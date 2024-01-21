Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Recep Vatansever, PTT maçı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:



“Bugünkü karşılaşmada Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımımızın ne kadar güçlü olduğunu göstermiş olduk. Geriye dönüşler, özellikle de dördüncü sette göstermiş olduğumuz mücadele takımımızın karakterli oyunculara sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Hedef maçımızdı, kazandığımız için mutluyuz. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanıp çalışmalarımıza hemen başlayacağız.”