Sevda Demirel ile çok özel...

-Merhabalar Sevda Hanım sizinle bu özel röportajı gerçekleştirmekten dolayı son derece memnunum. Hadi bakalım biraz sohbetleşelim isterseniz:))))))

Bende inan çok mutlu oldum seninle, senin gibi deneyimli iyi kalpli bir gazeteciyle bu kadar güzel bir gazeteye röportaj vermek benim için büyük bir onur)))

-Sevda Demirel'i bilmeyenler için yeni nesile kendinizi biraz tanıtmanızı istesem?

Yeni nesle kadar benim yaşadığım bu olay duyulduğu için yeni nesilde beni tanıyor herkes yolda Ne dedin sen diye sesleniyor bana gençler tabi eğleniyor bu durumla ben de hiçbir şekilde bu duruma tepki göstermiyorum.

-Almanya doğumlu olmak ve orda yetişmek size neler kattı? Türkiyeye gelince ne gibi avantajlar yada ne gibi dezavantajlar ile karşılaştınız?

Almanya’da yaşamak ve sonra Türkiye gelmek elbetteki çok zor oluyor çünkü burada insanlar hep olumsuz davranıp olumsuz konuşup her şeyi olumsuz görmek istiyorlar sizi sürekli kırmak üzmek alaşağı etmeye çalışıyorlar açınızı yakalayıp onunla sizi vurmaya çalışıyorlar ama Avrupa ülkelerinde böyle şeyler yok tam tersi herkesin ayıbı ya da yanlışı kendine hiç kimse kimsenin hayatıyla ilgilenmiyor başarılı yapılan güzel yapılan şeyleri de alkışlıyorlar maalesef bizim ülkemizde böyle şeyler pek olmuyor

-Sevda Demirel özel yaşamında nasıl bir hayat yaşıyor?

Özel hayatım çok sade uzun senelerdir gece hayatım yok 15 yıldır bir gece kulübüne gitmiyorum sahnem olursa yapıp hemen eve dönüyorum çünkü ertesi günki düzenimi bozamam spor ve diyet benim yaşam biçimim oldu bu şekilde yaşamazsın çabuk çökerim ve çökmek istemiyorum her şey insanın kendi elinde içki kullanmadığım için zaten gece hayatını hiçbir zaman sevmedim, Daha çok spor ve hayvanlarla içiçe bir hayatı tercih ettim çünkü hayvanların sevgisi bana dünyadaki en gerçek sevgiyi tattırdı gerisi yalan dolan.

-Mankenlik-Sunuculuk-Şarkıcılık- Oyunculuk derken yapmadığınız birşey kaldı mı? Yada yapamadığınız yapmayı çok istediğiniz bir şey?

Evet bir çok meslek dalları Denedim ama en çok sevdiğim şey şarkıcılık oldu çünkü sahneye Çok yakıştığını söylüyor insanlar sahnem çok eğlencelidir inanılmaz coştuıyorum insanları gelmeyen bilmiyor tabi çünkü millet olarak önyargı istemiyoruz ama gelince de inanamıyorlar şaka yapmıyorum.

-Hayvanlara karşı çok fazla duyarlı olduğunuzu yakınen bilenlerden birisiyim. Bunun için neler yapıyorsunuz?

Hiç bir hayvanı ayırt etmiyorum Geçen ölü bir akrep buldum gittim onu gömdüm üstünü kapadım köpeğim yolda maalesef rahat rahat küçük tuvaletini yapamıyor çünkü her yer karınca dolu ve biz ona çok dikkat ediyoruz üstlerine yapmasın Diye köpeğime hep karıncaların olmadığı yerlere götürüyorum her canlının bir nefes alma ve bir yaşam hakkı vardır bunu benim gibi Allah’ın sıradan bir kulunun elinden alması Büyük bir günahtır günaha çok farklı şeyleri bağlıyoruz ama galiba en büyük günah Allah’ın yarattığı nefes alan varlıkları yok etmektir,Bana göre gereksiz çimlere basmak ve bir ağacın dalını koparmak bile büyük bir günahtır.

-Sevda Demirel birde spor aşığı bir kadın, peki neler yapıyorsunuz?

Sporu çok seviyorum umarım kadınlarımız da daha çok sporu Severler çünkü spor salonuna gittiğimde sadece erkek görüyorum maalesef hanımlar pek spor yapmayı sevmiyor sonra niye kötü görünüyorum diye üzülüyorlar her şey onların elinde günde 1 saat spor yaparak mucizeler yaratabilirler ama tabi beslenme bunun en önemli kısmı ben 15 yıldır pizza hamburger yemiyorum rüyalarımda görüyorum ve doymuş oluyorum.

-''Sevda'nın Tokatı'' albümü nasıl ortaya çıktı? Albümde kimlerle çalıştınız? Nerden çıktı bu albüm ismiyle yıllar sonra tekrardan yolları keşiştirmek?

