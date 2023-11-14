Haber: Mert Osman Erman

Roman Butchaski'nin Pazar günü kamp alanına dönmemesi üzerine alarm verildi.

Bazı eşyaları Queensland'in uzak Cape York Yarımadası'ndaki Olive Nehri yakınında bulundu.

Mr Butchaski, Butch olarak bilinen, tutkulu bir balıkçı ve Sydney radyo istasyonu 2GB'nin balıkçılık programının eski sunucusu.

Eski ortağı Gavin Pitchford, arkadaşının -Sydneyli olmasına rağmen- Olive Nehri'nin 600 km (370 mil) kuzeyindeki yerini düzenli olarak ziyaret ettiğini söyledi.

"Hayattan ümidimi kestim. Butchy orada düzenli olarak nehir kıyısında yürüyüşe çıkıyor. Yıllardır orada balık avlıyor," şeklinde okunan bir açıklama şovda söylendi.

Pitchford ayrıca 60'larında olan ve diyabet hastalığı olan Mr Butchaski'nin bir tıbbi kriz geçirmiş olabileceğinden korktuğunu söyledi.

Salı günü, polislerin arama çalışmalarına yardımcı olmak için bölgeye daha fazla memur gönderileceğini açıkladı.

Pazar gecesi haberdar edildiklerinden bu yana kurtarma helikopterleri ve yerdeki ekipler bölgeyi tarıyor.

Polis, Mr Butchaski'nin aracının nehirde bulunduğunu söylüyor. Yerel medya, bazı balıkçılık malzemelerinin de bulunduğunu bildiriyor.

Queensland Polisi Kıdemli Çavuş Duane Amos, bölgenin iyi bilinen bir timsah habitatı olduğunu, ancak Mr Butchaski'nin bölgeye aşina olduğunu ekledi.

"Normalde gerçekleştirdiği bir gezinti için iyi hazırlanmıştı," dedi polis Pazartesi günü.

Avustralya'nın tropikal kuzeyinde timsahlar bolca bulunur ve ülkede timsah saldırıları nadir olsa da bu yıl birkaç tane olmuştur.

Şubat ayında, bir adamı saldıran ve köpeğini yiyen 4.2 m timsahı Cairns'in kuzeyindeki uzak bir tekne rampasında vuruldu.

Ve Mayıs ayında, 65 yaşındaki balıkçı Kevin Darmody'nin kalıntıları, kayıtların tutulmaya başladığı 1985'ten beri Queensland'da meydana gelen 13. ölümcül saldırıda, yakındaki Kennedy Nehri'nde 4.1 m'lik bir timsahın içinde bulundu.