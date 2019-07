-Hasan Denizyaran Kimdir? Hasan'ın Hikayesi nerede başlıyor?

-Konfeksiyoncu bi baba ve ev hanımı bir annenin büyük oğluyum. Ailem sağolsun hep müziğe,spora ve başka alanlara teşfik etti beni. İzmirden istanbula drama ve oyunculuk bölümü okumak için gelmem ile başladı aslında hikaye. Sonrasında biraz azim biraz da şansım yolunda gitti.

-Best Model’e katılmıştın galiba öyle hatırlıyorum peki bu yarışmaya girmeye nasıl karar verdin?

-Henüz istanbula yeni gelmiştim. Lisede modellik yapıyordum. İstanbulda tanıdığım kimse yoktu ve çevre yaparım düşüncesiyle girdim yarışmaya. Girmeden önce de arkadaşım bana kimlerin kazanacağını söylemişti zaten. Kazanmak gibi bir düşüncem yoktu. Ortamın çirkinliğini ve insanların eşcinsel ilişki çabasını görünce,yarışma için her çağırılışımda provalar çekimler vs. kız arkadaşımla beraber gittim. Efendi gibi de yarışmayı bitirdim.

-Aşkta nasıl birisin?

-Annemden sonra ki kadın konumuna koyarım ben aşkımı. Benim rutinlerim,işlerim bir de o vardır. Dünyam olur ve çok fazla severim. İyi bir aşık olduğumu düşünüyorum.

-Bugüne kadar yaptığın en romantik şey nedir?

-Daha küçük yaşlardayken çok jest yapardım. Bir keresinde bir radyo programını bile aramışlığım vardır. İnsan büyüdükçe böyle şeylerde daha oturaklı oluyor sanırım.

-Hayatında biri var mı?

-Annem ve kardeşim var :)

-En son ne zaman “Seni seviyorum” dedin?

-Dün gece tatilden geldim anneme sarılıp onu sevdiğimi söyledim :)

-Sizce seksi misiniz, sempatik mi?

-Yerine göre değişir :) Dışarda sempatiğim.

-Kadınlardan en sık duyduğunuz iltifat ne?

-Güzel güldüğümü ve güzel konuştuğumu söylerler.

-Kendinizde en çok nerenizi beğeniyorsunuz?

-Bilmem bu soruyu her duyuşumda çok düşünüyorum. Öyle 'buram çok güzel' dediğim bir yer yok. Bir aslan burcu olarak iltifatlar tabiki hoşuma gidiyor. Sanırım seçmem gerekse omuzlarımı seçerdim.

-Gizli bir yeteneğin var mı?

-Çabuk öğrenirim ve hafızam çok iyidir. Ezberimin iyi olması da işime çok yarıyor oyunculukta. Bir çok müzik aleti çaldım. Bir çok dalda iş yapabilirliğim var. Biraz odaklanmam yeterli.

-4N1K filmi ve Kim Daha Mutlu filmleriyle kariyerine yukarı doğru bir ivme katıyorsun? Bu filmlerden ve buradaki rollerinden biraz bahsetmeni istesem?

-Aslında Ali Tekelioğlu karakteri de , Sinan karakteri de birbirlerine yakın. Aralarında on yaş falan var ama ikisi de aşık olduğu kadın ve onun mutluluğu için her şeyi yapabilecek deli aşıklar. İkisi de lider ve toparlayıcı,yönlendirici konumda kişiler. Bir babacanlık var her oynadığım karakterde sanırım.

-Kim Daha Mutlu filmindeki karekterin gerçek hayatta birebir yaşasan senin olaya bakış açın ne olurdu? Nasıl bir yol izlerdin?

-Boş zamanlarında Hasan neler yapar? Nelerle ilgilenir? Vaktini nasıl geçirir?

-Boş zamanlarımda genelde yemek yapıyorum. Yemek yapmasını da yemesini de çok severim. Spora mutlaka gidiyorum ve vaktimin büyük bir bölümünü alıyor benden. Onun dışında her gün mutlaka film veya dizi izliyorum. Şarkı sözü yazıyorum bazen ilham geldiğini hissettiğimde ve gitarla bestelemeye çalışıyorum.

- Boy-Kilo? -1.88 / 90 .

-Sevdiğin Renk? Siyah

-Uğurlu sayın? - 3,5 .

-Hobiler-Fobiler?

- Şarkı söylemek,yemek yapmak,bilgisayar oyunu oynamak,beste yapmak. Fobim yok.

-Kullandığın Parfüm? -Giorgio Armani Acqua Di Gio.

-Sevdiğin Yemek? -Soğan dolması ve pavurya.

-Hedeflerin? - Ses getiren ve unutulmayacak yapımlarda yer almak ve bir aile kurmak.

Sevgili Kardeşim öncelikle sana çok ama çok teşekkür ediyorum. Seni uzun yıllardır hatta bu camiaya girdiğin ilk zamanlardan beri tanıyorum ve gerçekten güzel işlere imza attın ve atmayada devam ediyorsun, inşallah daha çok atacaksın. Son sözü sana bırakıyorum okuyucularımıza söylemek istediğin şeyleri senden alalım?

-Kıvanç abi çok Teşekkür ederim. Beni destekleyen ve her koşulda yanımda olan insanlar var. Onlara da çok teşekkür ettiğimi ve onları sevdiğimi söylemek istiyorum. Özellikle benim gibi 'oğlum olsun' diyen bir adama 'kız çocuğum da olsun' dedirten pırıl pırıl destekçilerime,kardeşlerime kocaman sevgilerimi gönderiyorum. İyi ki varlar.