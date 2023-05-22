İSTANBUL- 2005 yılından bu yana 7 stüdyo albümü, bir konser DVD'si, bir orjinal film müziği albümü son olarak 2023 yılında bir konser albümü yayınlayan ve Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş'ten oluşan REDD, senfoni konseriyle hayranlarıyla buluşuyor. Dünyaca ünlü rock ve alternatif müzik gruplarıyla aynı sahneyi paylaştığı uluslararası festivallerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'da 1500'e yakın konser vererek, ‘’Nefes Bile Almadan’’, "Kalpsiz Romantik", "Beni Sevdi Benden Çok" ve "Tutmuyor Frenler" şarkılarıyla tanınan grup, özel senfoni konseriyle 3 Haziran akşamı Turkcell Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacacak.

HABER: MERVE ELÇİ