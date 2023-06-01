HABER: DİNÇER KARACALAR



DreamTürk Tv’de ekrana gelen sunuculuğunu Emel Yalçın’ın, Genel koordinatörlüğünü Suat Yanç’ın, yapımcılığını Noah Entertainment’ın üstlendiği “50 Fifty” bu hafta özel gündemiyle müzik dünyasının nabzını tutacak.

Rober Hatemo, evinin bahçesinde “50 fifty”e özel açıklamalar yaptı… Yeni şarkısının heyecanını paylaşan Rober Hatemo neden “az ama öz” şarkı yaptığını ilk kez Emel Yalçın’a anlattı. 90’ların iki yıldızı Sibel Bilgiç, müzik dünyasının “çıplaklarını” topa tutarken, Tayfun Duygulu Tarkan’la rekabet ettiği yıllara dair çok özel açıklamalar yaptı.



Emel Yalçın, “50 fifty” stüdyosunda Tüzzün ve Hakan Kılınç’ı ağırladı. Konserler, yeni klipler ve son haberlerle müzik dünyasının nabzını tutacak “50 fifty” 1 Haziran Perşembe akşamı 20.00’de ve tekrar bölümleriyle Cumartesi ve Pazar günü DreamTürk TV ekranlarında…