Ben uzun zamandır şarkıcılık yapıyordum sadece dört sene ara verdim tabi sansasyonel olaylar yaşamadığım için bu pek duyulmuyordu ama sahne almadım yer kalmadı hep güzel düzgün aile mekanlarında sahneye çıktım özellikle yurtdışından çok gittim geldim 17 yaşından beri sahneye çıkıyorum Daha önce de iki albümü oldu ama istikrarlı olamadım istikrar çok önemli bir şey mesela Demet Akalın bu konuda çok takdir ediyorum inanılmaz istikrarlı davranıyor bu saatten sonra ben de şarkıcı da bir daha bırakmayacağım esasında bu şarkıyı yapmayı pek düşünmüyordum ama avukat ve şarkıcı arkadaşım bana böyle bir şarkı yazdı hemde 10 dakika içerisinde ancak saçını kestirirsen bu şarkıyı sana veririm dedi ve saçımı kestirdim:)) Adı Hakan Verbiç çok başarılı bir arkadaş kendisi de çok güzel şarkı söylüyor aranjesini can tosun yaptı oda yeni trendin en iyi aranjörü,Klibi Erkan nas çekti şu an bütün ünlüler arkanda çalışıyor gerçekten inanılmaz güzel şeyler yapıyor Özdemir plaktan çıkıyor. Şarkım 31 Temmuzda saat 13:00’de tüm digital platformlarda yerini alacak. İnanılmaz heyecanlıyım yıllar sonra

-Konserler ve sahne çalışmaları varmı nasıl gidiyor çalışmalarınız?

Haftanın bir günü anadolu yakasının en nezih meyhanesinde sahne alıyorum çakılkeyif adında, orası evim gibi oldu gelen kişiler hep tanıdıklarım artık hepimiz aile gibi olduk ve çok eğleniyoruz çok kaliteli bir mekan bana huzur veriyor orası ayrıca bundan sonra şarkı çıkınca cuma cumartesi farklı yerlerdede sahne alacağım ama esas iş yerimi asla bırakmayı düşünmüyorum.

-Hande Ataizi ile halen küsmüsünüz? Bildiğim kadarıyla küs değilsiniz galiba ama birde birebir sizin ağzınızdan ben duymak istiyorum ki, okuyucularımızla paylaşayım? Nedir Hande Ataizi olayı?

Hande hanımla küs değiliz sadece pek yüzyüze gelemedik benim onunla bir sıkıntım yok ama hala kaçıyor benden bir kere karşılaştık korktu yine kaçtı sanki bir daha dövecekmişim gibi 20 sene önce yaptığınızı bugün yapar mısınız?? Elbette bir gün barışacağız ben onu zaten zeytin dalı uzattım hem de hatalı olmasına rağmen bakalım zaman neyi gösterecek ama oda seviyor konuşulmayı Ve sanırım birazda benim sayemde konuşuluyor.

-Hande Ataizi'ni klipte oynatmak istemeniz sizce doğrumuydu? Aynı şeyi ters döndürsek siz oynarmıydınız diye sorsam?

Tüm samimiyetimle söylüyorum evet o böyle bir klip çekseydi oynardım çünkü yirmi sene önceki mevzuyu artık herkes ve ben tiye alıyoruz hala bu kadar olayı uzatıp ciddiye almanın bir manası kalmadı diye düşündüm ama nedense hep bir korku bir endişe yaşıyor ben de ilgili bir mevzu geçtiğinde.

-''Yalnış imajım yüzünden sevgilim bile olmadı derken'' ne demek istediniz? Bunu biraz açabilirmiyiz?

Çok şükürler olsun imajımda hiçbir zaman yüz kızartıcı bir şeyim olmadı kimsenin yuvasını yıkmadım kimseyi üzmedim hiçbir kadını ağlatmadım ama sert bir imaj oluşturdum işte bu yüzden erkekler biraz benden korkuyor zaten korksunlar hayatımın eşini bulana kadar diğer erkekten hepsi benden korksun umrumda bile değil ama artık gerçekten bir hayat arkadaşı istiyorum çünkü uzun zamandır çok yalnız bir hayat yaşıyorum yeter artık.

-Sevda Demirel Hobileri ve Fobileri Nelerdir?

En büyük hobim doğadaki bütün canlıları beslemek ve onları korumak onları sevmek onlara sahip çıkmak spor yapmak sporcu yemekleri yapmak ve almanca kitaplar okumak Bir de Unutmadan şunu ekliyim en en sevdiğim şey tavla oynamak Çünkü herkesi yeniyorum. Fobilerim sadece kötü yürekli kötü kalpli iki yüzlü insanlar

-Sevda Demirel Evdeyken Nasıl bir ev kadını acaba? Yemek / Temizlik vb şeyler yaparmı? Yaparsa neler yapar? :)))))

Temizlik yapmaya bayılıyorum kadın alıyorum sağ olsun kadınım çok güzel yapıyor ama yemek yapmaya bayılıyorum ve şu an fırında sporcu yemeğim pişiyor inanılmaz tatlılar yapıyorum ama bunların içinde 1 gram un ve şeker yok bu konuda kendimi çok yetiştirdim ve acayip mutlu oluyorum terapi gibi bir şey benim için.

Boy: 1.78

Kilo: Yemin ediyorum bilmiyorum

Kullandığı Parfüm: Tek bir parfüm kullanmıyorum inanılmaz çok parfüm kullanıyorum her markanın parfümünü kullanıyorum

Sevdiği Yemek: uzakdoğu mutfağı somon ve sushi

Son olarak size sonsuz teşekkür ediyorum bu içten ve sıcacık sohbet için. Ve son sözü size bırakıyorum. Sevda Demirel'e yarınlara bir not bırakalım hadi beraberce desem ne der acaba?

Benim son sözlerim hiçbir zaman olmayacak çünkü bu söyleyeceğimi şeyi son nefesime kadar söyleyecem lütfen Sokak hayvanlarına biraz daha saygı duyalım onların da bir canlı olduğunu ve bu dünyada soframızda oturduğumuz yerde Bastığımız her metre kare de her şekilde haklarının olduğunu unutmayalım.

Çok Teşekkür ederim Kıvanç’cığım. Bütün samimiyetimle ve tüm kalbimle cevaplar verdim, gerçekten naturel olmaya çalıştım. Kendim gibi oldum. Yani maske sıfır ))))

Saygılarımla...

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU