İSTANBUL AA- Roketsan, yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak olan IDEF'23 öncesinde, fuarda ilk kez sergileyeceği ürünlere ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci'nin katıldığı toplantıda; mobil hava savunma sistemi Burç, Türkiye'nin silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) ateşlenen ilk havadan karaya balistik süpersonik füzesi İHA-230, uzun menzilli tanksavar füze sistemi UMTAS-GM Blok-1, Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı (IIR) ve Yarı Aktif Lazer (YAL) başlık konfigürasyonları, UMTAS-GM-Blok-2, KMC-U Silah Sistemi ile MAM-L IIR ve MAM-T IIR tanıtıldı.

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit, yaptığı konuşmada, Roketsan'ın belli seviyelere ulaştıktan sonra ürünlerini sergilediğini belirterek, "Aşağı yukarı 40 kadar henüz açıklamadığımız ürünümüz var. Roketsan, son yıllarda kapasitesini artırma yönünde çok ciddi bir atılım içerisinde. 2024 yılı içerisinde Roketsan, 35 yıllık kapasitesini en az ikiye katlamış olacak. Roketsan, cirosunun yüzde 32'sini ihracatla karşılıyor. Hedefimiz, önümüzdeki yıl bunun yüzde 50'lere ulaşması." diye konuştu.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de 2023'ü ihracat ve yatırım yılı olarak değerlendirdiklerini aktararak, ihracatlarını artırmak için çok büyük bir gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Roketsan'ın kendi içerisinde sürdürdüğü 40'a yakın AR-GE projesi olduğunu vurgulayan İkinci, "Bunların hiçbir tanesi kamuoyuna açıklanmış projeler değil. Projelerin ilk üretim aşamasına geçmeden önceki prototipleri başarılı olduğunda projeleri halkımızla paylaşıyoruz." dedi.

İkinci, konuşmasının ardından IDEF'23'te ilk kez sergileyecekleri ürünlere ilişkin sunum yaptı.

Mobil hava savunma sistemi Burç

Verilen bilgiye göre, mobil hava savunma sistemi Burç, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin hava savunmasında kullanılmak üzere Roketsan'ın öz kaynakları ile geliştirildi. Ana silah olarak 2 adet dörtlü pod üzerinde 8 adet Sungur hava savunma füzesi kullanan Burç, yardımcı silah olarak da 20 mm 3 namlulu top mühimmatı ile donatıldı.

4 adet AESA Yarı Küre Savunma Radarı'na sahip olan sistem, 360 derece kule dönme kabiliyeti ile tam çevresel bir güvenlik ağı sağlıyor. JREAP-C protokolü ile komuta kontrol ağlarıyla veri haberleşmesini sağlayabilmesinin yanı sıra Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi [HERİKKS-6] arayüzü ve Dost-Düşman Tanıma [IFF] Teçhizatı ile entegre olabiliyor. Sistemin harici bir erken ikaz ağına bağlı olarak kullanılabilmesinin yanı sıra müstakil olarak kendi sensör sistemleri ile görev yapabilmesi sayesinde kullanıcıya çok maksatlı bir kullanım rahatlığı sağlanıyor.

Sabit kanatlı uçak, döner kanatlı uçak ve insansız hava araçları (İHA) karşı koruma sağlayan sistemin Sungur ile birlikte azami 8 kilometre, asgari ise 500 metre etkili menzili ve 4 kilometre irtifaya kadar ulaşma kabiliyeti bulunuyor.

Aynı anda birden fazla hedefi 360 derece açıyla tespit ve takip yeteneğine sahip sistem, zorlu arazi koşullarında yüksek mobiliteye sahip olmasıyla da günümüz harp sahasındaki birçok ihtiyacı karşılayabilecek. Roketsan'ın prototip üretimini tamamladığı sistem, seri üretime hazır hale getirildi. Yüksek yerli ve millilik oranına sahip sistem, maliyet-etkinliği ile hem yurt içinde hem de dost ve müttefik ülkelerin envanterinde yerine almaya hazırlanıyor.

Havadan karaya balistik süpersonik füzesi İHA-230

Roketsan, İHA-230'u dünya pazarlarında da geniş bir müşteri kitlesini ulaştırmayı hedefliyor. Uzak menzilden ve ses hızının üzerinde hedefine ulaşan İHA-230'a karşı hava savunma sistemlerinin karşı tedbir alamaması bu sistemi öne çıkarıyor.

