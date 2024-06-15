Ülkedeki milyonlarca Müslüman, bayramı memleketlerinde ve ailesinin yanında geçirmek için yollara düştü.

Hafta sonuyla birlikte toplam 4 günlük tatil için uçakla seyahat etmek isteyen yolcular, başkent Cakarta'ya yakın Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Endonezyalı Müslümanlar bayramın bir geleneği olan, yerel dilde "mudik" denilen yolculukta özellikle Java ile Sumatra'da yer alan şehirlere gitmeyi tercih ediyor.

Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda bazı seferlerde bayram yoğunluğu nedeniyle gecikme ve aksaklıklar da yaşanıyor.

Ülkenin en büyük iç göçünün yaşandığı bayram tatilinde bazı yolcular tren ve otobüsle uzun saatlere aldırmadan ve mesafe gözetmeksizin seyahat ediyor.

Bazı noktalar için uçak seferlerinin yanı sıra aynı güzergahlardaki otobüs ve tren biletleri de bayram öncesinde tükendi. Kimi yolcular, bu nedenle memleketlerine kara yoluyla gitmek zorunda kaldı.

Özellikle başkentteki trafik problemi nedeniyle çeşitli önlemler alındı. Tatil süresince polis, asker ve kamu çalışanları yoğun mesai yapacak.

Yolculuklardaki trafik kazalarını önlemek için 80 kilometre hızın üzerine çıkılmaması konusunda sürücülere çeşitli uyarılarda bulunuluyor.

Motosikletle "mudik" yolculuğu tehlikeli uyarısı

Bazı kişiler, ülkede en çok kullanılan ulaşım aracı olan motosikletle de memleketlerine gitmeyi tercih edebiliyor. Fakat yetkililer, uzun seyahatlerde asla motosiklet kullanılmamasını istiyor.

Motosikletli yolculuğu azaltmak için devlet ek olarak ücretsiz otobüs seferleri de düzenleniyor.

Yolculardan Şühelmaidi Şükür, Kurban Bayramı'nda memleketi Banda Açe'ye gideceğini söyledi.

Endonezyalıların bayramlarda sık sık ailelerinin yanına gittiğini belirten Şükür, "Endonezyalılar bayramının geleneği, 'mudik' olarak adlandırılan eve dönüş yolculuğunda ülke içinde seyahat ediyor. Uzun tatillerde ailelerinin yanına gitmek isteyenler bu zamanda memleketlerine dönüyor." dedi.