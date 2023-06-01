HABER: DİNÇER KARACALAR

TOÇEV yararına gerçekleşen davet, cemiyet ve sanat dünyası tarafından yoğun ilgi gören davette; Özge Ulusoy, Aslı Hünel, Burcu Şendir, Damla Ersubaşı, Fatih Ürek, Tülin Kartoz, Babazade kurucusu Eren Can Özsaygılı, Dilek Azaphan, Hülya Urgan, Çiğdem Eşrefizade, Gülay Kuriş, Ebru Uygun, Kadriye Olgar, Nihan Akın, Beste Korkmaz, Sibel Vatandost, Türkan Şerbetçi, Gülay Kamaz, Özlem Yıldız, Gizem Hatipoğlu, Ceren Benderlioğlu, Sarp Yaman, İvana Sert ve Cihan Şensözlü misafirlerle buluştu.