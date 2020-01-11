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Müzik dünyasına pat diye düşmedim

Kıvanç Terzioğlu’nun röportajı için tıklayınız...

Müzik dünyasına pat diye düşmedim

Kıvanç Terzioğlu’nun röportajı için tıklayınız...

11 Ocak 2020 Cumartesi 00:00
19 Okunma
Müzik dünyasına pat diye düşmedim

Klip çekimi için 46 katlı gökdelenin çatısının kenarında yatan Ömür Gedik

‘BİR DAHA O ÇATIYA ÇIKMAM!’

Yazdığı yazılar kadar söylediği şarkılarla da oldukça beğeni toplayan ve son parçası ‘Aramışsın’ ile listeleri sallayan ünlü şarkıcı Ömür Gedik ile çok çarpıcı bir röportaja imza attık…

-    Öncelikle nasılsınız diyerek başlamak istiyorum…

Gayet iyiyim, 2020’den güzellikler bekliyorum. 

-    ‘Aramışsın’ araştığım kadarıyla sadece youtube’da 2 hafta olmadan 1 buçuk milyon barajına dayandı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Pop müzik öldü tartışmalarının alev aldığı dönemdeki bu başarı pop müzik öldü diyenlere güzel bir cevap oldu. Şahane geri dönüşler var, yurt dışında yılbaşı tatilene gidenler yeni yıla benim şarkımla girmişler, video gönderdiler. Böyle geri dönüşler beni çok mutlu ediyor.

-    İnsanların bu denli ilgi göstermesi hoşunuza gidiyor mu? Sizde hangi hisleri açığa çıkartıyor?

Her kadın ilgiyi sever. Erkeklerin ilgisi, beğenisi, iltifatları tabii ki hoşuma gidiyor. Ama beni en çok etkileyen hayvanseverlerin ilgisi, onların çoğu da kadın, en güzel, en özel duyguları, acıları, mutlulukları ve koşulsuz, çıkarsız sevgiyi onlarla paylaşıyorum.

YOUTUBE’DA 50 MİLYON İZLENME!

-    Youtube’ta sizi incelediğimde videolarınızın yaklaşık 50 milyon kez izlendiğini görünce oldukça şaşırdım. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

En çok izlenen videom Halil Sezai ile yaptığımız Paramparça düeti, bestesi Buray’a ait Radyoda ve sözlerini benim yazdığım yabancı cover İlişki Durumu Çelişkide şarkıları oldu. Sonraki şarkılarım da ilgi gördü tabii. Toplamda yüksek rakamlara ulaştım.

MÜZİK DÜNYASINA PAT DİYE DÜŞMEDİM!’

-    Müziğe geçiş yapmak istediğinizde böyle bir ilgi olacağını düşündünüz mü?

Benim müzik geçmişim ortaokul yıllarındaki piyano eğitimime ve üniversite yıllarımdaki koro ve solistlik geçmişime kadar uzanıyor. Pat diye düşmedim müzik dünyasına, zamanla, yavaş yavaş pişerek ve müzik ve nota bilgime her geçen gün yeni şeyler ekleyerek geldim bugünlere. Halen de şan dersleri almaya devam ediyorum.

-    Artık şarkılarınızı da kendiniz yazıyorsunuz. Şu anda hazırladığınız şarkılarınız var mı?

Yeni şarkılar yazıyorum ama arada beğendiğim şarkılar olursa başkalarından da şarkı almaya özen gösteriyorum. Sadece kendi şarkılarımı söylemek gibi bir takıntım yok.

AYSEL GÜREL PARÇASI GELİYOR!

-    Bu çok taze ama klasik soracağım, yeni single çalışmanız var mı? Detayları neler? Ne zaman çıkacak? 

Yeni single çalışmam sandıktan çıkan bir Aysel Gürel parçasına. Sözler Aysel Gürel’in müzik ise Hakan Yeşilkaya’ya ait. Çok güçlü bir şarkı geliyor diyebilirim.

REPERTUVARIMI FERHAT’A DANIŞIYORUM!

-    Ferhat Göçer müzikal yolculuğunuzda nerede duruyor?

Sahne repertuvarımı hazırlarken  Ferhat’a danıştığım oluyor. Konserlerimdeki şarkı seçimi ve sıralaması konusunda fikirlerini mutlaka alıyorum. 

HAÇİKO HERŞEYİN ÖNÜNDEDİR!

-    Bu kadar iş yoğunluğunuzun içinde Haçiko nasıl gidiyor peki?

Haçiko hayatımın ortasında ve her şeyin önünde benim için. Bu dünyadaki yaşama amacım hayvan hakları. Haçiko derneğini ben kurdum, büyüttüm ama benimle birlikte ölmesin, her zaman masumların yanında olsun istiyorum.

-    Televizyona nasıl bakıyorsunuz peki? Dizi de ya da sinema filminde oynamayı düşünüyor musunuz?

10 yıldan fazla bir süre TV8 ve Kanal D’de sinema programlarını hazırlayıp sundum ama yıllardır ekranlardan uzağım. Arka Sokaklar’da üç bölüm oynadığım dönemi de özlemedim değil. Kısa süreli ufak bir rol gelirse vaktim ölçüsünde yer almak isterim. 

DERİN BOŞLUK İNSANI KENDİNE ÇEKİYOR!

-    ‘Aramışsın’ parçasına gökdelenin çatısında klip çektiniz. bu sahneler gerçek miydi? Çünkü ben izlerken dayanamadım.

O sahneler gerçekten de gökdelenin tepesinde çekildi. Oraya çıktığımda keşke greenbox kullansaydık dedim ama artık çok geçti. Derin boşluk insanı kendine çekiyor, bu nedenle zor anlar yaşadım. Başka şeyler düşünmeye çalıştım ama çekim bitmek bilmedi.

BİR DAHA O ÇATIYA ÇIKMAM!

-    Yükseklik korkunuz var mıydı? Nasıl çıktınız oraya? 

Yükseklik korkusu olanlar klibi izlemeyemediklerini söylüyorlar. King Kong’un gökdelen tepesindeki sahnesini de aynı nedenle izleyemiyorlarmış. Bende yükseklik korkusu pek yoktu. Olsa zaten 46’ıncı katta boşluğun kenarına korunmasız yatamazdım. Ama finalde Allah korudu diyorum. Bir daha olsa yapmam.

-    Eklemek istedikleriniz…

2020’de et tüketiminin azalmasını, illa et yiyeceklerse de üretimine başlanan suni etin tüm dünyaya yayılmasını, ve hem hayvan hakları hem de çevre sağlığı için artık daha az hayvanın kesilmesini diliyorum.  

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 11.01.2020 08:56
Anahtar Kelimeler:
Müzik DünyasıÖmür Gedik
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