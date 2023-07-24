İSTANBUL AA- Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Elvan Kuzucu Hıdır getirildi.

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakfın 5 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığını yapan Haluk Bayraktar, bu görevi T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır'a devretti.

Kuruluşundan bu yana T3 Vakfı Genel Müdürü ve TEKNOFEST Genel Sekreteri olarak görev yapan Ömer Kökçam, T3 Vakfı Genel Müdürlüğü'nü Elvan Kuzucu Hıdır'a, TEKNOFEST Genel Sekreterlik görevini ise İcra Kurulu Üyesi Muhammet Saymaz'a bıraktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Haluk Bayraktar, Türkiye için birçok çığır açıcı projeye imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde gençlerimiz ve geleceğimiz için gururlandıran projeler hayata geçirildi. Bu projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm mütevelli heyeti üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, çalışanlarımıza, gönüllülerimize, manevi desteğini esirgemeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte özverisi ve adanmışlığıyla katkı sağlayan değerli yönetim kurulu üyemiz ve müdürümüz Ömer Kökçam'a hassaten teşekkür ediyor ve şükranlarımı iletiyorum."

Bayraktar, Elvan Kuzucu Hıdır'ın liderliğindeki yeni yönetime Milli Teknoloji Hamlesi davasında üstün başarılar dileğinde bulundu.

Elvan Kuzucu Hıdır kimdir?

Verilen bilgiye göre, 1992 yılında Aksaray'da doğan Elvan Kuzucu Hıdır, 2010'da Meram Fen Lisesi'nden mezun olduktan sonra Türkiye derecesiyle Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünü "kapsamlı burslu" olarak kazandı.

Lisans eğitimi esnasında Robotik Kulübü Başkanlığı'nı yürüten Hıdır, 2015'te "yüksek onur" derecesiyle lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitenin aynı bölümünde yüksek lisans eğitimine devam eden, bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazanan ve TÜBİTAK yurt içi yüksek lisans bursu alan Hıdır, 2017'de yüksek lisans eğitiminden de "yüksek onur" derecesiyle mezun oldu.

Aynı yıl İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak doktora eğitimine başlayan Hıdır, bu süreçte TÜBİTAK yurt içi doktora bursu almaya hak kazandı. Halihazırda doktora tez aşamasında olup "5G ve Ötesi Güvenli Haberleşme Sistemleri Tasarımı" üzerine tezini hazırlayan Hıdır, çeşitli araştırma projelerinde görev aldı. Hıdır'ın, uluslararası akademik dergiler ve konferanslarda yayınları bulunuyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarından Sorumlu İcra Kurulu Üyeliği görevini 2018 yılından beri sürdüren Hıdır, 2022'den bu yana T3 Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alıyordu.