İSTANBUL- TRT Uluslararası Dijital Platformu tabii de, 14-21 Temmuz tarihleri arasında “Suç Mahalli 15 Temmuz Özel” konseptiyle yayınlanacak seçkide heyecan dolu ve sürükleyici yapımlar yer alıyor. Şebeke, Serhat, #Adalett ve Son Gün gibi büyük ses getiren tabii orijinal dizilerinin yanında TRT’nin merakla izlenen suç ve polisiye dizileri ile lisanslı film ve belgesellerden oluşan “Suç Mahalli 15 Temmuz Özel” seçkisi izleyicilerini nefes kesen bir yolculuğa çıkarıyor.

Zengin içeriğinde birbirinden iddialı yapımlara yer veren tabii, suç türünün soluk soluğa izlenen yapımlarını 15 Temmuz dönemine özel olarak hazırlanan bir konsept ve seçkiyle bir araya getiriyor. Hain emelleri olan bir örgütün devletin en mahrem alanlarına sızma girişimini konu edinen Şebeke, kahramanlığıyla nam salmış bir özel harekat polisinin maceralarını anlatan Serhat, kızını kaybeden bir babanın yardım çığlığını yükselttiği #Adalett, psikolojik gerilim türündeki Son Gün ve çok daha fazlasıyla dolu “Suç Mahalli 15 Temmuz Özel” seçkisi izleyicilerine karmaşık olay örgüleri ve sürprizlere gebe hikayeler sunuyor.

İşte tabii’den Suç Mahalli 15 Temmuz Özel’de geçen soluk soluğa maceralar:

Şebeke

Oyuncu kadrosunda Furkan Palalı, Pelin Karahan, Eren Hacısalihoğlu, Ceyda Ateş, Mehmet Polat,

Gizem Güneş ve Can Sipahi gibi isimlerin yer aldığı Şebeke’nin senaryosunu İbrahim Elma ve Kemal Çelik kaleme alırken dizinin yönetmen koltuğunda Ozan Uzunoğlu oturuyor. Entrika ve aksiyonun iç içe geçtiği dizinin konusuysa şöyle:

Akın ve Tuğba, casusluk faaliyetleri yürüten gizli bir örgütün en üst mertebesinde görevli iki bilişimcidir. Ekipleriyle birlikte örgütün operasyonlarında kritik roller üstlenirler. Rıdvan ise bu gizli yapıyı deşifre etmeye çalışan bir gazetecidir. Aynı amaçla hareket eden Komiser Ali, bu örgütün hesaplarını altüst edebilecek bir cinayetin üstüne gider fakat bu ihanet şebekesinin kolu her yere uzamıştır. Aydınlığa ulaşmaya çalışılan bu yolda, zamanla çeşitli hamleler yapılır, dengeler değişir ve amansız bir mücadele ortaya çıkar.

Serhat

Yapımcılığını dizinin başrolünde de izlediğimiz Tamer Karadağlı’nın yaptığı Serhat; Nefise Karatay, Demir Karahan, Volkan Severcan, Tamer Yiğit ve Muhammed Emre Kaya gibi zengin bir oyuncu kadrosuna sahip. Senaristliğini Haluk Özenç’in, yönetmenliğini ise Bora Tekay’ın yaptığı dizide Serhat, uzun yıllardan beri Güneydoğu’da ve sınır ötesi operasyonlarda görev yapan bir özel harekat polisidir. Son dönemde büyük iş adamlarının kızlarının kaçırılması sebebiyle kendisine ihtiyaç olduğu düşünülmüş ve özel bir görevle İstanbul’a çağrılmıştır. İstemeyerek de olsa İstanbul’a gelen Serhat, Asayiş Şube’de yeni kurulmuş genç bir ekibe dâhil edilir. Ancak ne İstanbul Serhat’ın bıraktığı İstanbul’dur, ne de Serhat, İstanbul’un hatırladığı Serhat... Her ne kadar hepsini birbirinden ayrı tutmaya çalışsa da Serhat’ın işleri, ailesi, duyguları zamanla birbirine karışır; savaşı ve kavgası her gün biraz daha büyür.