Geniş menzil aralığına sahip maliyet etkin bir ürün olan İHA-230; yüksek hızla, kısa sürede, yüksek irtifadan hedefe ulaşıyor. Gece ve gündüz operasyon yapabilecek İHA-230, sabit kara, deniz hedeflerine, hava savunma radar ve haberleşme sistemlerine, hafif zırhlı kara veya deniz araçlarına, komuta merkezi gibi kritik tesislere, personele ve fırsat hedeflerine karşı etkin bir güç oluşturuyor. Ayrıca, 20 kilometreye kadar yakın menzildeki çok kritik bir hedefin anlık istihbarat ile saniyeler için vurulabilmesi da sistemin kabiliyetleri arasında yer alıyor.

Operasyonel kullanım alanı füzenin bırakıldığı hız ve irtifaya bağlı olarak azami 150 kilometre olarak belirlenirken, SİHA'lardan bu menzile ulaşan bir başka sistem olmaması onu dünyadaki rakiplerinden farklı kılıyor. Parçacık etkili harp başlığı bulunan İHA-230'a farklı hedef tiplerine karşı termobarik, yarı delici, çok maksatlı gibi harp başlıklarının da eklenmesi planlanıyor. Ayrıca, lazer arayıcı başlık entegre edilmesi ile ilgili de çalışmalar yürütülüyor.

Sistem SİHA'dan ayrılmadan önce ateşleme hazırlık işlemlerini yaparak göreve hazırlanıyor. SİHA'dan bırakıldıktan sonra havada belli bir süre serbest düşüş yapıp katı yakıt motorunu otonom olarak ateşliyor. İHA-230, sahip olduğu karıştırıcı sistemlere karşı GNSS destekli ataletsel güdüm yeteneği ile hedefe hassas şekilde yönleniyor. "At-Unut" özelliği ile çalışan İHA-230, düşman mevzilerinin derinlerine girmeksizin kritik görevlerde kullanıcıya kullanım imkanı sunuyor. Geliştirme test atışları yapılan sistemin doğrulama ve kalifikasyon çalışmaları sürüyor. Roketsan, bu sistemi 2024 yılında envantere kazandırmayı hedefliyor.

UMTAS-GM Blok-1'in Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı ve Yarı Aktif Lazer başlık konfigürasyonları

Roketsan'ın UMTAS-GM Blok-1 ürününde iki farklı arayıcı başlık tipi bulunuyor. IIR ve YAL entegreli kullanılabilen sistem, kara araçlarından atıldığında 1 ila 16 kilometre, helikopterlerden atıldığında ise 1 ila 20+ kilometre menzile ulaşabiliyor.

0.3-0.7 Mach uçuş hızına ulaşabilen ve gece/gündüz atılabilme özelliğine sahip olan UMTAS-GM Blok-1'e Tandem Anti Tank, Yüksek İnfilaklı Parçacık Etkili, Termobarik harp başlıkları takılabiliyor. Sistem, sahip olduğu harp başlığı tipine göre ana muharebe tankı, zırhlı personel taşıyıcı, kamyon, arazi aracı, hafif korugan, siper, bina, alçak irtifada uçan helikopterlere karşı kullanılabiliyor.

UMTAS-GM Blok-1, sahip olduğu süzülme kabiliyetini kullanarak güvenlik güçlerine sütre gerisinden atış kabiliyeti sunuyor. Bu sayede düşman unsurların atış menziline girmeden emniyetli mesafelerden hedef imha edilebiliyor. Kızılötesi görüntüleyici arayacı başlık konfigürasyonu sahip olduğu çift yönlü RF veribağı sayesinde atış boyunca kullanıcının UMTAS-GM'yi yönlendirmesine imkan tanırken, yarı aktif lazer arayıcı başlık konfigürasyonu otonom ve harici işaretleme kabiliyetleri dahilinde kullanılabiliyor.

Roketsan mühendislerinin üzerinde çalıştığı projede UMTAS-GM Blok-1 YAL'ın 2024 yılının ilk çeyreğinde, UMTAS-GM Blok-1 IIR'ın ise 2024 yılı son çeyreğinde envantere girmesi hedefleniyor.

UMTAS-GM-Blok-2

Roketsan'ın yenilikçi ürünlerinden biri olan UMTAS-GM-Blok-2, kara araçlarından atıldığında 1 ila 32+ kilometre, helikopterlerden atıldığında ise 1 ila 50+ kilometre menzile ulaşabiliyor. Gece/gündüz atılabilme özelliğine sahip olan UMTAS-GM-Blok-2, sahip olduğu harp başlığı tipine göre ana muharebe tankı, zırhlı personel taşıyıcı, kamyon, arazi aracı, hafif korugan, siper, bina, alçak irtifada uçan helikopterlere karşı kullanılabiliyor.

