İSTANBUL- Pop müziğin günümüzdeki durumundan özel hayatına kadar pek çok konuyla ilgili fikirlerini paylaşan Rober Hatemo, yeni şarkısı ‘Nasıl Bir Yılansın’ın yapım şirketinden geldiğini anlatarak “Zehirsiz bir yılanım. Şaka bir yana, bende hiç yoktur yılanlık. Siz beni tanımadan önceki Rober Hatemo da öyleydi. 18 yaşındaydım, kovboy çizmelerinin bileksiz olanlarından giyerdim, üstüne de püsküllü montlar. Dans yarışmalarına katılırdım” dedi. Yeni nesil pop sanatçılarından konu açılınca da” Günümüzde star noksanlığı var. O zamanla şimdinin bence mukayese edilir yanı yok. Şarkılar, çiğne-at, yap-tükür gibi... Yakında sadece ‘Gak’ diyeceksiniz, şarkı bitecek” diye ekledi.

Artık aşkı aramayı bıraktığını söyleyen Rober Hatemo, “Zaten kimsenin aşk yaşadığı falan yok. İstesem de olabileceğini düşünmüyorum. Yaşadıklarım bana kalsın, libidom çok yüksekti ama... Şimdi düştü mü? Sanmıyorum ama durduruyorum kendimi” dedi.

HABER: MERVE ELÇİ