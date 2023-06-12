Değerlemesi 1 milyar doları aşan girişimler (start-up) ‘unicorn’ olarak adlandırılıyor. Türk ‘unicorn’lara ise ‘Turcorn’ deniliyor.

Getir, Dream Games ve Insider gibi Turcorn’ların bu konuda öncülük yaptığını belirten Akan Yürekli, “Şu an e-ticaret ekosistemi son 5 yılda inanılmaz bir büyüme kaydetti ve daha fazla büyüme olabilir. Türkiye, Avrasya’da büyük bir köprü görevi görüyor, yani çok iyi bir konumdayız. Bunu daha iyi bir şekilde değerlendirebilirdik ama verilen desteklerin bana göre yetersiz olduğunu düşünüyorum ve yüzden şu an sorunları dile getirmek istiyorum. Türkiye'deki e-ticaret ekosisteminin faydaları çok büyük. Türkiye, tüm dünyaya hızlı güvenilir bir şekilde teslimat sağlıyor ve bu da e-ticareti büyüten etkenler arasında yer aldı. Bu gelişmelerin akabinde dijital altyapılar kuruldu ve dijital ödeme sistemleri Türkiye'de son 5 yılda büyüdü” dedi.

ORİJİNAL FİKİRLERE İHTİYAÇ VAR

Girişimcilerin aslında kendi aralarında rekabeti gibi bir şeyin söz konusu olmadığını belirten Yürekli, “Ülkemiz yeni bir Güney Kore olmak istiyorsa, aktif şekilde orijinal fikirler üretmesi gerekiyor. Fiyat üzerine değil, kalite üzerine rekabet etmek gerekiyor. Bunun için de devlet desteklerinin bana göre daha çok arttırılması lazım ve yatırımcı alanının bir sevmelerini daha da artırılması mutlaka şart. Türkiye’deki mentorlük eğitimlerinde, girişimcilerin daha iyi bir yere getirilip en azından yenilikçi bir fikri oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde herkes bir pazar yeri kurmaya ya da bir lojistik altyapısı kurmaya çalışıyor, fakat bu daha çok kopyalama yapıştır mantığıyla gidiyor” diyerek sözlerini tamamladı.