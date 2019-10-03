Türkiye İran arasına sanat köprüsü

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Yaptığı müziklerle Türkiye İran arasında deyim yerindeyse adetta mekik dokuyor Nader Berdizadeh. İlk klibini İstanbul Şile’de çeken ve Türkiye’yi çok sevdiğini söyleyen İran kökenli sanatçı ile önceki gün Önce Vatan Gazetesi olarak bir araya geldik. Ve çok keyifli bir söyleşiye imza attık…

Sizi tanıyabilir miyiz?

Ben Nader Berdizadeh, 30 yaşındayım, iran’da Gonbad kavus da yaşıyorum, üniversite öğretim görevlisiyim, hukuk kurusu ve işletme kurusu, doktora okuyorum, araştırmacı ve yazıcıyım, dizilerde oyunculuk yaptım, foto model olarak çalıştım, reklamlar yaptım…

Müzik sizin hayatınıza tam olarak ne zaman girdi,

Çocukluğumdan beri diyebilirim. Müzik ruhumda hep vardı zaten.

Neden müzik?

Çünkü müzik insanın ruhunu temizletiriyor ve güzelleştiriyor ve huzur veriyor. Huzur yaratıyor, insan müzik ile kendi hissini iyice anlatabiliyor görüntü ve dış güzellikler kalıcı değil ve ses herşeyden kalıcıdır.

Söz ve Besteleriniz var mı Şarkı yazarken neye dikkat ediyorsunuz?

Evet var, Şarkı yazarken melodinin güzel olması cümleler güzel ve değerli olmayı ve nasıl içimdeki aklımdaki duyguları anlatabilirim ve kendimden geçen aşk başarsızlığı anlatmak ve benim gibi insanlarla sempati duyuyorum.

İranlı Bir sanatçı olarak Türkiye de neler yapmak istiyorsunuz?

İran ve Türkiye yıllarca barış ve kardeşlik içinde yaşayan ülkeler ve bence ortak dilimiz sanat ve müzik olduğunu düşünyorum, iran’da ne yaparsam mesela oyunculuk modellik müzik ve şarkı söylemek Türkiye’de yapmak istiyorum ve diziler ve filmlerde yer almak istiyorum.

İran Türkiye arasında konserler yapmayı planlıyormusunuz?

Evet inşallah, iran’da ve Türkiye’de konserlerim olacak Türk ve farsça şarkılar ve bazen beraber, güzel şarkılarım var.

Duyduğumuza göre İranda oyunculuk da yapıyormusunuz size teklif gelirse Türkiye de yapmak ister misiniz?

Evet Türkiye’de yapmak istiyorum, bence görüntülerim bir çok dostlarım’dan daha iyi.

Gelelim yeni şarkınıza, hikayesini anlatırmısınız?

Yeni bir albüm var, şarkının oyuncak gibi ismi var, aşk şarkısı aşk başarsızlıktan bahsedior biraz eski hayatima benzetiorum yani! oyuncak gibi bir sağa bir sola yerlere atıyorlar ama sonunda duydum ki benim bu yaptığım şeyler onun için dogru değilmiş yani değmezmiş.

Klip kim çekti nere de çekildi?

İlk klipim Türkiye şile de çektim. Sezgin Şengöz abi yönetmen oldu. 2-3 inci klipim de iran da ghaffar azarkesht abi yaptı, yeni güzel klipler ve sürprizlerim var size inşallah.

Müzik sektörünü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Müzik endustrisi bence bir boyuk bir sey ki onda çok onlu ve basarli muzisien ve sarkicilar var bu müzik dünyasında yer bulmak çok zor ama inşallah taalanın emri ile iyi yer bulucağız.

Sosyal medya ile aranız nasıl. Sosyal medya sizin için önemli mi?

Sosyal medya ile çok iyi, instagram sayfam @naderberdizadeh_arkan .çok önemli bir şey ve başarli olmak için ve herşeyden haberli olmak için çok önemli ve lazım.

En sevdiğin renk?

Beyaz

En sevdiğin söz?

Sefer bizim zafer allahındır.

Uğurlu sayın?

7

En sevdiğin huyun?

inanç ve azim ve dürüstlük.

En sevmediğim huyun?

yalancılık sevmiyorum, şükür ki yok bizlerde.

En değerlilerin?

Aile (annem babam ve çocuklarım)

sizi çok seviorum, sağ olun var olun.

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…