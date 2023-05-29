3 MUHTEŞEM TEKNİK “3’Ü BİR YERDE”

AŞK, DUA VE ŞÜKÜR’Ü HERKES GÖRMELİ

Suluboya, yağlıboya ve akrilik tekniklerini kullanarak yaşadığı hislerini tuvaline yansıtan ressam Selda İnci, bu sergisinde de yine içindeki mistik duygularını yağlı boyayı Kat-ı Sanatı ve Hat Sanatı ile bütünleştirerek tuvaline aktardı. Şükür, Dua ve Aşk’ı anlattığı 3 tablonun kendisi için çok anlam ifade etttiğini açıklayan ressam Selda İnci “ İlahi aşkı içimdeki Allah aşkını, Dua; Rabbim ile en güzel iletişimi, Şükür ise yaşadığımız iyi ya da kötü her olayın mutlaka bir nedeni olduğunun ve hepsinin bize bir ders olarak gönderildiğinin, bunun en yüksek hayrımıza olduğunu farketmiş olmanın, Allah’a olan minnettarlığımın ve hayranlığımın ifadesini dile getirdim” diyor. Hat Sanatı, Kat-ı Sanatı ve Yağlı Boya tekniğini birlikte aynı tuvalde resmeden sanatçı Selda İnci, sözlerine şu şekilde devam etti: “Her sergimin benim için anlamı ve önemi büyük. Ancak bu sergimde çok sevdiğim hayran olduğum 3 tekniği aynı tuvalde kullandım”.

20. kişisel sergisi için çok heyecanlı olduğunu, çok çalıştığını ifade eden ünlü Ressam, bu eserleri 31 Mayıs- 5 Haziran tarihleri arasında herkesin görmesini temenni ettiğini ifade etti.



İMZASI YERİNE PARMAK İZİ

Tablolarında imzası yerine parmak izini tercih eden ünlü ressam Selda İnci, parmak izini Allah’ın akıl almaz mucizelerinden gördüğü için tercih ettiğini ifade ediyor. Parmak izinin asla taklit edilemeyeceği gerçeğiyle de resimlerinin daha da anlamlı olduğunu dile getiriyor.



ÖZGEÇMİŞ: 1985 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitirdi. 1985/1989 yılları arasında Merkez Bankası’nda çalıştı. 1997 yılında Ressam Nurhan Ekmekçi ile resim çalışmalarına başladı.. 2000/2004 yılları arasında Sev-Art Sanat Atölyesinde Sevgi Algül’den resim dersleri aldı. 2001 yılında Eda Şahan Atölyesinde Tezhip ve Hat Sanatı dersleri aldı. 2004 yılında Su Yücel ile suluboya, akrilik ve yağlıboya resim çalışmaları yaptı. 2005/2010 yılları arasında Ekrem Kahraman’dan resim dersleri aldı. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Mısır Kültür merkezi koleksiyonlarında eserleri bulunmaktadır. 20. Kişisel Sergisi "3 'Ü BİR YERDE"DE içindeki duyguları tuvaline, doğanın mucizeleriyle birlikte yansıttı...