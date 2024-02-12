Adana milletvekili Burhanettin Bulut, asrın felaketinin yıl dönümünde Türkiye'deki kayıp çocuklar hakkında verdiği soru önergesi ile ilgili konuştu.

Asrın felaketinin üzerinden 1 sene geçti. Acı depremin yaşandığı günden gelen süreçte maddi manevi kaybın yanında özellikle çocuklar ile ilgili birçok kötü olay ve iddialarla karşılaştık.

Geçtiğimiz sene ekim ayında Türkiye’de ‘kayıp çocuklar’ ile ilgili kaygıları mecliste gündeme getiren vekillerden birisisiniz. Bu konu hakkında yetkili mercilerin geri dönüşü oldu mu?

Türkiye’de son yıllarda büyük artış gösteren kayıp çocukların sayısı toplumsal bir yara olarak karşımızda duruyor. Kaybolan ya da kaçırılan çocukların büyük bir bölümü bulunamıyor. En son 2016 yılında açıklanan TÜİK Adli İstatistik verilerine göre Türkiye'de kaybolan veya kaçırılan çocuk sayısı 104 bin 531’di. 2016-2023 yılları arasında kaç çocuğun kaybolduğu, bu çocukların kaçının bulunabildiğine dair bir istatistik bulunmuyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremler sonrası kaybolan çocukların akıbeti de bilinmiyor. Adeta, “kayıp çocuklar ülkesine” dönen Türkiye’de aynı acıyı yaşayan binlerce aile var. Soru önergemize Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş imzalı yanıt geldi. Soru önergemize verdiği “Bakanlığımız kayıp çocuklarla ilgili ver tutmuyor” yanıtı itiraf niteliğinde. Bir bakanlık düşünün ki adında “aile” var ama kayıp çocuklarla ilgili istatistik yok! “Depremlerden sonra 1912 çocuk kayıt altına alındı” diyor. 1816 çocuğun yakınlarına teslim edildiğini, diğer çocukların da kayıt altında olduğunu, kimliği belirlenmeyen hiçbir çocuğun olmadığını söylüyor. Ancak Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK) güncel kayıp depremzede çocukların sayısının 38 olduğunu savunuyor. Madem kayıp çocuk yok 38 çocuk nerede?

TÜİK verilerinin 7 senedir Türkiye’deki kayıp çocuk verilerinin paylaşmamasını da aynı zamanda gündeme getirerek kamuoyunun bilgi edinme hakkına vurgu yapmışsınız sayın vekilim. Bu konuda TÜİK’ e bu konuda bir başvurunuz oldu mu?

TÜİK sadece Saray’ın istediği istatistikleri, istediği rakamları açıkladığı için, diğer bütün sorulara kapı duvar. Onun için denetim yetkimizi kullanarak, TBMM’ye soru önergesi verdim. Ancak gelen yanıt pek de tatmin edici olmadı. En son 2016 yılında açıklanan TÜİK Adli İstatistik verilerine göre Türkiye'de kaybolan veya kaçırılan 104 bin 531 çocuğun akıbetine yönelik hiçbir bilgi verilmedi.

Aynı zaman da depremin büyük etki yaptığı ilin milletvekilisiniz. O dönemde yaptığınız çalışmaları sosyal mecralarda görüyoruz Depremden sonra Adana da kayıp çocuk vakasına rastlanıldı mı?

Adana diğer 11 şehrimize nazaran Kahramanmaraş merkezli depremlerden en az etkilenen il oldu. Dolayısıyla Adana’da kayıp çocuk vakasına rastlamadık.

Son olarak ülkemizde ve dünyada sayılarca kayıp çocuğun olmasıyla ilgili söyleyecekleriniz nelerdir. Gelecekte bu tarz vakaların artmaması için ne gibi önerileriniz olur?

Yaşanan çocuk kayıplarının temelinde aile içi şiddet, kaçırılma, cinsel istismar geliyor. Bunların yanında çocuklar, evlat edinmek, cinayet veya organ ticareti, dilendirmek veya uyuşturucu kuryeliği için kaçırılıyor. Çocukların kaybolmasını önlemede ve kaybolduklarında onları hızlı bir şekilde bulmada yetersiz kalınması toplumun tüm kesimini tedirgin ediyor. Devlet, çocukların güvenliğinin sağlanması, olası kaybolmaların önlenmesi, kayıp çocukların daha hızlı bir şekilde bulunmasını sağlamak için tedbirler almalı.

Ekim 2023’te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut şu soruları sordu:

· Çocukların kaybolmasına yönelik TÜİK Adli İstatistik neden 7 yıldır yayınlanmamaktadır?

· Son 7 yılda kaç çocuk kaybolmuş, bu çocukların kaçı bulunarak ailesine teslim edilmiştir? Bu dönem içinde kaybolan çocukların yaş dağılımı nedir?

· Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası depremi yaşayan illerimizde kaç çocuk için kayıp başvurusunda bulunulmuştur? Bu çocuklardan kaçı ailesine teslim edilmiştir?

· Depremler sonrası devletin himayesi altına alınan çocuk sayısı kaçtır?

· Çocukların güvenliğinin sağlanması, olası kaybolmaların önlenmesi, kayıp çocukların daha hızlı bir şekilde bulunmasını sağlamak için alınan tedbirler nelerdir?