Rojbash Filminin Soundtrack Albümünün Ana Tema Klibi Yayınlandı



Filmden görüntülerin de yer aldığı klip uzun süredir sahnelerden uzak olan Serap Sönmez’in sevenlerini heyecanlandıracak. Efsanevi Koma Amed müzik grubunun solisti Serap Sönmez, Rojbash’ta hem kendi karakterini canlandırıyor hem de vokalleriyle filmin müziklerine katkıda bulunuyor.

Klibi yayınlanan ‘Ez Avêtim’(Beni Attın) isimli parça, yeni yorumuyla dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Filme konu olan tiyatrocuların kurduğu Teatra Jiyana Nû tiyatro topluluğunun ‘Ta-Sê Ewrên Dûr’ isimli oyununun Emre Kocabaş imzalı Rojbash Film Müzikleri – Soundtrack Albümü ve Ana tema klibi, Sivil Düşün desteğiyle hazırlandı. Rojbash filminin Post Prodüksiyon süreci ise CultureCIVIC tarafından desteklendi.

Filmin yapımı ve post prodüksiyon sürecinde kitlesel fonlamaya da başvuruldu. Özkan Küçük’ün yönettiği ROJBASH, bir grup Kürt tiyatrocunun yıllar önceki bir oyunlarını yeniden sahnelemek üzere bir araya gelişlerini konu ediyor. Filmde yer alan tiyatrocular kendi karakterlerini canlandırıyorlar.

Rojbash’ın gelecek sonbaharda hem Türkiye’de hem de Avrupa’da seyirciyle buluşması planlanıyor.



--------------



Zafer Algöz Ve Can Yılmaz Yaz Turnesinde

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz ile komedi yazarı ve oyuncu Can Yılmaz’ın iki kişilik gösterisi "Burda Olan Burda Kalır" oyunu yaz turnesiyle Türkiye’yi karış karış gezmeye devam ediyor. Fuego Yapım organizasyonuyla gerçekleşecek olan yaz turnesinde izleyiciler kahkahaya boğulacak.

Bir şakadan yola çıkarak hayata geçen ve yüzlerce gösteriyle seyirciyle buluşan "Burda Olan Burda Kalır”, 12 Temmuz Çarşamba Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro, 14 Temmuz Cuma Datça Amfi Tiyatro, 16 Temmuz Pazar Marmaris Amfi Tiyatro, 17 Temmuz Pazartesi Denizli Açıkhava Sahnesi, 18 Temmuz Salı Antalya Açıkhava Tiyatrosu, 21 Temmuz Cuma Altınoluk Amfi Tiyatro, 22 Temmuz Cumartesi Ayvalık Amfi Tiyatro’da güldürmeye devam edecek



-------------------------



“Şaşırt Beni” Tiyatrosu İzleyicisiyle Buluştu



Yönetmen Selçuk Aydemir’in yazıp yönettiği “Şaşırt Beni” oyunu, KerkiSolfej ve MMT ortaklığında önceki akşam Zorlu Psm’de sergilenen oyun, izlemeye gelen sanatseverleri kahkahaya boğdu.

Selçuk Aydemir’in ve oyunun oyuncularından Pelin Karahan’ın ilk tiyatro deneyimi olan Şaşırt Beni, seyircisinden büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Turne boyunca gittikleri her şehirde binlerce sanatseverlerle buluşan Şaşırt Beni ekibi sergiledikleri muhteşem oyunla büyük alkış alıyor.

Şaşırt Beni’de Muhteşem Kadro Kadrosunda Pelin Karahan, Çağdaş Onur Öztürk, Murat Akkoyunlu, Tuna Kırlı, Yasemin Baştan, Barış Yıldız, Korhan Herduran, Adem Türker gibi sevilen oyuncuların yer aldığı 2 perdelik komedi oyunu olan Şaşırt Beni, sürprizleriyle seyircisini oldukça şaşırtmaya devam ediyor.

Öte yandan sanatseverler tarafından yoğun talep görülen Şaşırt Beni oyunu Eylül ve Ekim’de de Türkiye içerisinde şehir şehir gezerek sanatseverler buluşacak.



---------------





"Hupalupa Go Festivali " Galataport İstanbul'da !



