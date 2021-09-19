2019 yılında Sinema Güzeli yarışmasında erkeklerde ikinciliği kazanarak adından söz ettiren genç ve yakışıklı oyuncu Mustafa Bademoğlu, şimdilerde Kanal D’de yayınlanan Kırık Hayatlar dizisinde canlandırdığı Özgür karakteriyle ekrana geliyor.

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

FOTOĞRAFLAR: ECE OĞULTÜRK

2019 yılında sinema güzeli yarışmasında erkeklerde ikinciliği kazanarak hayatımıza girdin. O günden sonra hayatında neler değişti?

Sinema Güzeli Yarışması aynı zamanda yetenek yarışmasıydı. Çok değerli jüri üyelerinden iyi puanlar almak ve dereceye girmek büyük bir deneyim oldu benim için. Yarışma sonrasında Müjdat Gezen hocanın kendi yazıp yönettiği tiyatro oyunu "Pera Müzikali" seçmelerine katıldım ve sonrasında ‘İtalyan’ karakteriyle bir sezon boyunca şahane bir ekiple sahne alma fırsatım oldu.

Bu süreçte oyunculuğunu geliştirmek adına neler yaptın? Eğitimine devam ediyor musun?

Bir oyuncunun eğitimi asla bitmez. Sinema Güzeli Yetenek Yarışması’na katılmadan önce Tümay Özokur Akademi’de eğitimimi tamamlamıştım. Sonraki süreçte de oyuncu koçu Ayşegül Aydın’dan bire bir özel dersler aldım. Kendimi geliştirmek adına workshoplara katılmaya da devam ediyorum. Oyunculuk; ben oldum, eğitimlerimi aldım ve artık muhteşem bir oyuncuyum denilebilecek bir meslek değil. Her geçen gün kendimi daha çok tanımak, çevremde olup bitenleri daha dikkatli gözlemlemek ve tüm kalbimle daha iyi bir insan olmak için çabalıyorum.

Şimdilerde Kanal D’de yayınlanan Kırık Hayatlar dizisinde Özgür karakterini canlandırıyorsun role seçilme sürecin ve karakterinden bahseder misin?

Role seçilme süreçleri her zaman sancılı olur. Deneme çekimin iyi giderse de yönetmen görüşmesi ayarlanır, ardından yapımcı toplantısı ve okuma provasıyla dizi çekimleri başlar. Oynadığım karakter Özgür ile yollarımız menajerim Tümay Özokur sayesinde kesişti. Özgür, Tekin ailesinin ufak oğlu, duygusal ama dışa dönük, karakteri icabı babasının kirli işlerinden uzakta tutuluyor. Özgür kafe adında bir mekan işletiyor. Sürprizleri kaçırmak istemem ama ilerleyen bölümlerde kendisini istemsizce birtakım entrikalar içinde bulabilir.

Çekimler İzmir'de yapılıyor şehir dışında çalışmak nasıl bir duygu çekimler nasıl geçiyor?

İstanbul'un kalabalığından uzak, nispeten sakin bir yer olan İzmir/Urla'da çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Ekip arkadaşlarımızla frekanslarımızın aynı olması, yoğun çalışma tempomuzu çok daha keyifli hale getiriyor. Yapımcılarımız Berna Akpınar ve Metin Namlısesli'ye bu güzel ekibi bir araya getirdiği ve burada bize bu imkanları sundukları için teşekkür ediyorum.

Özgür ile benzeyen yönleriniz var mı?

Elbette özdeşleştiğim ve Mustafa’dan kattığım çok şey var. Ailesine düşkünlüğü, arkadaşlarıyla ilişkisi, duygusallığı...

Bir role hazırlanırken uyguladığın özel bir yöntemin var mı? Sana neler ilham veriyor?

Oynayacağım karakter ile aramdaki farklılıkları bulup o yönleri geliştirmeye odaklanırım. Yeni bir role hazırlanırken çocukluk heyecanımı hatırlarım ve oradan beslenirim. Yeni bir film izlemek ve gözlem yapmak bana her zaman ilham verir.

Oyunculuk senin için ne anlam ifade ediyor?

Oyunculuk, benim için tutku ve heyecan demek. Mesleğim, hayata bakış açım, hayat tarzım…

Senin hayalinde nasıl bir rol yatıyor?

Oynayacağım karakter beni çokça heyecanlandırsa da çok güzel yazılmış bir senaryonun bir parçası olmak da bir oyuncunun en büyük arzusu olsa gerek. Özellikle aksiyon ve macera içerikli askeri roller ilgimi çekiyor. 1917- George MacKay, Er Ryan’ı Kurtarmak - Tom Hanks, Furry - Jon Bernthal gibi..

Mesleğine dair gerçekleştirmek istediğin en büyük hayalin ne?

Bağımsız filmlerde oynamak ve festival yolculuklarına katılmayı isterim. Oynadığım bir filmle de bu festivallerde ödül almak en büyük hayallerimden biri.

Kendine örnek aldığın idol olarak gördüğün sanatçılar var mı?

Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Leonardo Di Caprio, Kıvanç Tatlıtuğ ve Haluk Bilginer severek takip ettiğim oyuncular.

Sosyal medyayı aktif olarak kullananlardan mısın? Hayatının neresine koyuyorsun?

Yaşadığımız dünyada sosyal medyanın gücünü yok sayamayız. Ben de işimin bir parçası olarak gördüğüm için aktif olarak kullanmaya çalışıyorum. Hatta haber kaynağı olarak da kullanıyorum.

Hayat motton nedir?

Mutlu olmak için sebep aramaya gerek yok!

Pandemi hayatında neler değiştirdi, sen bu süreçte neler yaşadın?

Pandemi başladığında askere gitmeyi tercih ettim. Asker ocağında geçirdiğim 6 ay benim için çok güzel bir deneyim oldu. Tabii askerden döndükten sonra ben de herkes gibi kurallara uyarak sosyalleşmeye devam ettim.

Son olarak gelecek planların arasında neler yer alıyor?

Mutlulukla, ileriye baktığım bir hayat..