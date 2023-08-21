RESSAM YUSUF TARIM ‘BENİM HALA UMUDUM VAR’

Kapı ve pencere resimleriyle tanıdığımız ressam Yusuf Tarım çalışmalarını aktif olarak Bodrum’daki galerisinde (Atölye Yusuf Tarım) sürdürmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde atölyesini ziyaret ettiğim sanatçı yine şahsına münhasır onlarca tabloyu resmetmiş. Elinizi uzatsanız canlanacak hissi uyandıran resimlere dalıp gidiyorum. Aynı konudan çıkmadan yüzlercesini çizmek ve bunların hiç birinin diğerine benzememesi oldukça zor olsa gerek. Çok çalışarak ufkunun açıldığını yineliyor sanatçı.

Pencere önü teneke kutularda duran sakız sardunyalar, ardında kırık camlardan bakan kedi gözleri ve tablonun kenarına iliştirdiği taştan filizlenen çiçek adeta umudu simgeliyor. Yusuf Tarım’ın Kahramanmaraş depremi öncesi tuvaline aktardığı bu resimler beni daha da meraklandırıyor. Adeta olacakları önceden hissetmiş gibi duygularını resmetmiş ama umudunu hiç yitirmemiş. ‘Yaşadığımız kötü olaylar her ne ise hep bir umut var’ diyor sanatçı.

Yusuf Tarım’ın tenekelerden gülümseyen sakız sardunyaları, ortanca tabloları, numaraları ile resmedilmiş tarihi kapıları ve en önemlisi Atatürk’ün ışığına açılan efsane kapı ve pencere resimlerini görmek için Bodrum Azmakbaşı’nda bulunan atölyesini mutlaka ziyaret etmelisiniz.

TANJU EKSEK VE CİHAT AKYILDIZ’IN EŞSİZ BODRUM SAHNESİ

Rock müziğin ikonik figürü Tanju Eksek ile efsane gitarist Cihat Akyıldız Bodrum programlarına devam ediyor. ‘Gümüşlük Jazz Cafe’ ve ‘Arkadaşlar İçin’ mekanlarında sahne alan sanatçılar dinleyicilere eşsiz müzik keyfi yaşatıyor.

İstanbul Bodrum arası mekik dokuyan sanatçılar müzikseverlere yine doyumsuz bir yaz yaşatmayı vadediyor. Klasik rock müziğinin yetmişli ve seksenli yıllarına yüksek bir sadakatle bağlanmış, birçok solist ve topluluğun şekillenmesinde etkisi olmuş güçlü bir müzikal karakter olan Tanju Eksek’in müzikal geçmişi 40 yıla dayanıyor. Ülkemizin en iyi gitaristlerinden Cihat Akyıldız ile program yapan sanatçı Bodrum’da müzikseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanıyor.

YEŞİM LİVAOĞLU ESERLERİ BODRUMLU SANATSEVERLERLE BULUŞTU

Ressam Yeşim Livaoğlu eserlerini Bodrum Titanic Luxury Hotel’de sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

İskelet yapraklarla akriliği birleştirerek değişik dokuda, değişik imgelerde resimler yapan sanatçının iki kişisel, iki de karma sergisi bulunuyor. Livaoğlu Mayıs ayında Ankara'da, yaz konseptinde Gümüşlük’te, şimdi ise Bodrum Güvercinlik'te bulunan Titanic Luxury Hotel’de tablolarını görücüye çıkardı. Oldukça geniş beğeni kitlesi bulunan sanatçının eserleri Bodrumlu sanatseverler tarafından Ağustos ayı sonuna kadar görülebilir.

ZÜLFÜ LİVANELİ’DEN GÖLGELER

Zülfü Livaneli’den İstanbul’a ve onun yazarlarına, şairlerine saygı duruşu niteliğindeki kitabı ‘Gölgeler’ yeniden basıldı.

Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli romanında yer alan edebi ve ebedi gölgeler başlıklı bölümün zenginleştirilmesiyle ortaya çıkan ‘Gölgeler’ raflardaki yerini aldı. Kitap eserlerinin yanı sıra yaşanmışlıklarıyla da iz bırakan yazar ve şairleri İstanbul akşamında biraraya getiriyor. Mustafa Kemal Atatürk’ten Fatih Sultan Mehmet’e, Nazım Hikmet’ten Halide Edip Adıvar’a kadar pek çok ünlü ismin kendine yer bulduğu uzun hikayede edebiyat tarihine ilişkin pek çok ayrıntı da yer alıyor.

ANTAKYA MEDENİYETLER KOROSU’NA ÖDÜL

Aydın Doğan Vakfı tarafından kültür sanat alanında ulusal ve uluslararası başarıya ulaşmış kişi ya da kurumları ödüllendirmek amacıyla verilen ‘Aydın Doğan Ödülü’ bu yıl Hatay Antakya Medeniyetler Korosu’nun oldu. Aydın Doğan Vakfı’ndan yapılan açıklamada Antakya Medeniyetler Korosu ülkemizin kadim şehirlerinden Hatay’ın asırlar öncesine uzanan kültürel zenginliğini ve medeniyetler arasındaki hoşgörü yaklaşımını 2008 yılından bu yana büyük başarıyla dünyaya tanıtmış Hatay’dan tüm dünyaya barış mesajları ulaştırmış yurt içi ve yurt dışında verdiği 1500’ün üzerinde konserle müziğin evrensel bir dil olduğunu hatırlatmıştır dendi.

Antakya Medeniyetler Korosu'nun 7 sanatçısı, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybetti. 200 kişilik koronun geride kalan üyeleri de depremzedelere kapılarını açan Türkiye'nin farklı illerinde yaşamaya başladı. Koronun şefi Yılmaz Özfırat ve teknik koordinatörü Bedirhan Gök, Antakya Medeniyetler Korosu'nu yeniden bir araya getirerek, Türkiye'nin medeniyetler zenginliğini yeniden dünyaya anlatmayı ve depremde hayatını kaybeden 7 sanatçının anısını müzikle yaşatmayı hedefliyor.

ULUSLARARASI ŞİLE BEZİ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ

Cumhuriyetin 100. yılı anısına hazırlanan 100 metre uzunluğunda şile bezi denize kavuştu. Şile bezinin üretim sürecinin birebir canlandırıldığı ritüelleriyle Şile Bezi Etkinliği’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı anısına özel olarak kök boyalarla hazırlanan 100 metre uzunluğunda şile bezi, sahilde tüm davetlilerin katılımıyla denizde yıkandı. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle Şile Belediyesi tarafından projelendirilerek ‘Şile Bezi Kolektif Tasarım Merkezi’ ve ‘Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi’ tarafından hayata geçirilen proje kadınların yüzyıllar öncesine dayanan emeğini dünyaya tanıtmayı hedefliyor.

Türkiye’nin en köklü festivalleri arasında yer alan ve bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali’nde gerçekleştirilen “Ritüelleriyle Şile Bezi” etkinliğinde şile bezinin üretim süreci birebir canlandırıldı. A-la Kadınlar Plajı’nda Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Kaymakam Mehmet Nebi Kaya, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Sutaşır’ın yanı sıra davetliler katıldı. Şile Bezi Dokuma Atölyesi’nde çalışan kadınların sahilde kurulu ocak ve tezgahlarda üretim sürecini canlandırdığı “Ritüelleriyle Şile Bezi” etkinliği davetliler tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

BABA KIZDAN YENİ SİNGLE

Eğlenceli müzik denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Hurşid Yenigün ve piyano, solfej, armoni eğitmeni Dicle Yenigün “Soruyorum” isimli şarkılarının ardından sözü ve müziği Hurşid Yenigün’e ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan single çalışmaları Hurşid & Dicle Yenigün “Bodrum Valsi” ile müzikseverlerle buluştu.

Bodrum Valsi

Sahne çalışmalarını 2011 yılından beri “Baba & Kız Show” ile sürdüren Hurşid & Dicle Yenigün’ün, Bodrum’a aşık olunma nedenlerini anlattıkları “Bodrum Valsi” isimli single’larının düzenlemesi de Hurşid Yenigün tarafından yapıldı.