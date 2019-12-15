KINA ŞARKISIYLA ÜNLENEN BERNA TAN İLE KIVANÇ TERZİOĞLU ÖZEL RÖPORTAJI

-Sevgili Berna'cığım Hoşgeldin. Nasılsın? Merhaba Hoşbuldum Sevgili Kıvanç )))

-Seni tüm Türkiye öncelikle Popstar Alaturka yarışmasıyla tanıdı ve ardından Alyans ve Kına şarkılarının klibi Youtube'da rekorlar kırdı. Bu serüvenden biraz bahsetsek? O dönem ve sonrasında Popstar jürisinden sana destek yada köstek olan yada olanlar oldu mu?

Evet Popstar Alaturka benim hayatımın çıkış serüveniydi :) Güzel bir deneyimdi ama bir okadarda zordu ! Zor olma sebebi ise çok küçük ve deneyimsiz olmamdı.. Ama genede güzel günlerdi. Yardım eden olmadı jüri üyeleri çok beğendi bayıldı ayıldı ama hiç birşey görmedim kimseden açıkcası. Köstek olanda cok oldu ama hiç gerek yok söylemeye. Alyans güzel, 2 çıkış parcam oldu ve bana destek olan Gülşah Topsakal ve Selim Topsakal’a teşekkkur edıuorum .

-Müzik eğitimin varmı? Nerden geldi sana bu müzik tutkusu?

Müzik eğitim almadım alaylıyım. Müziğe aşık olma sebebim ilkokul öğretmenim’di :)

-‘Felaket tellalı’ olarak bilinen sevgili dostumuz ses sanatçısı Onur Akay, kendi internet sitesinde “Emek Hırsızlığı” başlığıyla bir yazı yazmış. Bunu senden bir dinlesek, nedir bu olay biraz bundan bahsedermisin?

Heryerde kına çalıyor heryerde ama clupte,sahilde ünlüler ünsüzler heryerde BERNA TAN KINA VAR ama ben öyle bır yerdeyım ki RABBIM TEK ŞAHIDIM, BIRDE KIZIM… Kına şarkımız patlamş ama ortada ‘’BERNA TAN YOK’’. Çünkü konserlerimi kesen birileri vardı, benimle çalışmak için can atan organizatörler vardı. Görüşmeler yapıldı sonar 3 gün sonar aramadılar sormadılar sonar duyuyorum ki müzik şirketi tarafından biri ‘’Berna ile çalışmayın’’ demiş. Benım maddı manevi emek verdiğim, işimin hiçbir karşılığını 1.5 yıl almadım alamadım... BEN COCUGUMLA EMEK VERDIGIM İŞİMDEN HİÇ BİRŞEY ALMADAN EVİMDE AC OTURDUM...Kimseye avuc açmadım günlerce ALLLAHA DUA ETTIM, bana bu iş için aracımı sattırdılar, plak şirketınde olan şahıslar ve o donem yani 8.9 ay önce eşimı kaybetmiştim bu benı hem manevi yıkama uğrattı, hemde sağlıklı düşünemiyordum. İnsanlara çok güvendim ama malesef öyle değilmiş. Şimdi hukuk savaşındayım YETİM ÇOCUĞUMUN HAKKINI VE KENDİ HAKKIMI iNŞALLLAH ALACAĞIM .

-Gerçekten çok güzel bir ses tonuna ve tınısına sahipsin. Sesinin İbrahim Tatlıses ile aynı oktavda olduğunu belirtmiştin bir ara kısa bir sohbetimiz arasında buna biraz değinelim mi?

Çok teşekkkürler ses tonumu beğenirim ve çok kimseye benzetmezler çıplak sesim daha iyi diye düşünüyorum ve koyu arabesk’çiyim . İbrahim Tatlıses çok sevdiğim bir ses ve bu daha asla gelmeyecek, bunuda oktavımızın aynı olduğunu söylerdi Selçuk Tekay hocam.

-Senin için Fantazi ve Arabesk yorumcusu diyebilirmiyiz? Fantazi ve Arabesk tarzı mı sana daha yakın geliyor? Farklı bir tarz deneyimin (Rock,Sanat Müziği vb.) oldumu yada öyle birşey düşünüyormusun?

Rock söylemedim,Ssanat Müziğini severek seslendiririm. Güzel şarkılar eserler söylediğimi düşünüyorum.

