Hafızalara kazınacak işler yapmaya devam edeceğim

“Önsezi” şarkısıyla büyük beğeni toplayan güçlü kadın vokallerden Zeynep Dizdar, yeni projeler için kollarını sıvadı. Yakında arabesk bir şarkıyla sürpriz yapacağının sinyallerini veren Dizdar, Ajda Pekkan’ı ise idol olarak görüyormuş. Yakında, Zeynep Dizdar arabesk formda bir şarkıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak.

RÖPORTAJ: AZİZ KARATAŞ

Her şeyin en başına dönecek olursak müzik yolculuğun nasıl başladı? Çocukluk hayalin miydi? Yoksa sonradan mı böyle bir mesleği tercih etme kararı aldın?

Çocukluk hayalimdi tabi sonra şarkılar söyleyerek geçti, şarkı söylemek beni her zaman dinlendirdi ve yaptığım işlerle de "iyi ki diyorum müzik benim hayatım" o olmasaymıs ne yaparmışım ya da ne işi yaparmışım bilmiyorum sanırsam tekrar gelsem dünya ya yine müzik yine şarkılar derim!

'Bi Gülüşü' şarkısı ile bir kez daha herkes tarafından büyük beğeni topladın… Bu şarkının hikayesinden ve kimlerle birlikte böyle bir çalışmaya imza attığından bizlere bahsedebilir misin?

Canım dostum Faruk K. ile Aras Demirci'ye ait şarkının sözü ve müziği aranjesi ise canım Atınç Tombak a ait. Yapımcım Polat Yağcı, pr ekibim Tuğçe Keloğlu çok iyi bir ekip oluştu diyebilirim. Hikayesi ise sevgili Polat şarkıyı dinlediği an "işte bu Zeynep Dizdar" şarkısı dedi ve hemen başladık çalışmalara Kemal Başbuğ da klip de çekti Harika bir iş çıktı tepkiler de çok iyi.

Şimdilerde ise “Önsezi” şarkınız yayında, Poll Production etiketiyle yayınlandı.

O da Faruk’la yaptığımız bir çalışma idi. Serkan Balkan İmzalı Polat Yağçı yapımcılığında daha çok taze ve tepkiler harika. Her şey çok iyi gidiyor !

Hayatında ‘’Benim dönüm noktam’’ dediğin bir zaman var mı? Müzik dünyasında değişmeyen kalıcılığını neye bağlıyorsun?

Hayatımda dönüm noktam hımm aslında çok ama anneciğimi kaybedince her şeyin başı sağlık dedim. Galiba Zeynep Dizdar şarkılarının dillere düşüp, söylediğim her şarkının bana yakışıp “Vazgeç Gönül”den “Önsezi” ye kadar ki her süreç benim için bir yeni deneyim, dönüm noktası diyebilirim.

Herkes seni dinliyor… Peki, sen kimi dinliyorsun? Kimler sana ilham kaynaklığı ediyor?

Bu aralar yeni isimleri dinliyorum. Çok başarılı genç popçular var, eskisi gibi değil her şey artık daha kolay her şey. İnternette bir anda popüler olabiliyorsun. Yaptığım şarkılarla genç isimlere ilham olacağıma eminim!

Şarkılarında her daim güçlü bir kadın imajı çiziyorsun? Peki, sıra aşka gelince nasıl bir kadın oluyorsun?

Şarkılarım da evet güçlü. Sağlam bir karakterim var normalde öyleyim aslında ama bir o kadar da renkli ve enerjiğim. Aşka gelince de güzel severim zaten saygı ve sevgi varsa o ilişki çok iyi gider.

İdol olarak kimi görüyorsunuz kimden ilham alıyorsunuz. Tarzınız Ajda Pekkan benzetiliyor neler düşünüyorsunuz?

Pop müziğin kraliçesi Ajda Pekkan, cesaretiyle, yaptıklarıyla ve sanatıyla bize örnek oldu ve önümüzü açtı. Bende yaptığım şarkılarla yeni nesile örnek olmak istiyorum, hafızalara kazınacak işler yapmaya devam edeceğim

Son olarak ilerleyen günlerde bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Yeni çalışmalar var mı?

Bu sefer uzun ara vermek yok. 2 aya kalmadan bir single daha geliyor o da çok iyi, hazır zaten! Farklı bir tarzla da sürpriz yapabilirim. Arabesk bir şarkıyla dinleyicilerimi şaşırtabilirim!

Biz de Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak bizimle yaptığınız bu özel ve içten röportajdan ötürü değerli sanat yüreğinize şükranlarımızı sunar, gelecek çalışmalarınızda başarılar diliyoruz…