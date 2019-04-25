RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Sevgili Önce Vatan Gazetesi’nin okuyucularım Merhabalar;

Ceylan inşaatın sponsorluğunda, Hakan Solaker Projesi, Şenol İpek Organizasyonu, Film-San Vakfının Kurumsal ortaklığı ile Ataşehir Sheraton Hotelde 07 Nisan tarihinde gerçekleşen ve aralarında Engin Çağlar, Selda Alkor, Devlet Devrim, Nursel Köse, Müjgan Ağralı, Uğurkan Erez, Faruk Saraç, Afrikalı Ali, Didem Taslan, Alper Sürücü, Kamil Çevikalp, Esin Yağmurdereli, Çiğdem Tunç gibi önemli isimlerinde yeraldığı Sinema Güzeli Yarışmasının Kızlar arasında İkincisi Yedisanat Akademi Murat Özen’in sanat koçluğunu yaptığı Miray Çelik kazandı.

Hoş geldin Sevgili Miray Çelik bize öncelikle biraz kendini tanıtabilir misin? Kimdir Miray Çelik ?

Hoş bulduk, merhaba 1998 doğumluyum hala üniversite'de okuyorum. İstanbul'da ailemle yaşıyorum. 15 yaşından beri tiyatro oyunculuğu eğitimi alıyorum. Şuanda okulum dışında tiyatro oyunculuğu yapıyorum. Gelecekte de bu meslekle hayatımı sürdürmeyi umuyorum.

Boyun ve Kilon?

Ayakkabı numaran ? Beden numaran?

Boyum 1.70, kilom 58, ayakkabı numaram 39, bedenim ise 38.

Hobilerin / Fobilerin?

Yemek yapmaktan büyük, Kitap okumaktan, Tek başıma yürüyüş yapmaktan zevk duyarım. Fobi derecesinde olmasa da patlıcanı görmeye dokunmaya ve duymaya dayanamam.

Eğitim durumun?

Marmara Üniversitesi, Basım Yayın Teknolojileri Bölümünde okuyorum.

Kullandığın Parfüm?

Sabit olarak kullandığım bir parfüm yok. Parfümüm bittiğinde beğendiğim herhangi birini alıyorum.

En son Okuduğun Kitap?

Halit Hüseyni - Uçurtma Avcısı

En izlediğin Sinema Filmi / Tiyatro Oyunu / Konser?

En son bird box'ı izledim. Yusuf Dündar kaleminden Günışığına mektup oyununu izledim. Göçmen mevzusunu çok güzel bir anlatımla ele alan bir oyundu. Ve en son Sıla konserine gittim.

Yarışmaya giriş sürecin, kararınız ve Yedisanat Akademi serüveninden bahsedebilirmisin? 1988 yılında Arzu Filmin çektiği Arabesk Filmindeki muhteşem bir sahnede Usta oyuncu Müjde Ar olarak karşımıza çıktınız. Bu başarıyı nasıl elde ettiniz?

Bir hocamın vesilesiyle Murat Özen ile tanışarak Yedisanat akademide eğitim almaya başladım.Eğitim sürecimiz devam ederken Murat hocamızın teklifi üzerine yarışmaya dahil oldum. Başlarda hedefimden sapmaktan korktum fakat Murat hocamızın güzel destekleri ile serüvene başladık. Müjde Ar'ın hayat verdiği Müjde karakteri daha önce canlandırmadığım tarzda bir karakterdi. Karakteri çözümlemekten ziyade filmi izleyip taklide kaçmaktan korktum bu nedenle hep kafamdaki müjdeyi sildim. Kendi Müjde'mi yaratıp nasıl yaşar ne yer ne içer bunları düşünerek 3 dakikaya sığdırmaya çalıştım. Filmimiz izlendikten sonra gelen reaksiyonlar beni çok mutlu etti ve heyecanlandırdı. Doğru bir iş yaptığımın farkına vardım.

Aldığınız eğitim?

İlk önce Beyoğlu Kültür Sanat'ta genç grubunda drama eğitimi aldım daha sonra Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde temel oyunculuk eğitimi aldım. 2 sene önce Şehir Tiyatrolarının oluşturduğu Darülbedayi Atölyesinde eğitime başladım fakat tamamlayamadım. En son eğitimimi Yedisanat Akademi'de aldım. Fakat eğitim almaya devam edeceğim.

