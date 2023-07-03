GALATAPORT İSTANBUL ‘KÜÇÜK PRENS SERGİSİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR



Galataport İstanbul, Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve eserin 80. yılına özel kurgulanan Küçük Prens Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Sergide ziyaretçiler, Antoine de Saint-Exupéry'nin dünyaca ünlü karakteri Küçük Prens’in yolculuğuna ilk defa bu kadar yakından eşlik etme fırsatı buluyor.

Yaz aylarında Boğaz havasının keyfini çıkarmanın yanı sıra, kültür sanat, yeme içme durakları ve etkinlikleri ile çocuklu ailelerin uğrak noktası haline gelen Galataport İstanbul, yaz tatilinin başlaması ile birlikte çok özel bir sergiye de ev sahipliği yapıyor. Marketing Toys tarafından Türkiye’de ilk kez Galataport İstanbul’da düzenlenen, eserin 80. yılına özel hazırlanan Küçük Prens sergisi, ziyaretçilerine masalsı bir deneyim sunuyor. Sergi, özel kurgusuyla çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de hayal gücünü canlandırırken, kitapta yer alan hayata dair değerleri ve sevginin gücünü vurguluyor.

Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali Küçük Prens Sergisi ile ilgili olarak şunları söyledi; “Tüm dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan, bugüne kadar 505 farklı dil ve lehçede basılan Küçük Prens kitabının Türkiye’de ilk kez düzenlenen sergisine ev sahipliği yapıyoruz. Biz, Galataport İstanbul’da yerli ve yabancı misafirlerimizin aileleri ile unutulmaz deneyimler yaşamalarını sağlayan, çocuklara ilham veren aktiviteleri hayata geçirmeyi önemsiyoruz. Küçük Prens’i 80. yaşında burada ağırlamaktan dolayı çok heyecanlıyız. Çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hayata dair önemli şeyleri hatırlatan eserin bu kapsamdaki ilk sergisini ziyaret etmek isteyen herkesi Galataport İstanbul‘a bekliyoruz.”

Türkiye’de ilk kez Galataport İstanbul’da gerçekleşen Küçük Prens Sergisi’ni düzenleyen Marketing Toys adına konuşan Koray Özdemir ise sergiye dair şunları söyledi; “Küçük Prens, pek çoğumuz için çok önemli bir kitap hatta bir yaşam kılavuzu niteliğinde. Galataport İstanbul’un eşsiz mimarisi ve büyülü boğaz atmosferinde bu çok özel karakterin 80. yılında ilk kez düzenlenen sergisi ile ziyaretçilerle buluşması bizleri çok heyecanlandırıyor. Küçük Prens’in bizlere hatırlattığı asla kaybetmememiz gereken yaratıcılığı, hayal gücümüzü canlandıracak enstalasyonlar ve belirli aralıklarla yapılacak atölyeler ile sergi süresince ziyaretçilerimize sunacağız. Ayrıca Sihirbaz Okulu mağazamız ile de Avrupa’nın en büyük koleksiyon ve lisanslı ürünlerini de ziyaretçilerimizle buluşturacağız.”

Galataport İstanbul’da 21 Haziran-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek sergi, haftanın her günü 11.00-21.00 saatleri arasında izlenebilecek. Sergi biletleri, Galataport İstanbul M Blok’taki sergi gişesinden ve Passo üzerinden temin edilebilecek.

ARA GÜLER SERGİSİ AMSTERDAM’DA AÇILDI



Aydın’daki antik kent Afrodisias’ı dünyaya tanıtan, dünyaca ünlü isimlerle röportajlar yapan Ara Güler’in 90 yıllık hayatı 17 Ekim 2018’de sona erdi. Güler’e saygı duruşu niteliğindeki ‘Bir Işık ve Gölge Oyunu’ başlıklı sergi Foam ve Ara Güler Müzesi işbirliğiyle Amsterdam’da açıldı. Sergide Ara Güler’in fotoğraflarının yanı sıra 3 orijinal kitap maketi, gazete yazılarının figürleri 1950-1980 yılları arasında yerli ve yabancı basında yayınlanmış röportajlarını içeren bölümler de yer alıyor. Sanatçının eserleri 8 Kasım’a kadar sergilenecek. Doğuş Grubu Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ve Ara Güler Müzesi kapılarını 2018’de sanatseverlere açmış, sağlığında adına açılan müzeyi ve araştırma merkezini görmek Ara Güler’i mutlu etmişti.

‘JEKYLL & HYDE’ MÜZİKALİ TURNEYE ÇIKIYOR



İyi ve kötü aynı bedende, birbirine karşı acımasız savaş halinde, ama herşeyin bir sonu vardır. Robert Louis Stevenson’ın klasik gerilim romanından sahneye uyarlanan ‘Jekyll ve Hyde’ müzikali 3-4 Temmuz’da Antalya Açıkhava’da, 5 Temmuz’da Denizli Açıkhava Tiyatrosu’nda 25 Ağustos’ta Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak. Taner Tunçay’ın çevirisi ve rejisiyle, Malcolm Keith Kay genel sanat yönetmenliğinde sahnelenen Antre Production yapımı müzikalin yaratıcı yapımcılığını Feri Baycu Güler, müzik direktörlüğünü Sabri Tuluğ Tırpan üstleniyor. Hayko Cepkin, Öznur Serçeler, Nermin Koçak, Umut Kurt, Cenk Bıyık ve Fatih Al Tuncay Çağıl, Işık Tolgay, Miray Akovalıgil, Alper Alpman, Buket Bahar, Elerki Taşkın, Oğuz Turgutgenç birlikte rol aldıkları müzikalde sahneyi Ensemble ve Orkestrayla paylaşıyor.