UMTAS-GM-Blok-2 itki kapasitesi ve süzülme kabiliyetini kullanarak sütre gerisinden atış imkanı da sunuyor. Bu sayede düşman unsurların atış menziline girmeden emniyetli mesafelerden hedef imha edilebiliyor. UMTAS-GM-Blok-2, üzerinde bulunacak Hibrit Arayıcı Başlık ile de kullanıcıya gece ve gündüz farklı dalga boylarında yüksek çözünürlüklü harp alanı görüntüsü sunabilecek.

Tasarım aşamasında bulunan projede sistemin 2025 yılı itibarıyla testlerinin başlaması ve envantere kazandırılması hedefleniyor.

KMC-U silah sistemi

Roketsan'ın hassas güdümlü füzeler sınıfında geliştirdiği CİRİT Lazer Güdümlü Füze, UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi ve L-UMTAS Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi'ni atabilen KMC-U, üzerinde bulunan 7.62mm Makineli Tüfek'le de yakın korumasını sağlayabiliyor.

Sistem hem lazer hem de IIR güdümlü 3 farklı tipteki füzeyi atabilme yeteneğine sahip dünyadaki tek silah sistemi olmasıyla rakiplerini geride bırakıyor. KMC-U; yüksek atış gücü, hassas vuruş kabiliyeti ile hem ana muharebe tankları, hafif zırhlı araçlar gibi zırhlı hem de personel gibi zırhsız fırsat hedeflerine karşı kullanılabiliyor. Farklı hava ve ortam koşullarına uyumlu ve gece gündüz keşif/gözetleme kabiliyetine sahip olan KMC-U, hem durarak hem hareket halinde atış yapılabilmesi gibi özellikleriyle kullanıcının birçok harp sahasında etkin kullanımına imkan tanıyor.

Temelleri 2014 yılında Roketsan öz kaynakları ile atılan KMC-U Silah Sistemi, sunduğu hassas vuruş kabiliyeti, çevikliği ve operasyonel yetenekleri ile çok kısa sürede son kullanıcının dikkatini çekti ve 2016 yılında 3 adet olarak başlayan deneme üretimi ve teslimi sonrasında yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. KMC-U'nun gösterdiği başarı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin takdirini kazanırken 15 Ağustos 2022'de KMC-U silah sisteminin seri üretimi için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile seri üretim sözleşmesi imzalandı.

TSK ile koordineli şekilde geliştirme ve millileştirme faaliyetleri sürdürülen sistemde bugüne kadar hem sistemsel hem de çevresel şartların güncellenmesi gibi birçok yenilik geliştirildi. Gelecek süreçte ise sisteme farklı füze entegrasyonlarının yapılması ve ilk ihracatının gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

MAM-L IIR ve MAM-T IIR

Roketsan, sahada başarısını kanıtlayan MAM ürün ailesini yeni özellikler ile geliştirmeye devam ediyor. MAM-L ve MAM-T, artık operasyonel SİHA konseptine uygun olarak görev yapabilecek IIR başlık ve RF veribağı ile artırılmış menzilleri sayesinde kritik hedeflere yönelik düşük maliyetli bir çözüm sunacak.

Entegre edilen 2 yönlü RF Veribağı ile "man-in-the-loop" çalışma prensibine sahip olan MAM-L ve MAM-T, operatör tarafından uçuş boyunca mühimmat arayıcı görüntüsü üzerinden yönetilebilecek. İki ürün de yeni özellikleri ile atış öncesi/sonrası kilitleme, uçuş esnasında havada hedef güncelleme, hedef/çevresel koşullara göre mühimmat yörüngesi seçebilme, bulut, yağmur gibi tüm çevre koşullarına rağmen aktif kullanılabilme gibi rakiplerinden daha üstün yeteneklere sahip olacak.

MAM-L, lazer işaretleyici başlığı ile 15 kilometre menzile ulaşırken, IIR başlık ile 25+ kilometre menzile; MAM-T ise SİHA'lar 30+ kilometre menzile ulaşırken yeni başlığı ile 50+ kilometre menzile kadar etkili vuruş yapabilecek. Ayrıca, MAM-T'nin menzili daha hızlı hava araçları ile kullanılmaya yönelik olarak açılır kanat eklentisi sayesinde daha da artırılabilecek. Öte yandan, MAM-T IIR mühimmatının yeteneklerinin daha da çeşitlendirilmesi kapsamında 2024 yılı içerisinde DUAL SEEKER (IIR+TV özellikli Arayıcı Başlık) ile ilk uçuşlu testlerin başlatılması hedefleniyor. Mevcut MAM altyapısı ile hızlı şekilde SİHA entegrasyonları devam eden MAM-L IIR ve MAM-T IIR'nin 2024'te envantere girmesi hedefleniyor.