kurusu ve işletme kurusu, doktora okuyorum, araştırmacı ve yazıcıyım, dizilerde oyunculuk yaptım, foto model olarak çalıştım, reklamlar yaptım…

Müzik sizin hayatınıza tam olarak ne zaman girdi,

Çocukluğumdan beri diyebilirim. Müzik ruhumda hep vardı zaten.

Neden müzik? 

Çünkü müzik insanın ruhunu temizletiriyor ve güzelleştiriyor ve huzur veriyor. Huzur yaratıyor, insan müzik ile kendi hissini iyice anlatabiliyor görüntü ve dış güzellikler kalıcı değil ve ses herşeyden kalıcıdır.

Söz ve Besteleriniz var mı Şarkı yazarken neye dikkat ediyorsunuz?

Evet var, Şarkı yazarken melodinin güzel olması cümleler güzel ve değerli olmayı ve nasıl içimdeki aklımdaki duyguları anlatabilirim ve kendimden geçen aşk başarsızlığı anlatmak ve benim gibi insanlarla sempati duyuyorum.

İranlı Bir sanatçı olarak Türkiye de neler yapmak istiyorsunuz?

İran ve Türkiye yıllarca barış ve kardeşlik içinde yaşayan ülkeler ve bence ortak dilimiz sanat ve müzik olduğunu düşünyorum, iran’da ne yaparsam mesela oyunculuk modellik müzik ve şarkı söylemek Türkiye’de yapmak istiyorum ve diziler ve filmlerde yer almak istiyorum.

İran Türkiye arasında konserler yapmayı planlıyormusunuz?

Evet inşallah, iran’da ve Türkiye’de konserlerim olacak Türk ve farsça şarkılar ve bazen beraber, güzel şarkılarım var. 

Duyduğumuza göre İranda oyunculuk da yapıyormusunuz size teklif gelirse Türkiye de yapmak ister misiniz?

Evet Türkiye’de yapmak istiyorum, bence görüntülerim bir çok dostlarım’dan daha iyi. 

Gelelim yeni şarkınıza, hikayesini anlatırmısınız?

Yeni bir albüm var, şarkının oyuncak gibi ismi var, aşk şarkısı aşk başarsızlıktan bahsedior biraz eski hayatima benzetiorum yani! oyuncak gibi bir sağa bir sola yerlere atıyorlar ama sonunda duydum ki benim bu yaptığım şeyler onun için dogru değilmiş yani değmezmiş.

Klip kim çekti nere de çekildi?

İlk klipim Türkiye şile de çektim. Sezgin Şengöz abi yönetmen oldu.  2-3 inci klipim de iran da ghaffar azarkesht abi yaptı, yeni güzel klipler ve sürprizlerim var size inşallah. 

Müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Müzik endustrisi bence bir boyuk bir sey ki onda çok onlu ve basarli muzisien ve sarkicilar var bu müzik dünyasında yer bulmak çok zor ama inşallah taalanın emri ile iyi yer bulucağız.

Sosyal medya ile aranız nasıl. Sosyal medya sizin için önemli mi?

Sosyal medya ile çok iyi, instagram sayfam @naderberdizadeh_arkan .çok önemli bir şey ve başarli olmak için ve herşeyden haberli olmak için çok önemli ve lazım.

En sevdiğin renk?

Beyaz

En sevdiğin söz?

Sefer bizim zafer allahındır.

Uğurlu sayın?

7

En sevdiğin huyun?

inanç ve azim ve dürüstlük.

En sevmediğim huyun?

yalancılık sevmiyorum, şükür ki yok bizlerde.

En değerlilerin?

Aile (annem babam ve çocuklarım)

sizi çok seviorum,  sağ olun var olun.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nader BerdizadehTürkiyeİranSANAT
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cemal Kaşıkçı cinayetinin yıl dönümünde cevapsız sorular
Cemal Kaşıkçı cinayetinin yıl dönümünde cevapsız sorular
“Ne olacak ‘Türkçe’nin bu hali?”
“Ne olacak ‘Türkçe’nin bu hali?”
Türkiye & ABD Ticaret Hacmini 5'e katlayabilir mi?
Türkiye & ABD Ticaret Hacmini 5'e katlayabilir mi?
OYUNCU KURTULUŞ'TAN YENİ ŞARKI GELDİ
OYUNCU KURTULUŞ'TAN YENİ ŞARKI GELDİ
Suudların ‘Buy American’ fiyaskosu: Aramco
Suudların ‘Buy American’ fiyaskosu: Aramco
“YILIN EN BAŞARILI GENÇ İŞ ADAMI VE GİRİŞİMCİ”  ÖDÜLÜ LAMİ UYAR'IN OLDU
“YILIN EN BAŞARILI GENÇ İŞ ADAMI VE GİRİŞİMCİ”  ÖDÜLÜ LAMİ UYAR'IN OLDU
ERKEN YAŞTA EVLİLİK MAĞDURU KADINLAR 
ERKEN YAŞTA EVLİLİK MAĞDURU KADINLAR 
Türkiye’de dizi, sinema ve reklam oyunculuğu nereye gidiyor?
Türkiye’de dizi, sinema ve reklam oyunculuğu nereye gidiyor?
Esra Sönmezer ile Oyunculuk ve Sunuculuk Üzerine
Esra Sönmezer ile Oyunculuk ve Sunuculuk Üzerine

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans