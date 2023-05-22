İSTANBUL- İstanbul’un önde gelen disiplinlerarası sanat mekânı Meşher, Britanyalı ressam ve tasarımcı John Craxton’ın yaşamını ve eserlerini tanıtan John Craxton: Işığın Peşinde sergisini ziyaretçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Sanatçının biyografisinin yazarı ve arkadaşı Ian Collins’in küratörlüğünü üstlendiği sergi, 23 Temmuz 2023 tarihine kadar görülebilecek.

Sergiye paralel düzenlenen etkinlikler de her ay gerçekleştirilen film gösterimiyle sürüyor. İlki 8 Nisan 2023 tarihinde filmin yapımcısı Anwen Hurt’ün de katılımıyla gerçekleştirilen, Tony Britten’ın yönetmenliğini yaptığı John Craxton: A Life of Gifts [John Craxton: Hayatın Lütufları] filmi, 25 Mayıs 2023, Perşembe günü saat 18.00’de yeniden gösterilecek. Film, Ian Collins’in aynı isimli kitabından ilhamla Craxton’ın sanatına ve hayat dolu karakterine odaklanıyor. 79 dakika uzunluğundaki film, Türkçe altyazılı olarak izlenebilecek.

HABER: MERVE ELÇİ