-Son zamanlardaki projelerin neler? Berna Tan neler yapıyor yada yapacak müzik adına?

Barlara çıkmıyorum, genellıke konser ve matınalara gidiyorum, düğün tadında yani. Berna Tan

işimin dışında kızımla ilgileniyorum onunla vakit geçiriyorum. İşimi severek yapıyorum. Ama bir kına şarkısı çalışması içerisindeyim, yakında geliyor BOMBA.

-Berna Tan özel yaşamında nasıldır? Manken gibi fiziğiniz var. Ayrıcada acayip pozitif bir ekran yüzünde var. Dizi yada sinema oyunculuğu düşünüyormusun? Bu tarz girişimler oldumu, olacakmı?

Berna Tan özel yaşantısında çok doğal ve evladıyla ilgilenen ve sporu çok seven biri. Vücudumu spor’a borçluyum.Alkol ve Sigara kullanmıyorum. Kısacası çok sağlıklı besleniyorum. Bilmem teklifler gelirse iyi bir proje bakarız heralde diye düşünüyorum

-Maşallah ilkokula daha yeni başlayan bir kız evladı sahibisin. Kızınla vaktini nasıl geçiriyorsun? Çünkü çok genç yaşta anne olmuşsun ve pırıl pırıl bir insansın. Onunla çocukluğuna mı geri dönüyorsun yoksa bu zamanın çocukları teknolojik çocuklar olduğundan sen mi ona ayak uyduruyorsun?

Evde kızıma 2.3 çesıt yemek yaparım yapmasaam içim rahat etmez işim yoksa evden pek çıkmam .

-Son dönem çıkan Kına şarkısı bayağı bir sevildi ve bundan dolayı çok fazla ekstra konser iş teklifi almaya başlamışsınız? Bu sanki Düğünlerin çok fazla aranılan sanatçısı olduğunu mu gösteriyor? Bundan sonra Kına ile ilgili yeni çalışmalar varmı?

Kına şarkımla tüm Türkiye tanıdı ve çok sevdi. Kısa sürede kına gecelerinin Kraliçesi olmuşum birden. Kına Gecelerinin Kraliçesi ünvanını verdiler. Bu beni çok mutlu etti çünkü, cok emeğim var ve cok cabalarım var maddi manevi herşeyi kendım yaptım bu süreçte’de cok yıprandım. Fakat 94 milyonla beni mutlu etti ama bir o kadarda mutsuz… Yakında Bomba bir kına şarkısı geliyor…

-Şimdi de kısa kısa cevaplar isteyeceğim senden? Sana bir kelime söyleyeceğim sadece onu tek bir kelimeyle bana cevaplandıracaksın, anlaştık mı?

Anne / Baba / Evlat : Anneliği çok sevdim bu hayatta. Ençok Evladım olmasını sevdim bu hayatta. Ben çocukluğumu yaşayamadım. Çocuk yaşta 12 yaşında yani işe başladım. Zor bir hayatımız oldu. Babam ile annem küçükken ayrıldı. Ve hayatımda, neye sahiıp olduysam tek başıma yaptım ve kimseye elimi avucumu açmadım şükürler olsun. Kızıma yaşamadıgım çocukluğumu yaşatıyorum elimden geldigince . HERŞEYIM KIZIM CUNKU. ACIK SOZLU DOBRAYIM SEVILMEYECEGIMI BILSEMDE DOGRUDAN YANAYIM.

Müzik: Aşk’tır

Aşk: Kör olmaktır benim için

Kına: Gecelerin Kraliçesi Olmak

Kıskançlık: Sevdıgım adamı kıskanırım gerisi boştur benim için çünkü herşeye sahibim şükürler olsun .

Kıyafet: Yakışanı Severim

Renk: Mor, Siyah, Beyaz

Burcun: Koç

Hobilerin: Spor Sadelik

Takıntın varmı? Enbüyük takıntı yalan, gercekleri duymak beni mutlu eder üzülsemde .

Sevgili Bernacı'ğım öncelikle sana çok ama çok teşekkür ediyorum bu özel ve güzel röportajı içtenlikle kabul ettiğin ve samimiyetle cevaplar verdiğin için. Sana hem özel hayatında hemde iş hayatında kocaman başarılar diliyorum. Yolun açık olsun.....

Çok samimi bir röportaj oldu gerçekten, asıl ben çok teşekkkür ediyorum.