Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümüşhane'deki Satala Antik Kenti'nde 2020'deki kazı sezonunda bulunan ve Ankara Bölge Laboratuvarı'nın katkılarıyla araziden kaldırılan Roma dönemi lejyoner zırhı, "Lorica Squamata" modeline ait. Bu model, dünyada bilinen tek örnek olması nedeniyle ayrıca önem taşıyor.

Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğüne 2021'de getirilen ve ilk belgeleme aşamasında toprağı ile birlikte korunan zırh, Erzurum Atatürk Üniversitesinde röntgen ve tomografi ile incelendi.

Röntgen sonuçlarında neredeyse tamamının sağlam olduğu anlaşılan zırhın kenarlarından alınan 3 levhalık bloğun mikro CT görüntülemesi sayesinde tam ölçüleri ve kısmen metalurjik özelliği tespit edildi.

Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarının 3 yıl süren titiz çalışmaları sonucunda, zırhın tüm levhaları yerinde kodlanarak konservasyon ve restorasyon işlemleri tamamlandı. Ardından zırh, manken üzerinde yeniden dikilerek orijinal formuna getirildi.

"Roma İmparatorluğu'nun savaşçı geçmişine eşsiz bir pencere açıyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Roma lejyoner zırhının, 3 yıl süren özenli çalışmalarla restore edildiğini aktardı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Erzurum Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'nda uzman ellerde yeniden hayat bulan ve dünyada bilinen tek 'Lorica Squamata' model zırh, neredeyse kusursuz bir şekilde günümüze ulaştı. Roma İmparatorluğu'nun savaşçı geçmişine dair eşsiz bir pencere açan bu muhteşem eserin çıkarılmasında emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum."