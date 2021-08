Kıvanç Terzioğlu ile Batuhan Sert ile soru-cevap

RÖPORTAJ: KIVANÇ TERZİOĞLU

Biraz kendinden bahsedebilir misin? Nasıl biridir Batuhan?

24 yaşındayım ve İzmirliyim. 10 yıldır İstanbul’da yaşıyorum. 8 yıldır oyunculuk yapıyorum ve bu süreçte aktif olarak eğitimlerime de devam ediyorum. Azimli, idealist ve sosyal biriyim. Ailem ve arkadaşlarımla zaman geçirmeyi çok severim.

Oyunculuk hayali ne zaman düştü içine? İlk ne zaman oyuncu olmaya karar verdiğini hatırlıyor musun?

Oyunculuk hayali ilk olarak ilkokul dönemimde başladı. Aslında çevrem beni bu hayale yönlendirdi diyebilirim. O dönem sürekli insanların taklidini yapardım, her tiyatro gösterisinde öğretmenlerim ilk sırada beni oynatırlardı. Böylelikle oyunculuk fikri ve hayali de içimde oluşmaya başladı.

Oyuncu olmaya karar verdiğim ilk zaman da sanırım ilk dizi projeme seçilmem ile beraber oldu. O ana kadar bana hayal gelen bir şeyin gerçek olması, başarabileceğimi görmem beni gerçek anlamda inandırmış olabilir diye düşünüyorum.

Üniversitede oyunculuğun yanı sıra endüstri ürünleri tasarımı eğitimi de almışsın. İkinci bir bölüm seçmenin sebebi neydi?

Üniversiteye ilk oyunculuk bölümü ile giriş yaptım ve %100 burs kazandım. Ortalamam yüksek olduğu için başka bir bölüm daha okuma hakkım vardı. Endüstri ürünleri tasarımı bölümünü seçmemin sebebi ise; lisede sayısal öğrencisiydim. Matematik, geometri ve fizik en sevdiğim derslerdi. Bende bu derslere en yakın olan bölümü seçmek istedim.

Hedeflerin doğrultusunda arada kaldığın, bu yolda ilerleyip ilerlememek konusunda tereddüt ettiğin zamanlar oldu mu? Böyle anlarda seni motiven eden şeyler ne oldu?

Bir dönem aklımdan geçmedi değil.. Ama hiçbir zaman tamamen vazgeçmeyi düşünmedim. Vazgeçmeye yakın olduğum zamanlarda ise her zaman önüme bir fırsat çıktı. ‘Pes ettiğim an, kaybettiğim andır’ düşüncesiyle bu yolda kararlılıkla ilerledim. Menajerim Tümay Özokur’un da bu süreçte her zaman büyük desteği olmuştur.

Dersler almaya da devam ediyorsun. Oyunculuk senin için ne anlam ifade ediyor?

Düzenli olarak 2013’ten beri oyunculuğum için her anlamda eğitimler almaya devam ediyorum. Oyunculuk; üzerine kafa yormaktan keyif aldığım, gerek sahnede gerek kamera karşısında severek yaptığım mesleğim.. Oyunculuk benim için; çalışmak, azim, başarı ve mutluluk demek. Hedeflerim doğrultusunda da kendimi geliştirmeye ve daha da donanımlı hale gelmek için çalışmaya devam ediyorum.

Daha önce tiyatroda rol aldın mı? Sahnede olmak sana nasıl hissettiriyor?

Okulda Kral Lear, Kadıncıklar, Julius Caesar, Romeo ve Juliet gibi birçok oyunda yer aldım. Oyun sırasında sahnede olmak bana inanılmaz özgür hissettiriyor.

Yazmak ya da yönetmek gibi bir hayalin var mı, sadece oyunculuk üzerinden mi ilerlemek istiyorsun?

Aslında lise yıllarımda oyunculuk yaparken yönetmenlik hayalim vardı. Yazdığım hikayeler de olmuştu ama zamanla oyunculuk daha ağır basınca o yönde kendimi geliştirmeye ve hedefimi tek bir noktaya yönlendirmek istedim. Şu an tek isteğim, oyunculuk.