RÜYA TANER İLE KÜRŞAT BAŞAR EDİNBURG’DA BULUŞUYOR



‘Yazar Piyanistle Buluşuyor: Bölgeselden Küresele’ adlı proje kapsamında ünlü konser piyanisti Rüya Taner ile yazar Kürşat Başar 7 Temmuz’da Edinburg/İskoçya’da sahne alacaklar.

Solo piyano eserlerinden oluşan eşsiz repertuvara ait eserleri, müzikleri ve yöresel Türk halk ezgilerini, caz armonileriyle birleştiren ikilinin programına Scottish Arts Club üzerinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Uluslararası konser piyanisti olan Rüya Taner ile uzun yıllardır müzik sahnesinde saksafonuyla yüzlerce konser veren ve iki albümü bulunan Kürşat Başar klasik müzikten ve otantik eserlerden oluşan özgün repertuvarlarıyla sanatseverlere doyumsuz anlar yaşatmaya devam ediyor.

KARİKATÜRİST HALİL AYTOSLU’NUN AVRUPA BAŞARISI



İtalya’da düzenlenen ‘DENİZ’ konulu 53. Uluslararası Bordighera Mizah Sergisi’nde Türkiye’nin ünlü karikatür sanatçılarından Halit Kurtulmuş Aytoslu’nun karikatürü ‘Altın Palmiye’ ödülüne layık görüldü.



Mizahi resim yarışmasının geri dönüşüyle ​​birlikte mizah, illüstrasyon ve çizgi roman sektöründen 6 ünlü karakterden oluşan jüri, Milano'daki WOW çizgi roman müzesi direktörü Luigi Bona, illüstrasyon ve mizah üzerine yazılar yazan Paola Biribanti sergiye katılan eserleri derecelendirdi. Temanın ‘DENİZ’ olduğu sergiye yaklaşık 61 ülkeden 400 tasarımcı 800 çizimle katıldı.

En çok ele alınan konular plastiklerle kirlenen deniz, ardından yeni bir hayata açılan tehlikeli bir kapı, oksitlenmiş metal ile kirlenen denizdeki balıklar oldu.

FERZAN ÖZPETEK VATİKAN’DA



Ferzan Özpetek Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile bir araya geldi. Papa Francis aralarında yönetmen Özpetek’in de bulunduğu sanat dünyasının 200 önemli ismini kabul etti. Vatikan Müzesi’nin çağdaş ve modern sanat koleksiyonunun açılışının 50. yılı nedeniyle gerçekleşen etkinliğe katılanlar arasında Marco Bellocchio, Roberto Saviano, Anselm Kiefer, Anish Kapoor, Ken Loach, Andres Serrano gibi ünlü isimler yer aldı.

Papa Francis yaptığı konuşmada ‘Bakan ve hayal eden gözlersiniz dediği ünlü konuklarına sadece bakmak yetmez, hayal kurmak da gerekir’ diyerek sanata ve sanatçıya verdiği değeri dile getirdi. İtalya Kültür ve Eğitim Bakanı bu etkinlikle kilisenin sanat ve sanatçılarının dostu olduğunu vurgulamak istediklerini belirtti. Papa’nın da samimiyetle karşıladığı Ferzan Özpetek için İtalyan basını ‘İki kültürü birleştiren yönetmen. Sanatı insanın ruh halini etkiliyor, Çok önemli bir iş yapıyor ve insanlara iyi geliyor’ yorumunu yaptı.

TÜRKİYE GİŞESİNİN YENİ LİDERİ ‘ELEMENTAL’



Türkiye gişesinin yeni lideri Pixar ve Disney imzalı animasyon ‘Elemental-Doğanın Güçleri’ oldu. Geçen hafta 49 bin 860 seyirciyle açılışını gişenin ikinci sırasında gerçekleştiren yapım, ikinci hafta sonunda 34 bin 547 seyirciyle zirveye adını yazdırdı.

‘Elemental- Doğanın Güçleri’ filmi Element Şehri’nde yaşayan ateş, su, toprak ve hava elementlerinden sakinlerin hikayesini konu ediyor. Kıvrak zekalı, ateşli genç bir kadın olan Alev ile hayatı akışında yaşayan, duygusal Deniz, Elemental Şehri’nde yaşayan iki dosttur. Onların arasındaki bağ, Amber’ın yaşadıkları dünyaya dair olan görüşlerinin değişmesine neden olur. Ateş ve su elementinden iki zıt kutup, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur.