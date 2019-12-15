2019 Sinema 3. Güzeli Lara

KIVANÇ TERZİOĞLU İLE 2019 SİNEMA 3.GÜZELİ LARA ÖZEL RÖPORTAJI

Neden Oyunculuk?

Oyunculuk mesleki anlamda ve yeteneklerim doğrultusunda çocukluğumdan beri başarılı olabileceğime inandığım hedefimdi. Bu sebeple kendimi hedefime kilitlemiştim ve ben birgün oyucu olucam demiştim. İnandım ve bu inançla oyunculuk eğitimime Tümay Özokur akademide başladım. Eğitimim bitti ama öğrenme sürecim hiç bitmeyecek. Kendimi en mutlu hissettiğim anlar, oynadığım anlar, o yüzden her daim her koşulda oyunculuk benim mesleki seçimim...

İlk yarışmanız 'Sinema Güzeli' yarışmasın da dereceye girdiniz, Bunun size nasıl avantaj getireceğine inanıyorsunuz?

Bu derece beni elbette gururlandırdı takdir eden layık gören herkese tekrar teşekkür etmek isterim. yarışmamızın yetenek yarışması olması çok önemliydi. Yarışmanın üstünden zaman geçmiş olmasına rağmen hayatıma güzel dokunuşları oldu. Örneğin, bir iş görüşmesinde kendimi tanıtırken aldığım dereceyi söylediğimde karşımdaki insanın bakış açısı değişiyor ve tatlı bir sohbet ortamı doğuyor. Yarışma sayesinde yapımcı, yönetmen ve çok değerli ustalarla tanıştım. Herşeyin ötesinde torunlarıma bile anlatacağım muhteşem bir anı...

Tiyatro sizin için ne kadar önemli?

Tiyatro, her şeyin temeli. Ben, kamera önü oyunculuk eğitimlerime başlamadan önce bir süre tiyatro eğitimi almıştım,hayatımın en eğlenceli ve keyifli zamanlarıydı. Biz gençler sanırım biraz daha kameraya bağlı bir nesil olarak büyüdük ama tiyatroya sahip çıkacağımıza eminim. Yakın çevremdeki arkadaşlarım ve ben tiyatro sevdalısıyız. Oyunlarda yer almak istiyoruz. Bunun için gerekli müracatları yapıyor ve sahne tozunu yutmak için ne gerekirse yapıyorum.

Kendinizi drama, komedi, korku dalında hangisinde kuvvetli görüyorsunuz?

Daha yolun başında olduğum için hepsini yapabileceğime inanıyorum çünkü kendimi keşfediyorum ama gönlümde yatan aslan nedense dram...Enerji dolu, gülmeyi ve güldürmeyi çok seven bir yapım olmasına rağmen dramda başarılı olacağıma dair inancım kuvvetli...

Türkiye'de oyuncu olmak sizce ne kadar kolay ya da zor?

Türkiye'de oyuncu olmanın çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Oyuncu olmak isteyen genç nüfus çok fazla ve kriterler belirsiz. Biz gençlerin bu konuda biraz kafası karışık. Başroller için elbette güzel kız yakışıklı erkek kuralı tüm dünya da geçerli ve bu çok normal. Ama biz arkadaşlarla kendi aramızda konuştuğumuzda çoğu zaman umutsuzluğa kapılıyoruz. Çok çalışıp, eğitim alıp,tercih edilen örnekleri görünce zaman zaman hayal kırıklığımız büyük oluyor. O yüzden bazen kolay bazen zor diyoruz. Ama Tümay hocamızın dediği gibi “vazgeçmek yok, iyilerin daima kazanacağına inanıyorum”

Örnek aldığınız yerli ve yabancı oyuncular kimler?

Aslında o kadar çok var ki... Yerli oyunculardan Zerrin Tekindor, Özge özpirinççi benim favorilerim. Yabancılardan ise; Kathryn Newton ve Nicole Kidman'ı beğeniyorum.

Oyunculuk eğitimi almaya nasıl karar verdiniz ve neden Tumay Özokur akademi?

Dediğim gibi oyunculuk benim hayalim olan meslekti ve bir yerlerden başlamam gerekiyordu. Uzun süre araştırma yaptım ve neredeyse duyduğum tek isim Tümay Özokur’du. Onun ajansına girebilmek için de eğitimin zorunlu olduğunu öğrendim. Bu konuyu ailemle paylaştım, beni desteklediler ve direkt ertesi gün annemle beraber gelip Tümay Özokur Akademi'ye kaydımı yaptırdık ki bence hayatımda aldığım en doğru kararlardan biriydi. Ne mutlu ki bana tüm eğitmenlerimden tam not alabildiğim için ajansına da girme şansı verildi. Şimdi kariyer yolcuğumda da Tümay Özokur yine yanımda.

Türkiye ve Avrupa’da oyuncuları kıyaslarsanız farkı anlatır mısınız?

Kıyaslama yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ve bu farkı anlatacak tecrübem de yok fakat artık hiçbir şey eskisi gibi değil, anlatılıyor ve gözlemliyorum. Türkiye’de oyunculuk sektörü çok gelişti. Avrupa’yla aramızda uçurumların olduğunu düşünmüyorum. Bizim kendimizi donanımlı hale getirmemiz, araştırmacı olmamız çok çalışmamız gibi faktörler ile herşey mümkün artık.

Oyunculuğu çok kazancı olduğu için mi yoksa çok sevdiğiniz için mi tercih ettiniz?

Tabii ki de sevdiğim için tercih ettim. Yapmaktan fazlasıyla keyif aldığım bir iş ve benim hayattaki tek amacım mutlu olmak. En çok da oyunculuk yaparken mutlu olduğumu fark ettim. Para, başarımla ya da bana verilen şanslarla doğru orantılı olacak ve bu hesapla asla yola çıkmadım.

Yeşilçam filmlerini izliyor musunuz? O zaman ile bu zaman arasında ki farkı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Henüz 19 yaşındayım Yeşilçam filmleri konusunda biraz eksiğim son zamanlarda bu eksiğimi doldurmaya çalışıyorum. Vakit buldukça eski filmleri izliyorum. Her şey çok daha samimi ve sıcakmış bence. O dönemde herşeyi yoktan var etmeye çalışıyorlarmış. Yarışmaya bizi Meriç Başaran hocamız hazırladı binlerce teşekkür ediyorum kendisine. O ve onun gibi ustalardan geçmişi dinlemek çok keyifli oluyor.

Oyunculukta olmak istediğiniz yer neresi?

Ben yeteneğimle, birbirinden farklı rollerde fark yaratarak adımdan söz ettirebilen biri olmak istiyorum. Sanırım her oyuncunun hayali bu...

İyi bir oyuncu olmak için eğitim almak şart mı? Yoksa alaylı olunur mu?

Oyunculuk insanın içinde, hamurunda var olan bir şeydir. Bence varsa vardır yoksa yoktur. Eğitim bu yeteneği güçlendirip, daha sağlam temellere oturtabilir fakat içinde o kıvılcımın hiç olmadığı birine bir katkısı olmaz diye düşünüyorum.

Sevgili Lara'cığım çok teşekkür ediyorum ve Başarılarının devamını diliyorum.

Kıvanç abiciğim ben çok teşekkür ederim, Sağolun....