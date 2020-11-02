AZMİN ZAFERİ

RÖPORTAJ: Habib BABAR

Batman’da yıllarca çobanlık yaptı, sonra işçi olarak Hollanda’ya gitti. Çocukluğundan beri tam bir sinema aşığıydı Ömer Sarıkaya. Arkadaşının daveti üzerine gittiği Cannes’te hayatı bir anda değişti. Sarıkaya, oyunculukla başladığı sinema hayatını yönetmenlikle sürdürmeye karar verdi. Çektiği filmlerle kısa sürede işin ehli haline geldi ve 38 ülkeden tanınmış isimlerin rol aldığı bir kadro ile çektiği İslamofobi filmiyle hedefi 12’den vurdu. Dünyaca ünlü yönetmen Hollywood’a uzanan hikayesini usta gazeteci Habib Babar’a anlattı.

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?

Ben Batman’ın Beşiri ilçesi’nde fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim.O nedenle hiç okula gitmedim. Ailemin arazisi olmadığı için geçimini sağlamak için rençperdik yapıyordu.Yani ağaların koyunlarına ve keçilerine bakıyorlardı. Ben de 5 yaşından 15 yaşına kadar çobanlık yaptım.O dönemler aynı Mahallede olan bir komşumuz Bodrum’a gitmişti. Bana Bodrum’un resimlerini gösterip Bodrum’u anlattı. Bodrum’u çok beğenmiştim. Çobanlığı bırakmaya ve Bodrum’a gitmeye karar verdim.Köy yoluna çıkıp otobüse bindim ve soluğu Bodrum’da almıştım.

PEKİ SONRA NE OLDU?

Bodrum’a geldiğimde çok az Türkçe Konuşabiliyordum , Gumbet sahiline gittim orda bir sörf okulu vardı ve okulun içinde de bir restoran vardı. Restoranın camına ‘ Bulaşıkçı aranıyor’ diye yazıyordu.İşe ihtiyacım vardı,hemen içeriye girdim ve iş aradığımı söyledim,beni işe almışlardı çok sevinmiştim. Sahil turist kaynıyordu,bir çoğu sörf ve su kayağı öğreniyordu. Bende hiç yüzmeyi bilmiyordum Akşamlar işim bittiğinde kendi denize girip yüzmeyi öğrenmeye çalışıyordum .Azmin elinden bir şey kurtulmuyormuş hedefime ulaşmıştım kendi kendime yüzmeyi öğrenmiştim. Tabii sıra sörteydi onu da öğrendim… Hatta sörf hocalığı bile yaptım.(Gülmeye başlıyor)

BİR ANDA SÖRF HOCASI OLDUM

SÖRF HOCALIĞINA NASIL BAŞLADINIZ?

Birgün sörf hocaları işi bırakmıştı. Öyle ki öğrenci çok, hoca azdı.. Patronum beni yanına çağırdı ‘Bundan böyle turistlere sörf öğret’dedi.Ben ‘Anlamam bu işten’deyince bana kızdı ve ‘Hem öğren, hem de öğret’dedi.Artık iyi bir sörf hocası olmuştum.Dediğim gibi o zaman Türkçem pek iyi değildi, çünkü ana dilim Kürtçe idi. Ve bu şekilde yazları 2 sörf hocalığını yaptım. Aynı şekilde Su kayağı hocalığını da yapıyordum. Türkçeden önce İnglizce öğrendim .Bodrum’da Uluslararası sörf yarışması yapıldı ben 3’üncü oldum. Bodrum’da Hollandalı turist ile tanıştım Hollanda’ya gittim evlendim ve Hollanda vatandaşı oldum . Ülkemde vatani görevimi gurula yaptım.Şimdi 30 yıldır Hollanda yaşıyorum çifte vatandaşlıyım.

SİNEMAYA NASIL BAŞLADIN

Sinemaya bir rüya ile başladım. Hollanda’daydım .İrlanda’ya arkadaşımı ziyaret gidecektim o gece Rüyamda Cannes Film Festivali’nde kendimi kırmızı halıda gördüm .Sabahleyin uyanır uyanmaz televizyonu açtım. İrlanda Cumhurbaşkanı’nın Ankara’da sayın Cumhurbaşkanımız ile İrlanda’daki Kıtlığında Osmanlının yardımı konuşuluyorlardı. Bu olayı beni çok etkiledi Ve o gün irlanda’nın Drogheda şehrine gittim Osmanlı Ay yıldız filamasını şehrin giriş kapısında görünce çok etkilendim Osmanlı Devleti'nin 1845'te büyük kıtlıkta yaşayan İrlanda'ya yapılan gizli yardımın simgesi vardı ve çok gurur verici bir şeydi .. Ne yazı ki hem Türkiye de , hemde irlanda da insanların bu önemli olayı bilmemesi beni beni üzmüştü. Durum böyle olunca bu hikayeyi daha derinden araştırmaya karar verdim. Bu olay beni sinema sektörünün içine attı.’Kıtlık’ı film yapmayı kafaya koymuştum. Araştırmalar yaptım ve İrlanda daki Kennedy Ailesine ulaştım onlardan çok bilgiler aldım. Benim edindiğim en önemli bilgi ise Kennedy Ailesinin Kökeni Osmanlı olmasıydı… Aynı yıl Mayıs ayında Cannes film festivali başladı Belçika’da bir arkadaşım aradı ünlülerin menejerliğini yaptığını söyleyerek beni Cannes’e davet etti, bende gittim. Kırmızı halı hayalim gerçekleşmişti. Hem de ünlü oyuncular ile avatar oyuncusu ile tanıştım Adı Michelle Rodriguez…. Cannes bitti ve Hollanda’ya gittim artık bu işin peşini bırakmamaya karar verdim..

