Müsabakaya; Çağla Akın, Jovana Brakocevic, Celeste Plak, Wilma Salas, Bahar Toksoy Guidetti, Bengisu Aygün ve Gizem Güreşen (L) ile başlayan Beşiktaş Ayos Kadın Voleybol Takımı; 20-25, 25-21, 20-25, 26-24 ve 15-3’lük set sonuçlarıyla salondan 3-2 galip ayrıldı.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Erol Akbulut, Uğur Ateş

Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Plak, Bengisu Aygün, Brokocevic, Rosell, Bahar Guidetti ( Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Maglio, Sude Uzun,Hilal Kocakara)

PTT: Merve Çepni, Mirkovic, Caffery, Savic, Yasemin Özel, Merve Tanyel ( Özlem Güven, Hümay Fırıncıoğlu, Özlem Tuğral,Levinska, Hande Sunar)

Setler: 20-25, 25-21, 20-25, 26-24, 15-3

Süre: 129 dakika( 24, 28, 31, 33, 13)