Bugüne kadar sahnede/sinema vb yerlerde Kimlerle çalıştınız/ çalışmak istersiniz?

Bugüne kadar amatör tiyatrolarla çalıştım. Sinema geçmişim yok. Bir tiyatroda çalışmaktansa kendi tiyatromu kurmayı isterim. Fakat bunun için çok zamanım var. Demet Evgar hayranıyım, bir gün onunla aynı sahneyi paylaşmak çok isterim. Bir sinema filminde rol almakta hayallerimin arasında.

Bugüne kadar yaptığınız projelerden Sinema/ Tiyatro vb işlerden bahsetsek birazda?

Sadece tiyatro ile ilgilendim amatör tiyatrolarla çalıştım. Zamanımın çoğunu eğitimime harcadım.

Şimdide en çok yapmak istediğiniz proje nedir ? Ve kimlerle oynamak isterdiniz?

Şuana kadar önemli işler başarmış, önemli kişileri canlandıran bir oyun ya da sinema filminde oynamayı çok isterim. Demet Evgar, Demet Akbağ gibi ünlü isimlerle çalışmayı çok isterim.

Oyunculuk sizce nedir ? Peki tiyatro / dizi / sinema oyunculuğu arasından seçim yapmanızı istesek hangisi 1.sıraya yükselir ?

Farklı karakterleri canlandırmak, farklı hayatları yaşamak. Bir kitap okumak gibi kitabı okuduğunuzda içindeki karakter her okuyanın gözünde farklı canlanır aynı şey oyuncular içinde geçerli. Başka bir hayata girmeyi başka biri olmayı seviyorum. Sinema Tiyatro ve dizi arasında seçim yapsam kesinlikle tiyatro önceliğim olur.

2019 Sinema Güzeli Yarışmasında 2. olmak nasıl bir duygu? O serüveni anlatmanızı istesek? Nasıl karar verdiniz böyle bir yarışmaya katılmaya? Nasıl hazırlandınız?

Kesinlikle heyecan verici bir duygu. Serüven başladığında iyi bir iş çıkaracağımıza emindim. Gerek Eğitmenimiz Murat Özen gerek partnerim Çağdaş Karanfilci bana çok güven verdiler. Karşınızdaki kişi işini iyi yapıyorsa bu sizi de yükseltir. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadım işi başaracağımızdan emindim. Yarışmaya başlamadan yaşadığım eminsizlik onlarla tanışınca son buldu. Filmimiz bize ulaştıktan sonra her gün buluşup ne yapabiliriz diye konuştuk, tasarladık. Yarışma kuralları gereği üç dakikalık bir senaryo çıkarttık. Üzerinde çok çalıştık gerçekten çok keyifli bir süreçti bazen çok özlüyorum geri dönmeyi çok istiyorum.

Bundan sonraki hedeflerin neler Miray'cığım peki?

Eğitimlerime devam etmek istiyorum. Neler yapabileceğimin planlarını yapacağım. Projeler için kendimi geliştireceğim.

Ailen ve yakınların bu süreçte nasıl destek oldular?

Ailem hiçbir zaman karşımda durmadı yarışma için de oyunculuk için de belki onların desteği olmasaydı şuan burada olamazdım. Bana inandıkları bana her konuda destek verdikleri için onlara çok teşekkür ederim. Yarışma sonuçları açıklanırken benden daha çok heyecanlandılar benden daha çok mutlu oldular. Onların desteğinin beni iyi yerlere taşıyacağını umuyorum.

Son olarak senin eklemek istediğin bir şey var mı ? Bundan sonra nasıl bir yaşam seni bekliyor ? Miray Çelik’i bundan sonra neler bekliyor?

Öncelikle bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Bundan sonra daha çok çalışmak ve üretmek gerekiyor. Yoğun bir sürece girdik. Yarışmanın getirdiği ikincilik bana şevk verdi.

Bu güzel röportaj İçin sonsuz teşekkürler Miray'cığım...

Ben çok Teşekkür Ederim Kıvanç Abiciğim...