Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre Kurul, Doğuş Otomotiv'e ait Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki taşınmazların ARCA Grup Otomotiv tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Bivi1 Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ, Çıra Elektrik Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ, Çırağan2 Enerji Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ, Eysan Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, Göbeklitepe Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ ile Narsi Elektrik Üretimi Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisselerinin tamamının Peninsula Enerji ve Teknoloji Yatırımları AŞ tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verildi.

Indicor Equity LLC’ye ait olan şirketlerden, Compressor Controls LLC, Compressor Controls Corporation Middle East LLC, Compressor Controls Mauritius Ltd, Compressor Controls Pty. Ltd, Compressor Controls UK Limited, RI Marketing India Private Limited, Compressor Controls Southeast Asia LLC ve Compressor Controls PTE Holdings LLC şirketlerindeki tüm hisselerin Honeywell International Inc. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak devralınması işleminin izne tabi olmadığı değerlendirildi.

Leoni AG'nin tek kontrolünün L2-Beteiligungs GmbH tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Jacobs Douwe Egberts TR'nin tek kontrolünün Jacobs Douwe Egberts International B.V. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Saudi Arabian Development Co Ltd ve Exel Investments Netherlands BV tarafından tam işlevsel bir ortak girişim kurulması işlemi uygun bulundu.