Türkiye’de eğlence anlayışına yeni bir soluk kazandıran HUPALUPA; ‘Eğlence Her Yerde’ sloganı ile sınırsız eğlenceyi açık havaya taşıyarak bir ilki gerçekleştirdi. Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen ‘HUPALUPA GO Festivali’, gördüğü yoğun ilgi nedeniyle tarihleri uzatılarak, çocuklar ve ailelerini unutulmaz bir festival keyfi ile buluşturdu.

Her yaştan eğlence tutkununu ağırlayan “HUPALUPA GO Festivali”; bu defa İstanbul Avrupa yakasında, deniz kenarında İstanbul’u kucaklayan Galataport İstanbul Saat Kulesi Meydanı’nda, 24 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival; eğlenceli Bilim etkinlikleri, sanat ve takım ruhunu pekiştiren spor yarışmaları ile Bayram tatilinin en renkli etkinliğini sunuyor. “HUPALUPA GO Festivali”nde; 2 bin metrekarelik aktif zıplama ve oynama alanına sahip dev şişme parkurlar, 3 katlı Ağ labirent ünitesi, gösteri sahnesinde çocukların en sevdiği Nickoledeon’nın, Sponge Bob, Paw Petrol, Ninja Turtles gibi ünlü kahramanların şovları yer alırken, genç yetişkinler ve ebeveynler için de golf, bowling, masa futbolu ve langırt gibi renkli ve eğlenceli aktiviteler yer alıyor.

Festival kapsamında 0-4 yaş grubu miniklere özel atölye ve özel oyun alanları ile de eğlence aile boyuna taşınıyor. Kupa ödüllü yarışmalardan dansa, bubble şovdan sihirbazlık ve akrobasi gösterilerine uzanan geniş bir eğlencenin içinde yer almak, “HUPALUPA GO Festivali” ile mümkün oluyor…



-------------



Oyuncu Aycın Tuyun Kanserle Mücadelem Devam Ediyor

Geçtiğimiz günlerde meme kanserine yakalanan başarılı oyuncu Aycin Tuyun sosyal medya da kanserle olan mücadelesini duyurdu.

Son üç aydır tedavi gördüğünu ve tedavisinin olumlu sonuç verdiğini tüm sevenleriyle paylaştı.

Kanserle olan mücadelem devam ediyor.Bu sürecte yanımda olan özelllikle Mhp Sancaktepe ilçe başkanı Arzu Karaalioğlu'na ve tüm sevenlerine teşekkür ettiğini bu zor süreci atlatacagima ve yeniden ekranlara döneceğime inanıyorum dedi.



---------



“Ne Olursan Ol, Rahat Ol”a Konuk Olan Acun Ilıcalı’dan Çok Konuşulacak Açıklamalar



O Türkiye’nin açık ara en sevilen ve en rahat kişisi…. Türkiye’deki her evin çok büyük bir parçası, abisi, kardeşi, oğlu…. Ve evet Türkçe Sözlük’de RAHAT kelimesinin karşısına fotoğrafını koysak kimse yadırgamaz. Gazeteci Sibel Arna YouTube programında Acun Ilıcalı ile über, mega, uzay rahatlığı üzerine konuştu.

Ben rahat olmak için doğmuşum diyebilirim. Böyle dünyaya gelmişim. Fıtrat diyebiliriz. Sadece iş konularında, Fenerbahçe ya da kendi futbol takımımın maçını izlerken adrenalinim yükseliyor. Benim korkum yok. Allahtan korkuyorum onun dışında uçak korkum, hız korkum yok. Korkusuz olmak stresi azaltıyor bence. Ben tam bir Polyanna’yım. Hayattan beklentim hep pozitif ve çok yüksek

Ben parayla olan ilişkimi yıllar önce kopardım. Ben buna bu parayı niye verdim diye düşünmem. İyi para harcarım. Son 15 yıldır oturduğum masada kimseye hesap ödetmedim. Ne kadar hiç bakmam. Ama uçakla bir yere gitmek çok maliyetli. 15 kişilik uçaktan bahsediyorum. O kadar hesapsız kitapsız değilim tabii. İki işi bir araya getirerek seyahat ederim. Hull City maçı ile survivor çekimlerini arka arkaya koyuyorum, dönerken de başka bir ülkede başka bir toplantı mutlaka oluyor. Çünkü uçağın okyanusu geçmesi 100 bin dolar zaten. O nokta da ben de ekonomi yapıyorum.