#Adalett

tabii’nin soluk soluğa izlenen ve #Adalett çağrısı sosyal medyada da güçlü bir yankı bulan dizisi Ümit Cihan Canpolat tarafından kaleme alındı. Yönetmen koltuğunda Emre Kavuk’un oturduğu dizi yeni bölümleriyle her hafta Pazartesi günü tabii’de olacak.

Burak Sergen, Yurdaer Okur, Mahir Günşiray, Erdem Kaynarca, Esila Umut ve Esra Kızıldoğan gibi isimlerin yer aldığı #Adalett’te, Selim Tandoğan, kızının ölümüne sebep olan ve failleri bulunamayan olayı aydınlatmak için kendi araştırmasını yapar ve suçluların peşine düşer. Bunu yaparken modern teknoloji ve sosyal medyanın gücünü kullanarak canlı yayınlar gerçekleştirir. Eski kafalı bir komiser olan Kadir bu yayınlar aracılığıyla işin gerçek boyutunun farkına varır ve bu gizemli adamı yakalamak için harekete geçer. Oysa Selim her türlü ihtimale karşı oldukça titiz bir hazırlık yapmıştır. Selim’in kendisini yakalaması için verdiği ipuçlarıyla bu ikili arasında bir kedi-fare oyunu başlar.

Son Gün

Her bir bölümde ayrı bir karakterin hikayesinin anlatıldığı; oyuncu kadrosunda Uğur Yücel, Erkan Petekkaya, Cemal Toktaş, Serhat Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Yasemin Allen ve Kürşat Demir gibi güçlü isimleri barındıran Son Gün’ün senaristi Belki Bahar. Dizinin yönetmen koltuğu ise Ahmet Sönmez’e emanet.

Psikolojik gerilim türünde nefes kesen bir hikayenin anlatıldığı Son Gün’ün konusu şöyle:

Birbirlerinden farklı karakterlere sahip altı kişi, içinde bulundukları günün, hayatlarının son günü olduğunun haberini alır. Bunun üzerine her biri pişmanlık, korku ve yarım kalan planlarıyla yüzleşerek saklı kalmış kişiliklerini keşfeder. Ölümün gölgesinde yapılan tercihlere ve bunların dramatik sonuçlarına odaklanan yapımda bazı kişilerin hayatı bir çıkmaza sürüklenirken bazıları için bu son 24 saat hayatlarında eksik kalmış şeyleri tamamlama şansını sağlar.

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tabii’nin Suç Mahalli 15 Temmuz Özel seçkisinde yer alan yapımlar bu tabii orijinal dizileriyle sınırlı değil. TRT’nin büyük merak uyandıran dizileri, lisanslı film ve belgeseller de 14-21 Temmuz tarihleri arasında tabii’de.

Hayatını ülkelerine adayan, isimleri tarihe gömülen, “ölmeden önce ölen” kahramanların hikayesini anlatan Teşkilat, Türkiye'yi tehdit eden esrarengiz bir örgüte karşı canlarını tehlikeye atan bir ekibin giriştiği maceralarla dolu Al Sancak ve dur durak bilmeyen bir serüven, karanlık bir dünyanın hikayesi Halka ile suç temalı lisanslı film ve belgeseller Silsile, Gerçek Cinayet Hikayeleri, Suç Dosyası ve Pinhan tabii’de izleyicileriyle buluşuyor.

Ayrıca, gizli bir yapılanmayla Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü tehlikeye atan örgütün iç yüzünü anlatan, kimi bu dönemde yaşanmış gerçek hikayelere, gurur ve cesaret dolu olaylara ilk defa yer veren Mahrem, Kumpas, 15/7 Şafak Vakti gibi yapımlar ile beraber yepyeni iki yapım 28 ve İtiraf yine Suç Mahalli 15 Temmuz Özel seçkisinde izlenebiliyor.

TRT Uluslararası Dijital Platformu tabii’nin 15 Temmuz dönemine özel olarak hazırladığı “Suç Mahalli 15 Temmuz Özel” seçkisi hem Türkiye tarihinin bu karanlık döneminde yaşananların arka planını anlatıyor hem de suç türü meraklıları için entrika ve aksiyon dolu içerikler sunuyor. Bu heyecan dolu yapımlarla suçun karmaşık dünyasında kaybolmaya hazırsanız, tabii başına!

HABER: MERVE ELÇİ