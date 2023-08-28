Haber: Mert Osman Erman

Yeni bir raporda, BM Çocuk Hakları Komitesi, iklim değişikliğinin çocukların yaşam, hayatta kalma ve gelişme haklarını etkilediğini belirtiyor.

Raporda, genç çocukların en savunmasız olanlardan olduğu, ancak seslerinin nadiren iklim değişikliği tartışmalarında duyulduğu ifade ediliyor.

Salı günkü rapor, hükümetlerin izlemesi gereken yeni yönergeleri açıklıyor.

Genç insanların yardımıyla hazırlanan bu rapor, fosil yakıtları aşamalı olarak kaldırmayı ve yenilenebilir enerjiye geçmeyi içeriyor.

BM ülkeleri ayrıca, hava kalitesini izleme, gıda güvenliğini düzenleme, emisyonları ve toksik kurşun maruziyetini ele alma gibi çocukları iklim değişikliğinin zararlı etkilerinden korumak için önlemler almak zorunda kalacaklar.

Ülkeler ayrıca, iklim değişikliği ile çocukların zihinsel sağlığı arasında "açıkça ortaya çıkan bağlantıyı" ele almalıdır; artan koşullar arasında ekokaygı ve depresyon bulunmaktadır.

Ve BM, yeni yönergeler hazırlanırken genç insanların da dikkate alınması gerektiğini belirtiyor. Rapor, hükümetlerin sadece çocukları anında zarardan korumakla sorumlu olmadığını, aynı zamanda iklim değişikliğinin gelecekteki etkilerinden de korumakla sorumlu olduğunu belirtiyor. Hem kendi sınırları içindeki hem de sınırları dışındaki çevresel zararlar nedeniyle hesap verebilirler.

Rapor, katılan ülkeler, ulusal insan hakları kurumları, uluslararası kuruluşlar, uzmanlar ve 12 genç iklim danışmanından oluşan bir danışma komitesi ile iki tur danışmanlık yapıldıktan sonra derlendi.

Komite, 121 ülkeden gelen 16,331 çocuğun katkılarına ulaştı; bu çocuklar, çevresel bozulma ve iklim değişikliğinin hayatları ve toplulukları üzerindeki etkilerini paylaştı.

Komiteyi yöneten Ann Skelton, hükümetlerin çocukları çevresel zararlardan koruma yükümlülüklerini açıkça belirttiği için bu yönergelerin "büyük ve uzun vadeli hukuki anlam taşıyabileceğini" söyledi.

Hindistan'dan 17 yaşındaki Kartik, BM'nin çocuk danışmanlarından biri olarak, "Çocuklar, bugünün dünyasının mimarları, liderleri, düşünürleri ve değişim yaratıcılarıdır. Seslerimiz önemlidir ve dinlenmeyi hak ederler" dedi.

Bilim insanları ve siyasetçiler, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle gezegenin bir krizle karşı karşıya olduğunu söylüyor ve özellikle son yüzyılda görülen hızlı iklim değişikliğinin insanlar tarafından neden olduğunda şüphe yok. Bugüne kadar etkiler arasında:

ısı dalgaları, kuraklık ve seller gibi daha sık ve yoğun aşırı hava koşulları

buzulların ve buz tabakalarının hızlı erimesi, deniz seviyesi yükselmesine katkı sağlar

Kutup deniz buzlarında büyük düşüşler okyanus ısınması ve deniz sıcak dalgaları yer alıyor.