HOLLYWOOD’TA İŞİN PÜF NOKTALARINI ÖĞRENDİM

HOLLYWOOD SERÜVENİ NASIL BAŞLADI?

Ve işin merkezi olan Hollywood’a oyuncu olmaya gittim. Orda 15 gün kaldım hayalleri gerçekleşen insanlar var.. İlk basamak için oyuncular filmdeki rollere göre para veriyor başrol ise daha para vermesi lazım daha çok görünsün… Bende interneten bir reklam gördüm baş vuru yaptım kısa film için 3 günlük rolü var 1500 dolar isteniyor ben kabul ettim oynadım.Tek amacım bu işin püf noktalarını kapmaktı. Sonra Hollanda’ya döndüm ve ‘Kıtlık’filminin hikayesini yazmaya başladım.Tam 2 yıl sürdü. Bu arada cep telefonu ile bir kısa film çektim.. 2016 Venedik film festivaline gittim orda Mell Gibson ile tanıştım. irlanda kıtlık hikayesini anlatınca çok heyecanlandı ve hikayeyi çok beğendi. Oradan İrlanda’ya gittim Başkan Enda Kenny ile bir araya geldim…

Sonra İrlanda Kültür Bakanı james Hickings ile görüştüm… O sene Türkiye geldim aylarca kaldım devletin üst makamlarına kadar gittim kimse oralı olmadı. Birçok yerle konuştum söz verdiler,ancak sözlerinde durmadılar. Bende bu projeyi askıya almak zorunda kaldım.Sonra 2018 yılında İstanbul’da ‘Sesiz Melek’ adlı film çektim aynı sene Cannes film Festivaline soktum Bu filmin ardından yan2i 018 yılında islamophobia filmini çektim Almanya ,Hollanda ve Hollywooda . islam ülkelerin hiçbir devletlerinde yardım ve destek alamadık .. Özellikle islamın teminatı olan Türkiye’den de yardım alamadım. Almanya’da yaşayan bir iki Türk iş adamının yardımı ve desteği oldu. Hollywood’ daki çekimleri ise ordaki Yahudi iş adamı arkadaşım yardım etti . Rambo filminin ikinci başrolü Chris Mulkey filmin imam rolünde oynayan kişi bile Yahudi ve Allahu ekber diyor.. O sene yine aynı şekilde Almanya’da ‘Sessiz çÇğlık’ adlı film çektim. Hem islamophobia hem de Sessiz Çığlık adlı filmi Cannes film festivalına gösterime sokmayaı başardım. O sene tek Türk yönetmen bendim .

2019 da Dünyanın yüreğini parçalayan çok önemli bir film çektim Kıyıya vuran Suriyeli bebek ‘ Evet Adı Aylan Bebek’ içektim .Filmde İçişleri Bakanımız Süleyman soylu başta olmak üzere ,CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel , Gazeteci Talat Atilla ve Hande Fırat yer aldı. Film Tunus’ta gösterime girdi. kırmızı halıda Türk bayrağını taşıdım.Film bu sene Mart’ta sinemalarda gösterime girecekti ancak pandemi nedeniyle bekliyor.

KITLIK FİLMİ HAYALİM GERÇEKLEŞİYOR

PROFÇHENRY ABDO’NUN YAPIMCILIĞINI,SİZİN İSE YÖNETMEN KOLTUĞUNA OTURACAĞINIZ ‘KITLIK’FİLMİ İLE İLGİLİ BİRAZ BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

Osmanlı’nın İralandılar’a savaş döneminde yapığı yardımı ve şefkatini anlatıyor. Bu film Türkiye lobisi için çok önemli büyük bir etki yaratacak. Amerika’da İrlanda kökenli 22 başkan var. Hollywood’da İrlanda ile ilgili- herşey ses getirir. Türkiye’nin 2023 hedefine çok uygun bir film. Türk’ün şefkati ve merhametini dünyaya bu şekilde tanıtlırsa turizme ve geleceğe çok faydası olacak. Ülkem için herşeyi yaparım ve büyük bir fırsat. Filmin yapımcılığını Türk dostu,Türkiye aşığı olan Lübnan asıllı bir Hiristiyan olan Titanium Capital Pte Gurubun Ceo'su ve Uluslararası Arab Mucitler Birliği Başkanı ,Arap dünyasının Kültürü ve Bilgi Merkezi Başkanı, Prof.Dr. Henry Abdo üsteniyor. Filmden elde edilecek olan geliri yardıma muhtaç olanlara dağıtılacak.

HEDEFİNİZ NE?

Hedefimiz, Türk milletinin insani değerlere karşı ne kadar hassas olduğunu, ne kadar cömert ve saygı değer bir millet olduğunu tüm dünyaya Oscar adayi bir film ile göstermektir. Dünya’ya asil Türk milletinin, insanlık uğruna denizaşırı ülkelere ağır şartlarda yardım ulaştırırken canlarını feda eden, tarihe adını “Büyük Şefkatli ve merhametli imparatorluk” olarak kazıyanbir ecdadın torunları olduğumuzu göstermektir. Amacımız; geçmişimizi adeta yeniden keşfederek Türk milletinin büyüklüğünü, tarihini ve şefkatini bütün dünyaya bildirmek üzere tarihin tozlu sayfalarında gizli kalmış ve Türk milletine miras bırakılmış bu müstesna ve gurur verici olayı hakkıyla Hollywood'un beyaz perdesine aktarmak. Çoğunluğu yabancı oyunculardan oluşan ilk Türk Hollywood film projesi ve en iddialı Oscar adayı olacaktır. Bu proje, Hollywood'a atılan yeni bir Türk adımını oluşturacaktır. Türkiye, öz algı ve Avrupa algısı bakımından önemli bir değer kazanacaktır.