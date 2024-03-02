Reenkarnasyon; Ruhun ölümden sonra farklı bedenlerde tekrar dünyaya dönmesi anlamına geliyor…

Reenkarnasyon veya Ruh göçü; Ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği isimdir.

Bu konu Hıristiyanlıkta ciddi şekilde tartışılmaya devam eden bir konudur.

Ölen kişinin ruhu başkasının bedenine geçer mi?

Geçenlerde bir televizyon programında insanların ölen bedenleri toprağa konduktan aylar-yıllar sonra aynı insanın ruhunun başka bedenlere geçtiğine dair örnekler verilmiş...

Ben bu programı izlemedim.

Ancak bu programı izleyen okuyucum sayın Mehmet ŞİMŞEK programı izledikten sonra '' [email protected] '' '' İnternet sitem'in '' SORUNUZ SÖYLEYELİM köşesine bir soru göndermiş ve; “Tarihte hangi kişinin ruhunun bana geçtiğine dair psikolojik rahatsızlığa girdim.

Gerçekten bizim ruhlarımız daha önce ölen kişilerin ruhları mıdır?

Biz öldükten sonra ruhumuz tekrar başka birinin bedeninde dirilecek midir?” diye sormuştu.

Sevgili Mehmet beye verdiğim cevabı özetleyerek sizlerle de paylaşmak istiyorum:

''...Ruh göçü ya da tenasüh olarak ifade edilen reenkarnasyon; ölen bir kimsenin ruhunun bir başka varlığa geçmesi anlamına gelir.

Daha çok Hint coğrafyasında zemin bulan ruh göçü inancına göre, ruh ölümle birlikte yok olmayıp başka bir bedende yaşamaya devam eder.

Ruh göçü inancının, Hint kültüründeki ölümsüzlük düşüncesi ve kast sisteminden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

İslâm’da ise bir kimsenin ölümüyle ruhunun başka bir varlıkta yeniden bedenleneceği inancı yer almaz.

Bununla birlikte ruh göçü inancı, kültürel etkileşimin bir neticesi olarak bu dinlerin bazı aşırı fırkalarına ve batınî grupları içerisine sirayet etmiştir.

Ruhun ve ölümden sonraki hayatın mahiyet ve keyfiyeti, gaybî konulardan olup akıl yürütmeyle bilinemez.

Bu tür konularda ancak bir Peygamber’in haber vermesiyle kesin bir yargıya varılabilir.

Kur’ân-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde “ruh göçü” ve benzeri bir anlayışı doğrulayan ya da buna işaret eden bir delil yoktur.

Aksine Kuran-ı Kerîm’de, ölen bir kimsenin dünyaya tekrar geri dönemeyeceği açıkça ifade edilmiştir: “Onlardan birine ölüm gelince; ‘Rabbim, beni terk ettiğim dünyaya geri çevir, belki yapmayıp noksan bıraktığımı tamamlar, iyi işler işlerim’, der. Hayır, bu onun kendi sözüdür. Diriltilecekleri güne kadar arkalarında [geriye dönmekten alıkoyan] bir engel (berzah) vardır.” (Mü’minun, 23/99-100; ayrıca bkz. En’am 7/27-28)

Sonuç olarak, İslâm’a göre “ruh göçü” ya da ölümden sonra ruhun başka bir bedene intikali, diğer bir varlıkta yeniden doğması veya bedenlenmesi inancı batıldır. ''

Evet…Ruhların bir bedenden çıkıp başka bedene girmesi (İncarnation- Reincarnation) inancına dinimizde Tenasüh denmektedir.

Bu batıl (asılsız) bir inanıştır.

Ruhların bedenden bedene geçtiğine inanmak insanı dinden çıkarır, imanın yok olmasına sebep olur.

Yukarıda belirttiğim şekliyle Tenasüh inancı eski Hint ve eski Mısır kültürlerinde, Buda ve Brahma dinlerinde, Yunan felsefesinde, Yahudilik ve Hıristiyanlıkta göze çarpmakta ve günümüzde ülkemizde bazı kişiler tarafından ortaya atılmaktadır.

Eski Mısırlılara göre ruh bedenine girer ve daha sonra bir insanın bedeniyle yeniden doğar.

Yunan filozoflarından Pherecyds, insanın ruhunun başkasına geçtiğine inanan ve yayan ilk kişidir.

Sokrates ve Eflatun'da Tenasuh'a İnanan filozoftur.

Yahudilikte tenasüh inancı Karailer'de görülmekteyse de Yahudilikte pek çok ilim adamı insanın ruhunun bir başka insana geçtiği düşüncesini benimsemektedirler.

Hıristiyanlıkta Origene ruhların bir başkasına geçtiğine inanmaktaysa da Hıristiyan kelam bilimcilerinden Saint Augustinus bu inançla mücadele etmiştir.

1274'de Lion'da ve 1439'da Floransa'da yapılan dini kongrelerde tenasüh reddedilmiş ve insanın ölümünden sonra ruhların ya Cennete, ya Cehenneme ya da ikisi arasında bulunduğuna inanılan "Berzah"ta kalacağı kararına varılmıştır.

Müslümanlıkta geçmiş dönemlerde "Gulat Fırkaları" adı verilen bir grup ile "Mutezile Ricali" denilen bir grup Tenasüh inancını benimsemişlerdir.

Tenasüh düşüncesi İslam tasavvuf dünyasında da pek çok taraftar bulmasına rağmen İmam-ı Gazali, İbni Sina, İmam-ı Fahreddin-i Razi gibi İslam bilginleri Ruhların insanın ölümünden sonra başkasının ruhuna geçmesinin mümkün olmadığını çeşitli örneklerle izah etmişlerdir.

Bizim ruhlarımız daha önce yaşayıp ölen herhangi bir insanın ruhu değildir ve bizim ruhlarımız ölümümüzden sonra başkasının ruhu olarak ortaya çıkmayacaktır.

Hoşça kalınız.