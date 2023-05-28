İSTANBUL- Daha önce “Hırçın Kız” olarak çevrilen “The Taming Of The Shrew”, bu edisyonunda, yönetmen Kemal Aydoğan’ın rejisi ile sahneleniyor. Padua kentine varlıklı bir kızla evlenmek için gelen Petruchio'nun, adeta ' bir yerine bin ceza ' yöntemiyle uysallaştırıp, evcilleştirdiği Katherina'nın öyküsünün anlatıldığı oyun, son derece eğlenceli bir biçimde seyirciye aktarılıyor. Emine Ayhan tarafından “Şirreti Evcilleştirmek” olarak Türkçe’ye uyarlanan oyunda Melis Birkan, Timur Acar, Uluç Esen, Sedat Küçükay, Elif Gizem Aykul, Gürsu Gür, Çağlar Yalçınkaya, Ali Büyükkartal ve Yasin Yürekli rol alıyor.

HABER: MERVE ELÇİ