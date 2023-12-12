Haber: Mert Osman Erman

Bu çığır açan karar, Rina Gonoi'nin, 2022'de hikayesini YouTube'a koymasıyla kamuoyunda büyük bir tepkiye neden olduğunda ve uluslararası dikkat çektiğinde geldi.

Fukushima savcıları ardından Mart ayında üç adam aleyhine suçlamalarda bulundu, daha önceki kararlarını tersine çevirerek.

Japonya'da cinsel şiddete karşı çıkmak nadirdir ve hala bir tabudur. Birçok benzer olay rapor edilmemekte ve konu, Ms. Gonoi, Shiori Ito'nun mahkeme savaşı ve Johnny Kitagawa'nın ifşa ettiği gibi son yıllarda ulusal dikkat çeken öne çıkan vakaların ardından ancak son yıllarda ulusal dikkat çekmiştir.

"Bugünkü karar, yaptıklarının bir suç olduğunu kanıtlıyor - bu yüzden bununla yüzleşmelerini ve eylemlerini düşünmelerini istiyorum. Ve umarım bu karar, mağdurları konuşmaya teşvik eder," dedi Gonoi, mahkeme binası önünde gazetecilere konuşurken.

Bu, ülke cinsel suç yasalarını gözden geçirdiği Haziran ayından bu yana Japonya'da cinsel saldırı konusundaki ilk önemli karardır, bu da tecavüzü yeniden tanımlamayı ve rızanın yaş sınırını yükseltmeyi içeren değişiklikleri içeriyordu.

Bu, bir dizi tartışmalı mahkeme kararını takip eden yıllar süren aktivizmin bir sonucuydu ve aktivistlere göre önceki yasalar genellikle hayatta kalanların konuşmasını engelliyordu.

"Toplum içinde hala iyileştirilmesi gereken alanlar olsa da, bugünkü karar, Japonya'daki cinsel şiddet mağdurlarının seslerinin duyulmayacağına dair bir işaret, böyle bir hak ihlali için hesap sorulabileceğinin bir göstergesi" dedi Human Rights Watch'ın Japonya Direktörü Kanae Doi, BBC'ye.

"2021'de yapılan bir hükümet anketi, saldırı mağdurlarının yaklaşık yüzde altısının - hem erkek hem de kadın - polise başvurduğunu gösterdi, kadınların neredeyse yarısı 'utanç' nedeniyle başvuramadıklarını söyledi."

Uyarı: Bu makale, cinsel saldırının grafik açıklamalarını içermektedir.

Ağustos 2021'de üç erkek meslektaşı, Gonoi'yi bir yatağa sabitledi, bacaklarını zorla açtı ve sırayla ve tekrarlayan şekilde cinsel organlarını üzerine bastı.

BBC'ye daha önce yaptığı açıklamada, o sırada yaklaşık bir düzine diğer meslektaşının da orada olduğunu ancak kimse üçlüyü durdurmamıştı: "Birçoğu gülüyordu."

Gonoi, olayı üstlerine bildirdi, ancak şikayeti tanık ifadesi alamadığı için reddedildi.

Daha sonra, üç adam, GSDF polis birimi tarafından cinsel saldırı şüphesiyle savcılara yönlendirildi, ancak dava delil yetersizliği nedeniyle düşürüldü. Gonoi sonunda orduyu terk etti.

YouTube videosu geçen yıl viralleşti ve savunma bakanlığının durumunu araştırması için bir dilekçe imzalayan 100.000'den fazla imza topladı. Bakanlık daha sonra ona özür diledi ve yetkililerin bakanlık genelinde 100'den fazla taciz şikayeti bulduğunu söylediği nadir bir soruşturma başlattı.

Ancak tanıtımla birlikte çeşitli çevrimiçi saldırılara da maruz kaldı - hatta ölüm tehditleri.

"Bazıları [çevrimiçi] 'çirkin' dedi...[diğerleri] 'aslında bir erkek misin?' diye sordu," diye açıkladı BBC'ye. "Dilekçe için imza toplarken, 'daha da ileri gidersen seni öldürürüm' diye bir tehdit içeren bir e-posta aldım." Ayrıca olaydan önce "günlük olarak" cinsel tacize uğradığını söyledi. Meslektaşları, vücudu hakkında açıklamalarda bulunur ve diğerleri izlerken ona dokunur veya sürtünürdü.

Gonoi, beş saldırgan ve Japon hükümetine karşı 5.5 milyon yen (40.000 dolar; 32.000 pound) tazminat talep eden bir sivil dava da açtı; bu, ona zihinsel sıkıntı yaşattığı için erkeklerden ve kötüye kullanımı önleme konusundaki başarısızlığından dolayı devletten ekstra 2 milyon yen talep etmektedir.

Yetkililerin cinsel suç yasalarında tarihi bir değişikliği kabul etmesinden bu yana sadece Haziran'da, tecavüzü "zorla cinsel ilişki"den "istemeyen cinsel ilişki"ye yeniden tanımlayan ve yasal rızanın yaşını 16'ya çıkaran Japonya, yeni yasaların sekiz senaryoyu açıkça belirlediği bir değişiklik yaptı. "bir kurbanın cinsel ilişkiye rıza göstermemesi, ifade etmemesi veya yerine getirmemesi zor olan" durumları içerir.

Bu durumlar arasında kurbanın alkol veya uyuşturucu etkisi altında olması; veya şiddet veya tehdide maruz kalması; veya "korkmuş veya şaşkın" olması durumları bulunur. Başka bir senaryo, kurbanın ret konusundaki sonuçlardan "endişeli" olması gibi bir güç kötüye kullanımını açıklar gibi görünmektedir.

Gonoi, 2023 için BBC 100 Kadın listesine dahil edildi ve TIME100 Next 2023 Listesi'ne de girdi.