Sen nasıl karnın acıkınca yemek yersin, ben uykum gelince uyuyabiliyorum. Mesela bugün 8 ile 8:40 arası uyudum. Böylece sürekli up olabiliyorum. Canlı yayında reklam arasında uyumuşluğum var. Hem de 3-4 kere. Vücudumu kandırıyorum. 5 dakika uyuyorum o 1 saat dinlendiğini sanıyor.

Babam bir arkadaşına benimle ilgili “Bu kesin bişey olacak ama ne ben de bilmiyorum” demiş. O zamanlar durum karamsar olmasına rağmen babam benden ümitliymiş. Göremedi ama ben ahirette kavuşacağımıza inanıyorum. bu dünya bir imtihan yeri. Para pul bunlar yalan işler. Önemli ve sonsuz olan öbür dünya.

Brad Pitt ve George Cloney ikilisinin enerjisine bayılıyorum. Yurtdışında ikisini yanyana görünce çok rahatlıyorum. Yurtiçinde ise Şansal Büyüka. Bana huzur veriyor. Kadın olarak ise bariz bir şekilde Beren Saat. En huzurlu ve iyi bakan ünlülerden biri.

Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı.



-----------



Kerem Bürsin'den Örnek Davranış

"Ya Çok Seversen" ile ekrana dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin, Kurban Bayramı için Darüşşafaka'ya bağış yaptı. Kurum tarafından yayınlanan teşekkür belgesinde Bürsin'in de aralarında olduğu bağışçılar sayesinde bine yakın öğrencinin 8 yıl boyunca tam burslu şekilde okutulacağı açıklandı.

Oyuncu son olarak Darüşşafaka'ya yüklü miktarda bir bağış yaptı. Bürsin ve diğer bağışçıların yardımlarıyla bine yakın öğrenci, 8 yıl boyunca tam burslu okutulacak.

Kurban Bayramı için Darüşşafaka'ya bağışta bulunan Kerem Bürsin, kurum tarafından yayınlanan teşekkür belgesini de Instagram hesabından paylaşarak "Bayramımız kutlu olsun" notunu düştü.

Kurum tarafından yayınlanan belgede "Destekleriniz sayesinde Türkiye'nin her bölgesinden sınavla seçilmiş 1000'e yakın çocuğumuz, İstanbul'daki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda ortaokul 1. sınıftan lise mezuniyetine kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitimle geleceğe hazırlanacak" ifadelerine yer verildi.

Öncelikle bunu yazmam gerekiyor çünkü yapılan haberler yanlış ve bu haberler doğruymuş gibi üstlenemem. Evet bir bağışta bulundum ama bağışta bulunan herkese bu mektup geliyor Darüşşafaka Cemiyetinden. Önemli olan destek olmamız. Sevgiler saygılar" dedi.



--------------

AJDA SEVENLERİ İLE ELELE BAYRAMA DAMGASINI VURDU



Bayramın ilk günü Titanic Luxury Collection Bodrum’da sahne alan Ajda Pekkan, benzersiz sahne showu ile sevenlerini coşturdu. Sevenleri ile elele şarkılar söyledi.

Titanic Luxury Collection Bodrum, pop müziğin süper starı Ajda Pekkan konseri ile bayrama damgasını vurdu. Konsere Aygün ailesinin misafiri olarak Türk ve Alman iş ve cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Sevil Aliyeva, Rıfat Yüzüak, Oya Germen, İsmail Polat, Mehmet Kutman, Wilma Elles, Burak Kut, Dr. Cansen Yeni Kut, Ursula Karven, Helen Mirren’in manejeri Sandy Campbell, Nicole Weber, Stylist Sue Giers konseri dinleyenler arasındaydı. Modacı Burcu Sedef imzalı bir kostüm giyen Ajda Pekkan her zaman olduğu gibi sahne ışığı ve büyüleyici performansı ile izleyenlerini kendine hayran bıraktı.