Seni televizyonda ilk olarak Çalıkuşu dizisinde Burak Özçivit’in gençliği rolüyle izlemiştik. Aradan geçen 7 senede oyunculuğa bakış açında neler değişti?

İlk 2013’te Çalıkuşu dizisinde Burak Özçivit’in gençliğini canlandırdım. İlk olarak böyle güzel ve özel bir projede başlamak benim için büyük bir heyecan ve mutluluktu . Çağan Irmak, Doğan Ümit Karaca gibi yönetmenlerle çalışmak çok büyük şanstı. Hele ki Burak Özçivit gibi kariyeri ve kişiliği örnek alınacak birinin gençliğini canlandırmak çok daha keyifli ve güzeldi. Aradan geçen 7 senede her geçen yıl kendime başka bir bakış açısı ve ilgi alanı katmak için eğitimler aldım. Bu süreçte farklı kişiler tanıdım ve aslında içinde bulunduğum piyasayı tanımaya çalıştım. Kendimce çıkardığım birçok sonuç ve dersleri hayatıma katarak yoluma devam ediyorum.

Mahrem dizisinde canlandırdığın Akın karakteri oldukça beğenildi. Senin için bu karakteri daha önce canlandırdığın karakterlerden ayıran en önemli özelliği neydi?

Öncelikle Mahrem projemize ve Akın karakterine verdiğiniz değer için sosyal medya üzerinden gelen güzel mesajlara çok teşekkür ediyorum. Akın, benim daha önce canlandırdığım rollere benzemeyen bambaşka bir karakter. Aslında bende de en çok heyecan uyandıran durum buydu. Akın, bir Anadolu çocuğu, ailesine düşkün, duygusal, aşık, hırslı ve bir o kadarda öfke patlaması yaşayan fevri bir genç. Başlı başına çok özel bir karakter ve ben de bunun için elimden geleni yapmaya çalıştım.

Yakın zamanda seni Tozkoparan dizisi 30 Ağustos özel bölümünde izleyeceğiz. Canlandıracağın karaktere dair neler söylemek istersin?

Evet, 30 Ağustos’ta yine TRT 1 ekranlarında Tozkoparan projesi ile ekranlarda olacağım. Hayat verdiğim subay, gerçek bir lider. Hayattaki duruşu net, akıllı ve çalışkan bir genç. Kısacası bu kadar önemli bir savaşta Atatürk’ün sağ kolu olma şerefine layık bir askeri canlandırdığım için çok mutluyum.

Senin hayalinde nasıl bir rol yatıyor?

Benim hayalimde aslında birden çok rol yatıyor. Bir oyuncu olarak farklı karakterlerle kendimi denemeyi çok isterim. Dönem dizileri izlemeye bayılıyorum. Vikings, Spartacus defalarca izlediğim diziler.. Bu tarz dizilerde savaşçı bir karakter canlandırmak güzel olurdu.

Mesleğine dair gerçekleştirmek istediğin en büyük hayalin ne?

Uluslararası alanda ödül almak.

Oyunculuğunu beğendiğin ve yaptığı işleri dört gözle takip ettiğin kimler var? Örneğin bir idolün var mı?

Travis Fimmel, Johnny Deep ve Heath Ledger en çok beğendiğim oyuncular.

Çekimler haricinde özel hayatında neler yapmayı seversin? İlgi alanlarından bahseder misin?

Çekimler haricinde sürekli oyuncu koçum Burak Sarımola ile çalışıyoruz. Spor yapıyorum, binicilik dersleri alıyorum..

Pandemi döneminde hepimizin hayatı oldukça değişti ve herkesin kendince bu dönem özelinde çıkarımları oldu. Senin hayatında neler değişti, bu süreç hayatını nasıl etkiledi?

Pandemi dönemi tüm dünya için oldukça zordu. Ben pandemi döneminde ailemle çok sık vakit geçirdim aslında.. Çok uzun zaman olmuş beraber bu kadar vakit geçirmeyeli. Bu süreci iyi değerlendirmeye çalıştım. Bol bol kitap okudum, dizi-film izledim, evde spor yaptım. Aslında en çok da özgürlüğün kıymetini daha çok anladım diyebilirim.