İSTANBUL- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından hayata geçirilen festival, dijital sanatlar alanında yurt içinden ve yurt dışından önemli isimleri bir kez daha sanatseverlerle buluşturacak. Türkiye’nin ilk ve tek dijital sanat festivali, 5 Haziran’a kadar; çocuk ve gençlik atölyelerine, panellere, görsel ve işitsel performanslara ev sahipliği yapacak.

DİJİTAL SANATIN KALBİ İSTANBUL’DA ATACAK!

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, PASHA Bank ana sponsorluğunda, Mezo Dijital tarafından düzenlenen İstanbul Dijital Sanat Festivali, üçüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. 2-5 Haziran tarihleri arasında AKM’de gerçekleşecek festival, dijital sanatlar alanında önemli isimlere, ulusal ve uluslararası toplam 40 sanatçıya ev sahipliği yapacak.

Sanatçılar festivaldeki eserleri ile bilim, teknoloji ve sanatın kesişebileceğini gösterecek ve bu olgular arasındaki sınırların eriyerek yeni yollara nasıl evrilebileceğine ilişkin katkıda bulunacaklar.

Romanya’da düzenlenen One Night Gallery’nin de konuk olarak yer alacağı İstanbul Dijital Sanat Festivali, 4 gün boyunca sanatseverleri dijital dünyanın büyülü dünyasında yolculuğa çıkaracak.

DİJİTAL SANATIN ÖNCÜ İSİMLERİ IDAF’TA BULUŞACAK!

Esra Özkan, Julie Walsh ve Türkiye’nin ilk yapay zeka küratörü olan Avind’in küratörlüğünü

üstlendiği festivalde; H. Pars Polat , Muse VR, Cem Sonel, Eduardo Kac, Soliman Lopez, Tamiko Thiel,İrem Buğdaycı, Kobi Walsh, Ozruh (Levent Özruh, Sara Martinez Zamora, Evan Preuss, Isaac, Palmiere Szabo, Elise Wehowski), Laurent Mignonneau & Christa Sommerer, Nergiz Yeşil,Ahmet R. Ekici & Hakan Sorar, Balkan Karısman, Burak Dirgen, Ecem Dilan Köse, RAW,Özcan Saraç, Zeynep Nal, Hakan Yılmaz, Varol Topaç, Uğur Acil, XR Month, Farhad Farzaliyev ve Azerbaycanlı yapay zeka sanatçısı Susha’nın eserleri yer alacak.

Festival, diğer sergilerden farklı olarak, normal şartlarda yan yana görülmeyecek ve belki de hayal dahi edilemeyecek işleri bir araya getirecek. Sanatseverleri birbirinden farklı disiplinler arasındaki ilişki hakkında düşünmeye sevk edecek olan festival, böylece farklı disiplinlerin birbirlerine ne tür katkılar sunabileceğinin de cevabını arayacak.

HERKESE AÇIK VE ÜCRETSİZ!

Herkese açık ve ücretsiz olacak festivalde işitsel ve görsel performansların yanı sıra; yapay zekâ, girişimcilik, biosanat, 6G teknolojileri gibi pek çok konuda panel ve atölyeler gerçekleştirilecek.

HABER: MERVE ELÇİ